Будут "дружить против Китая"? Возможно ли, что в военный альянс AUKUS вступит Новая Зеландия

Находясь на прошлой неделе в Веллингтоне, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в эфире Radio New Zealand, что Новая Зеландия в перспективе может присоединиться к AUKUS. На данный момент объединение включает три страны: Австралию, Великобританию и США. Действительно ли альянс получит нового участника?

Присоединение Новой Зеландии к AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США) — идея сама по себе логичная. Все четыре страны являются, что называется, естественными союзниками – англоговорящие демократии, разделяющие общие ценности, взаимодействие между которыми закреплено целым рядом договоров и союзов. В конце концов, все четыре упомянутых государства, а также Канада входят в Five Eyes – разведывательный альянс.

Есть несколько "но".

В первую очередь, это ядерная, точнее, безъядерная политика Веллингтона. Хотя новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн после объявления о создании AUKUS высказалась в поддержку "более активного участия Великобритании и США в регионе", она также заявила, что австралийским атомным подводным лодкам не разрешат заходить во внутренние воды Новой Зеландии (т. е. в пределах 12 морских миль).

[ + – ] Австралийская подводная лодка HMAS Rankin на учениях Фото: Getty Images

Здесь большую роль играет экологическая повестка Новой Зеландии, блюстителя экологического порядка в южной части Тихого океана. Новая Зеландия — член Форума тихоокеанских островов и считает себя ответственной за развитие "климатической" повестки субрегиона, где атомное вооружение совершенно недопустимо. Теоретически это поправимо, если переформатировать AUKUS в оборонный альянс в широком смысле этого слова, то есть, убрать фокус внимания с атомного вооружения и создать эдакий обновленный ANZUS+1 (Австралия, Новая Зеландия, США + Великобритания).

Во-вторых, вооруженные силы Новой Зеландии серьезно уступают США, Великобритании и даже Австралии, а значит, Веллингтон не сможет играть в союзе равнозначную роль — как это теоретически могли бы сделать Япония либо Южная Корея. Для Новой Зеландии преимущество AUKUS очевидно: поддержка в развитии и модернизации вооруженных сил, а также укрепление обороноспособности.

В общем-то, вооруженные силы Новой Зеландии абсолютно коррелируются с ее геополитическим статусом. Политический вес Новой Зеландии на международной арене невелик, что объясняется географической удаленностью государства от мировых центров силы и ограниченностью в ресурсах. Новая Зеландия проводит внешнюю политику согласно концепции "малой державы", которая предполагает, что небольшие государства стремятся создать ровные и стабильные отношения с более мощными государствами и не допускают каких-либо действий, осложняющих эти отношения.

[ + – ] Протесты в Сиднее: в самой Австралии не все довольны действиями AUKUS Фото: Getty Images

Интересно, что Национальная партия страны, представляющая консервативные круги, традиционно ориентируется на западные демократии, а Лейбористская партия обычно выступает за общемировые гуманитарные ценности, интернационализм и пацифизм, что всегда обеспечивало симпатию со стороны социалистических и развивающихся стран. Нынешний премьер, Джасинда Ардерн, кстати, возглавляет Лейбористскую партию.

Новая Зеландия не стремится противостоять Китаю, хотя порой и солидаризируется с союзниками и выражает обеспокоенность по поводу растущего влияния КНР в южной части Тихого океана, что нарушает существующий баланс сил.

Важная отличительная черта "малых стран" – приоритет экономических интересов над политическими, что характерно для Новой Зеландии. "Внешняя политика есть торговля" – именно такому принципу долгие годы следовал Веллингтон. Именно такая внешняя политика способствовала активному росту торговли с Китаем, который в 2020 году стал крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Экспорт в Китай составил почти $11 млрд – Китай занял долю в 27%. Импорт товаров из Китая – почти $9 млрд, Китай занял долю в 22%. Вторым крупнейшим партнером является Австралия с двусторонним товарооборотом в почти $10 млрд, третьим – США (почти $8 млрд), четвертым – Япония (почти $4,5 млрд).

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Парадокс роли Новой Зеландии в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в том, что несмотря на развитость экономики, страна находится на геополитической периферии в роли второстепенного игрока, который лавирует между крупными государствами. Это мотивирует на выработку независимого внешнеполитического курса. Что, в частности, проявляется в активной политике Веллингтона в южной части Тихого океана.

AUKUS – не QUAD, антикитайской направленности не имеет, следовательно, для Веллингтона, который на данный момент не изъявляет желания присоединиться к антикитайской коалиции, никаких препятствий нет. Венди Шерман, однако, говоря о возможном расширении, звучала несколько нерешительно. В ближайшие годы, пока не будет реализовано соглашение о поставках Канберре субмарин, никаких договоренностей с Веллингтоном не будет.

Во всяком случае, Новая Зеландия кажется более перспективным участником, нежели Япония, потому что китайско-новозеландские отношения довольно стабильные и ровные, не обременены грузом исторической памяти и территориальных споров, в отличие от китайско-японских. Вступление Японии в AUKUS, который, хотя и не имеет антикитайской направленности, все же враждебно воспринимается Поднебесной, несет риск эскалации ситуации в Восточно-Китайском море, в районе островов Сэнкаку/Дяоюйдао или даже в Тайваньском проливе. Расширение альянса за счет Новой Зеландии вызовет лишь сдержанное, дипломатичное недовольство Пекина.

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С другой стороны, новый обновленный AUKUS или NAUKUS как оборонный альянс однозначно поставит своей целью сдерживание влияния Пекина в Тихом океане, а Джасинда Ардерн не проявляет готовности присоединиться к возглавляемому США антикитайскому сдерживанию, военному сдерживанию.

Так что мысль о вступлении Новой Зеландии в AUKUS — теоретическая. Маловероятно, что Веллингтон изъявит желание присоединиться к AUKUS. США проявляют все больший интерес к этой части света, пытаясь окончательно не утратить позиции, чем Новая Зеландия может воспользоваться самостоятельно.

Defense Assessment 2021 года показывает, что правительство Джасинды Ардерн рассматривает противостояние между Китаем и Соединенными Штатами как угрозу безопасности Новой Зеландии. В ответ на это Новая Зеландия пытается меньше полагаться на Китай в экономическом плане, диверсифицируя торговые отношения. Достижением стало Соглашение о свободной торговле между Новой Зеландией и Великобританией. Тот же договор Defense Assessment 2021 года обозначает Соединенные Штаты как партнера Новой Зеландии в области международной безопасности.

США, кстати, продолжают активно работать над тем, чтобы окончательно не утратить свои позиции в этой части света, что объясняет повышенный интерес Вашингтона к малым островным государствам Океании в последнее время.

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