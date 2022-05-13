Выборы на Филиппинах: у Китая появился новый друг?

61% филиппинцев не доверяют Китаю, но, похоже, после выборов нового президента Филиппин у Поднебесной появился новый товарищ — или, по крайней мере, партнер. Но и разрыв с США невозможен. Так какой будет теперь внешняя политика Манилы? Мнение.

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На Филиппинах прошли президентские выборы, в результате которых победил Бонгбонг Маркос — Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего диктатора Филиппин. По сути, он был фаворитом предвыборной гонки.

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Итак, каких изменений ждать теперь во внешней политике Манилы?

Предыдущий президент Родриго Дутерте пытался отойти от традиционного проамериканского курса и соблюдать принцип многовекторности. Отношения с КНР наряду со связями с США и Японией вошли в наиболее важные направления филиппинской внешней политики.

При этом Манила избегала тесной привязки к любому из внешнеполитических партнеров.

Скорее всего, именно такую политику будет вести и новый президент.

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Разрыв с США невозможен, поскольку Филиппины очень заинтересованы в американской военной, технологической и экономической помощи.

Главное – военная сфера. Основа филиппино-американских отношений — Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами, подписанный 30 августа 1951 года, обязывающий страны оказывать взаимную поддержку в случае угрозы со стороны третьих государств. В 2014 году соглашение было продлено, военное присутствие США на Филиппинах расширено.

Новый документ предоставил военным США возможность дислокации в специальных лагерях, а также предусматривал размещение на территории Филиппин авиации и военно-морских сил США. Филиппины стали единственным союзником США в Юго-Восточной Азии, получившим от них в рамках Инициативы морской безопасности наибольшую сумму для модернизации своих военно-морских сил с целью противодействия угрозам безопасности в Южно-Китайском море.

[ + – ] Предыдущий президент Филиппин Родриго Дутерте пытался отойти от традиционного проамериканского курса и соблюдать принцип многовекторности. Фото: pexels.com

С 2012 г. США оказывали Филиппинам солидную финансовую поддержку в сфере военных нужд,которая значительно превышала суммы для других стран Восточной Азии. Именно это так интересует Манилу. Учитывая существенный вклад американцев в развитие вооруженных сил Филиппин, возникают опасения, что без помощи Вашингтона Маниле будет сложно реализовать программу военной модернизации, требующую ежегодно более полумиллиарда долларов, не говоря о расходах на оборону.

Что касается торговли, то в последние годы Китай вытесняет Штаты с позиции крупнейшего торгового партнера Манилы.

Основными направлениями экспорта товаров из Филиппин в 2020 году являлись: Япония с долей 15,5% ($9,9 млрд); США с долей 15,2% ($9,7 млрд); Китай с долей 15% ($9,6 млрд).

Крупнейшими торговыми партнерами по импорту товаров на Филиппины в 2020 году стали: Китай с долей 23% ($20 млрд); Япония с долей 10% (9 млрд. US$); США с долей 8% (7 млрд. US$).

Главными инвесторами для Филиппин выступают Япония и США.

При новом президенте не придется ждать перемен на американском треке.

[ + – ] Перспективы филиппино-китайского сотрудничества достаточно хороши, несмотря на конфликт вокруг островов Южно-Китайского моря. Фото: pexels.com

Вместе с тем, очень вероятным является сближение с Пекином. Перспективы филиппино-китайского сотрудничества достаточно хороши, несмотря на конфликт вокруг островов Южно-Китайского моря. По спорным островам Маркос-младший планирует заключить с КНР двустороннее соглашение.

Однозначно никакого ухудшения, инициированного Манилой, и China-friendly policy — вот то, чего можно ожидать от нового президента.

В развитии связей с КНР важно и то, что характерной особенностью Филиппин, несмотря на сравнительно небольшую численность китайской диаспоры, именно филиппинские китайцы играют доминирующую роль в экономическом укладе страны. Если говорить о социальном составе правящей элиты, членах правительства и парламентариях, то большинство из них не только имеют китайское происхождение (как бывший президент Дутерте), но и принадлежат к крупным филиппино-китайским кланам предпринимателей.

Однако следует иметь в виду, что общественное мнение на Филиппинах традиционно антикитайское (61% филиппинцев не верят Китаю), и это обстоятельство не позволяет полностью развернуться в сторону Китая, несмотря на наличие влиятельной китайской общины.

Кстати, вице-президентом станет, скорее всего, дочь уже бывшего президента Родриго Дутерте — Сара Дутерте-Карпио (которая, следовательно, имеет китайское происхождение). А она настроена достаточно прокитайски.

Следовательно, можно ожидать балансирующей внешней политики, но и постепенного сближения с Пекином.

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