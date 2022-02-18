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Двойной удар. Пока Москва бьет по Украине, Китай отбирает территории у Британии

Иван Янюк
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Аргентина, Фолклендские острова, британский флаг, колониализм
Фото: Getty Images | Аргентинцы сжигают флаг перед посольством Великобритании в знак протеста против оккупации Фолклендских островов

Поднимая вопрос о Фолклендах, Китай убивает сразу нескольких зайцев – поощряет к дружбе непосредственно Аргентину, которая может стать локомотивом BRI в Латинской Америке, наносит удар по Великобритании (ответ на создание AUCUS) и позиционирует себя как защитник-протектор всех постколониальных государств и просто "униженных и оскорбленных".

Существующий глобальный мир трещит по швам, как весенний лед на реке. Последние события указывают, что, скорее всего, мировое сообщество разделится на две условные части по абстрактной линии "авторитарных" и "демократических" государств. Слишком многие диктаторы в мире устали от постоянных наставлений США и их союзников и охотно присоединятся к оси Москва — Пекин (или, к примеру, Москва — Пекин — Тегеран; точное определение формирующихся политических лагерей требует более предметного анализа, поэтому для упрощения "авторитарный лагерь" будем называть так).

Однако как и среди союзников Вашингтона есть не только кристально чистые демократии, так и к Пекину за дружбой обращаются не только кровавые диктаторы.

Ярким примером является недавний вояж в Поднебесную аргентинского лидера Альберто Фернандеса.

Настоящая олимпийская дипломатия в действии: встреча завершилась присоединением Аргентины к китайской инициативе "Один пояс – один путь" (английская аббревиатура – ​​BRI).

В современных условиях выбор интеграционного объединения не ограничивается экономическими интересами. Насколько заманчивыми не были бы китайские предложения, все же нужно учитывать и политический аспект, ведь за китайскими деньгами следуют правила игры и политические обязательства. Тем более, что США недавно инициировали новое интеграционное объединение в противовес BRI – B3W, в рамках которого планируется финансирование инфраструктуры, в том числе и государств Латинской Америки, на триллионы долларов.

Поэтому дело здесь не столько в экономической выгоде заманчивых китайских инвестиционных предложений, сколько в мировоззренческом выборе в принципе хоть и не идеальной, но все же демократической Аргентины. Уровень развития демократических институтов в этой стране сравним с Украиной.

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Более-менее понятно, когда геополитическое направление резко сменяет авторитарный Родриго Дутерте, несмотря на то, что Филиппины долгое время считались одним из главных форпостов США в регионе. Вполне ожидаема приязнь к Китаю африканских диктаторов и уже традиционна преданность Пекину лидера Беларуси. Однако Аргентина, являющаяся ярким представителем неевропейского демократического мира, на первый взгляд выглядит в этом обществе инородным телом.

А все дело в том, что Китай с присущей ему скрупулезностью подходит к сотрудничеству с каждым отдельным государством. Дипломаты Поднебесной умело разбередили до сих пор полностью не зажившую рану, которую Аргентине нанесли такие ненавистные Пекину англосаксы.

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В 1982 году Маргарет Тэтчер и ее партии потребовалась "маленькая победоносная война". Мишенью выбрали Фолклендские острова

С самого начала существования инициативы "Один пояс — один путь" Китай подпитывал реваншистские желания Аргентины поквитаться за поражение в войне за Фолклендские острова — ее результатом стало закрепление островов за Великобританией, на правах самоуправляющейся территории. Интересно, что эти острова (аргентинцы называют их Мальвинскими) никогда не имели значительного стратегического значения. Что и говорить, если европейцы начали их заселять спустя почти двести лет после открытия. В случае Фолклендских (Мальвинских) островов речь идет о престиже.

В предыдущий раз острова приковывали к себе внимание в 1982 году, когда британским властям во главе с Маргарет Тэтчер потребовалась маленькая победоносная война для сохранения рейтингов на фоне непопулярных реформ "железной леди". А аргентинским властям (которые представляли собой хунту) нужна была военная победа, усиливавшая позиции генералов во главе государства.

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Так и произошло – после поражения Аргентины военные были низложены (если "маленькая война" оказывается проигранной, то проигравший обычно теряет все), в то же время правящая в Британии консервативная партия сумела выиграть кроме войны еще и парламентские выборы. Победа в войне за Фолкленды позволила Лондону создать значительный прецедент – распад империи был приостановлен.

Теперь британцы готовы сражаться за каждый квадратный метр своей земли (привет ситуации с Гибралтаром после Brexit.

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Война за Фолклендские острова 1982 г. Британские солдаты охраняют пленных аргентинцев
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Участники войны за Фолкленды на параде в День независимости Аргентины
война за Фолкленды, Фолклендские острова, ветераны
Британские ветераны войны за Фолклендские острова
война за Фолкленды, Фолклендские острова
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Стоило завести речь о том, что Гибралтар присоединится к Испании, чтобы остаться в ЕС, Британия выступила резко против — некоторые горячие головы в правящей партии даже начали угрожать военными действиями, чтобы сохранить свою территорию в неприкосновенности).

И вот сейчас Китай вытащил этот старый скелет из шкафа. Незначительный клочок земли среди огромного океана вновь призван символизировать чье-то могущество (победителя) и слабость (проигравшей стороны). Поднебесная бы не походила на себя, если бы не соединила целый комплекс вопросов в одном. Ведь первый спор между Британией и Аргентиной возник в 1960 году на основе резолюции ООН, осуждающей колониализм. Именно британскими колониями являлись многие азиатские страны, которые сейчас входят в сферу интересов КНР, такие как Мьянма, Малайзия, Шри-Ланка, Бангладеш, Афганистан и другие. И что особенно важно — среди них был Гонконг. Британия заполучила его в 1842 году, после поражения Китая в Первой опиумной войне.

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Среди зон влияния, на которые претендует Китай много бывших британских колоний
Фото: Getty Images
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Победа в войне за Фолкленды позволила Лондону создать значительный прецедент – распад империи был приостановлен

Таким образом, поднимая вопрос о Фолклендах, Китай убивает сразу нескольких зайцев – поощряет к дружбе непосредственно Аргентину, которая может стать локомотивом BRI в Латинской Америке, наносит удар по Великобритании (ответ на создание AUCUS) и позиционирует себя как защитник всех постколониальных государств и просто оскорбленных.

Это материал для новых коалиций и одновременно еще один гвоздь в гроб демократического Гонконга, ведь теперь любое вмешательство США или Великобритании в дела мегаполиса Пекин будет трактовать не как защиту прав человека, а как реваншизм бывших колониальных империй. Согласитесь – диаметрально противоположные вещи. И восприятие такое же разное.

Владимир Путин, Си Цзиньпин, Путин и Си, Россия и Китай
Китай открыл карты и даже фактически формализовал свой союз с Россией

Среди зон влияния, на которые претендует Китай много бывших британских колоний. Африка, на контроль над которой давно претендует КНР, практически вся состоит из бывших колоний, и не только британских. Тема защиты прав постколониального мира достаточно перспективна и многообещающа в контексте просачивания мягкой силы.

Кроме того, такой ход может создать Великобритании много мелких, но неприятных проблем, что будет отвлекать ее правительство от вопросов более значимых. Вот сведий пример: уже через несколько дней после заявления по Фолклендским (по аргентино-китайской версии — Мальвинским) островам о своем суверенитете над островами архипелага Чагос заявил Маврикий.

То есть, Пекин пытается запустить принцип домино территориальных претензий к Соединенному королевству, и ему это удается. Если Лондон не пресечет это в корне, то дальше будет только больше. И кому тогда уже будет дело до Гонконга…

Украина при определенных обстоятельствах может извлечь выгоду из таких беззастенчивых действий со стороны Поднебесной.

КНР открыла карты и даже фактически формализовала свой союз с Россией. Понятно, что Китай стремится затащить большие государства в трясину разных по масштабам проблемных вопросов, чтобы у них было меньше времени и возможностей заниматься его экспансией, а возможно даже — отвлечь от потенциального вторжения на Тайвань. В таком случае Украина может быть одним из таких отвлекающих флажков.

Однако играя в подобные игры, Китай может выйти за красные линии, ведь посягательство на хотя и заморские, но владения британской короны – серьезный шаг. Лондону и Вашингтону стоит задуматься (а наша дипломатия должна им в этом помочь): что может случиться дальше – спонсирование ИРА, техасских сепаратистов, поддержка антиколониального движения на Гавайских островах и в Пуэрто-Рико?

Возможно, не стоит позволять китайцам и теперь уже их официальным союзникам из Москвы доходить до своих границ, а лучше остановить их на расстоянии, например, не допустив в Украину?