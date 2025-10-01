Кто такие украинские казаки? Как и откуда они возникли и чем отличились? Фокус разбирался, празднуя День украинского казачества – 1 октября.

Related video

Шаровары, длинные усы и оселедцы на выбритой голове. Гопак, верховая езда и головокружительная романтика диких степей. Впечатляющий симбиоз свободы и невероятной мужественности. Наверное, это первое, что приходит на ум при упоминании слова "казак". Казачество стало стержневой эпохой в истории украинской нации. Недаром сами украинцы часто называют себя "казацким народом".

Казаки и Украина: основа государства

Казачество является важной составляющей, даже основой украинского национального мифа. Такой миф есть у каждого народа. И не стоит его разрушать, нужно только смотреть на мир без розовых очков. Важно не сравнивать в одной плоскости реальную историю казаков и мифы других народов мира. Возможно, казаки не были Робин Гудами, однако сам Робин Гуд не был таким, как его изображает культура. Неизвестно точно, существовал ли он вообще.

Так же точно неизвестно — существовали ли Байда и Мамай; скорее всего, не были характерниками (казацкими волшебниками) Самойло Кошка и Иван Сирко. Но казаки действительно защищали границы, освобождали тысячи захваченных в рабство украинцев, заботились об украинской церкви (соответственно, культуре и образовании).

Важно

Как Боголюбский Киев брал, а Сагайдачный на Москву ходил

Петр Сагайдачный дошел до Москвы, а Богдан Хмельницкий построил украинское государство, Иван Мазепа же хотел его возродить и создал феномен казацкого возрождения, а Филипп Орлик сформировал конституционные основы государственности за десятки лет до американской и французской революций.

Этот список можно продолжать. Казаки действительно стоят у корней украинской нации, они являются нашими национальными героями и творили историю, которой мы можем гордиться.

Хазары, бродники, или крестьяне-беглецы? Кто такие казаки и откуда взялись

Появление казачества теряется в глубине веков. Классическая версия, взятая за основу Михаилом Грушевским, значительно упрощена. Отец украинской истории считал, что казаками становились в основном крестьяне-беглецы из более заселенных украинских земель, которые страдали от социально-экономической несправедливости в Великом Княжестве Литовском и Королевстве Польском. Эту теорию развили его ученики под влиянием коммунистической системы, что обусловило определенный уклон в сторону социально-экономической составляющей.

По-новому историю казачества стали исследовать в постсоветский период. Эти исследования сформировали ряд новых теорий происхождения казачества, некоторые из них более чем колоритные.

Сами казаки выводили свое происхождение от хазар — народа, который построил мощное степное государство еще в раннем средневековье (было разрушено Киевским князем Святославом Храбрым в Х веке).

Интересна теория происхождения казаков от бродников (население нижнего Днепра, побережья Азовского моря, нижнего Дона и Подунавья) — похожего феномена еще княжеских времен. Ее ответвлением является "болоховская теория". По ней казаки — это жители Подолья, которые ассимилировали татар.

Некоторые теории базируются на наименовании черкесы (или черкасы, отсюда и происходит название украинского города, расположенного как раз в сердце жизнедеятельности украинского казачества).

Самая колоритная из этих гипотез вообще выводит казаков из Египта, откуда они через Кавказ переселились в Причерноморье.

Более "приземленные" теории указывают на возможность миграции народов Кавказа во время монгольского господства.

Наиболее научной является версия "черных клобуков" — тюркоязычных народов, которые как раз жили в районе современных Черкасс в княжеские времена и защищали южные границы Руси-Украины.

Также выдвигаются версии происхождения казаков от киммерийцев, скифов или половцев — народов, населявших причерноморские степи в разные периоды истории.

Сейчас украинские историки склоняются к мысли, что универсальной теории не существует и, скорее всего, большинство из них имеют под собой реальное основание и не очень-то и противоречат друг другу.

Казаки — свободные жители степи

Теперь — к историческим фактам. Украинское Причерноморье издавна было местом проживания различных степных народов и убежищем для тех, кто не нашел себя в земледельческих государствах. Поскольку письменности здесь не было, история этих земель покрыта белыми пятнами истории, легендами и присущей им романтизацией и мифологизацией всего, что происходило.

Очевидно, что целые народы не могли просто бесследно покидать эти земли. Не стоит исключать, что какая-то часть различных народов, населявших Причерноморье со времен киммерийцев, осталась. Это же касается и различных социальных элементов вроде бродников, болоховцев или уходников (людей, которые отправлялись в степь на "уходы" — охота, рыболовство, добыча соли и другие промыслы).

Вот весь этот конгломерат людей свободных, не знавших себе хозяина и не принадлежавших ни одному правителю, монгольские хронисты еще в 1240 году, когда только прибыли сюда, вероятно, и назвали казаками. Потому что "казак" — тюркское слово, означающее свободного человека, который не принадлежал ни одному властелину.

Этих смелых воинов не прочь были нанимать на военную службу соседние властители, и даже брать себе в охрану. Этим и обусловлены упоминания о казаках в письменных источниках государств, функционировавших в степи или возле нее.

А как же беглые крестьяне?

В XV веке Литва и Польша окончательно поглотили древнеукраинские русские княжества. Это обострило религиозную и социально-экономическую обстановку на этих землях. Поток людей в степь (не только крестьян, иногда и знатного происхождения) возрос. Это уже соответствует социальным теориям украинских исследователей во главе с Михаилом Грушевским, который выводил казачество именно из среды беглецов от панщины и других "благ" новых устоев.

Степная демократия, первая в мире конституция и защита границ

Сначала казаки вели достаточно экстремальный образ жизни, окруженные врагами, которыми были как соседние племена, так и их же "коллеги" из других отрядов. Позже, когда количество существенно возросло, казаки начали организовываться. Возводить крепости-сечи, которые становились административными центрами, и хутора-зимовники, где со временем стали проживать семьи казаков.

Важно

Украина и Речь Посполитая: путь в Европу или дорога в неволю?

Казацкий строй всегда сохранял демократическую сущность. Решения в основном принимались коллегиально. Сначала на Запорожских Сечах собиралась общая (генеральная) казацкая рада, в которой участвовали все казаки. На ней на год избирали старшину и кошевого атамана. На таких же советах решалось, идти ли в поход и на кого (войны и мира), а также другие важные вопросы.

С увеличением количества казаков эта система усложнялась, но основа оставалась той же — казаки сами выбирали себе руководство и совместно решали ключевые вопросы. В начале XVIII века в казацкой среде даже была написана конституция — "Договора и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского", которую многие историки считают первой в мире. Ее автором стал Филипп Орлик — преемник Ивана Мазепы.

Только есть в этой истории один нюанс — Филипп Орлик был избран гетманом в эмиграции после поражения войск Ивана Мазепы под Полтавой, поэтому воплотить в жизнь свои наработки он не смог.

Первое упоминание об украинском казачестве: защитники границ входят в историю

С конца XV века казаки привлекаются к польским и литовским войскам для защиты южных границ Великого княжества Литовского от степных орд. В этом контексте о них и упоминает польский хронист Марцин Бельский, который описывал события 1489 года. Его сообщение — первое упоминание об украинских казаках.

В то время кочевые племена, жившие в Северном Причерноморье и подчинявшиеся крымскому хану, едва ли не каждый год совершали опустошительные набеги на соседей. Страдали в основном украинские земли, которые были ближайшими к степи. Отсюда и возник образ мужественных казаков — защитников мирных украинцев и христиан (степняки преимущественно исповедовали ислам).

Народная картина "Крымский Запорожец (Казак Мамай)", автор неизвестен

Запорожская Сечь — не одна, а восемь!

К середине XVI века казаки стали более организованным явлением. Они даже стали возводить специальные крепости-сечи, которые становились чем-то вроде их административных центров. Сечи располагались в нижнем течении Днепра за порогами. Поэтому казаки себя называли запорожцами, а свои Сечи — запорожскими.

Вероятно, за их организацию взялись представители староукраинской элиты — потомки древнерусских князей. Так, по легенде, первая известная Запорожская Сечь на острове Хортица была возведена под руководством представителя рода князей Вишневецких, которого сопоставляют с легендарным казаком Байдой.

Первой исторической (о которой мы точно знаем) Запорожской Сечью стала крепость, возведенная на острове Томаковка. Всего основных Запорожских Сечей существовало восемь — это всем этапов истории Запорожского казачества. Последняя была разрушена российскими войсками в 1775 году.

Реестровое казачество — карьерный джек-пот

В 1572 году уже в Речи Посполитой казаков стали официально привлекать на военную службу как отдельный официальный род войск — был введен Реестр.

Сначала в него было внесено лишь триста казаков, однако это событие ознаменовало новый этап в истории казачества. Ведь в сословном обществе, где реальные гражданские права имели только военные и духовенство, оказаться в официально признанном роде войск означало "сорвать джек-пот".

Со временем реестр стал увеличиваться и сформировался список привилегий, которые получало реестровое казачество. Ключевым из них было право владеть землей — основным капиталом этого периода. Также были и другие права — налоговые льготы, самоуправление и тому подобное. Самое важное, что реестровый казак — это уже не бывший крестьянин-беглец, пытающийся выжить в дикой степи, а признанный государством воин-землевладелец равный шляхтичу.

Екатерининская "Казацкая" церковь в Чернигове Фото: Getty Images

Гетманщина: борьба не за привилегии

В середине XVII века напряжение между казачеством и шляхтой, которая не желала терпеть конкуренции со стороны нового общественного сословия, достигло апогея. Из споров о количестве реестрового казачества (оно колебалось от 6 до 8 тысяч, а реальных казаков были десятки тысяч) и привилегиях, которые им принадлежат (казаки хотели иметь те же привилегии, что и шляхта) конфликт перерос в идеологический и национальный.

Наконец вспыхнуло восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, которое завершилось образованием фактически независимого казацкого государства. В историческом смысле оно является связующим звеном между древнеукраинской руськой и современной украинской государственной традицией.

Упадок казачества

К сожалению, украинское казацкое государство не получило полноценного признания и со временем было разделено между более могущественными соседями. Казацкая элита повторила путь древнеукраинской и в конце концов ассимилировалась среди российского имперского дворянства. Гетманщина прекратила свое существование в конце XVIII века.

Слобожанщина: казацкие центры на... землях Московского Царства

Отдельным феноменом было существование пяти слободских полков. Они были основаны запорожцами, которые покинули Речь Посполитую после поражения в одном из упомянутых выше конфликтов за привилегии.

Запорожские казаки в новых политических и даже географических реалиях смогли воссоздать свой общественный строй уже на территории Московского Царства. Слободские полки просуществовали почти полтора века. Политическая жизнь в этом формате казачества была менее насыщенной и менее исследованной, однако они обеспечили нескольким поколениям украинцев свободную казацкую жизнь.

Казацкий строй всегда сохранял демократическую сущность Фото: Getty Images

После краха: казачество, рассеянное по миру

Невозможно обойти дальнейшие скитания казаков "в эмиграции". После разрушения последней Запорожской Сечи казаки разошлись в разные стороны.

Наиболее известна история казачества на Кубани. Туда их де-факто переселила имперская власть, пытаясь в дальнейшем их использовать как защитников границ.

Другие казаки ушли за Дунай и даже на территорию Австрии (Банатская Сечь). Однако более нестандартным для современников было существование Задунайской Сечи, где казаки фактически отражали себя в прошлом, защищая границы Османской империи — она была ликвидирована в 1828 году.

Казачество воспетое: от истории к мифологии и литературе

Понятно, что такой славный и эпический период истории не мог не отразиться в народном творчестве. Украинский фольклор переполнен различными легендами, песнями, преданиями, сказками о казаках.

Казачество породило целые литературные жанры. Лирники, кобзари, бандуристы — это в основном бывшие казаки, которые получили травмы, не позволявшие в дальнейшем заниматься военным делом или же просто уже были преклонного возраста. В героических песнях-думах они воспевали деяния казаков как из собственного опыта, так и пересказывая казацкие легенды.

Важно

В чем "виноват" Богдан Хмельницкий: какой была альтернатива Переяславскому соглашению с Москвой

В XIX веке, когда одновременно получали распространение идеи национального возрождения и доминировал жанр романтизма, казачество стало настоящим украинским национальным символом. Эти две тенденции тесно переплелись и породили настоящую украинскую национальную мифологию, с которой и знакомы большинство украинцев.

В фольклоре и литературе казаки выступают мужественными героями, защитниками христианской веры, обездоленных крестьян-крепостных и украинцев от коварных врагов. Казаки стали не просто символом Украины, а самой ее сущностью. Понятно, что на самом деле все значительно сложнее.

Все украинцы никогда не были и не могли быть казаками, которых даже в пиковые периоды было всего несколько десятков тысяч. А все казаки, разумеется, не были героями и идеалистами. Казаки не только защищали слабых и родную землю, а часто сами были не против напасть на территории соседей.

Однако все эти вещи отнюдь не нивелируют героизм, мужество и тот огромный вклад, который осуществили казаки в процесс украинского нациетворчества. Речь идет лишь о понимании, что не идеален весь мир, и казачество не является исключением.