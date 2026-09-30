Отправился за перцем и изменил карту мира: неожиданные факты о кругосветном путешествии Магеллана

В сентябре 1522 года завершилась первая в истории человечества кругосветная экспедиция под руководством Фернана Магеллана.

Это путешествие на самом деле не закончилось. Его руководитель, из-за своей безрассудной самоуверенности, погиб в локальном конфликте на Филиппинах, а в Севилью через 1082 дня с начала путешествия вернулся лишь один из пяти кораблей, которыми управляли восемнадцать членов экипажа. Кораблём командовал мятежник, которого вообще должны были казнить ещё в начале путешествия. Фокус собрал малоизвестные подробности экспедиции Магеллана, которая изменила представление человечества о собственной планете.

Конец XV — начало XVI веков считаются началом Новой эпохи. Её и назвали — "Новое время". Да, за 500 лет мир существенно изменился, однако общие тенденции — глобализация, рост роли торговли и частной инициативы, развитие научных исследований, формирование и развитие национальных государств — зародились именно тогда.

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Традиционным началом Нового времени считается открытие Христофором Колумбом Америки. Он ступил на землю нового континента в 1492 году, однако значение этого открытия человечество осознало значительно позже, чем в тот момент, когда сапог мореплавателя коснулся только что открытой им земли.

Путешествовал не только Магеллан

Ярким этапом продолжения дела Колумба стало научное обоснование существования нового континента, которое осуществил Америго Веспуччи (в честь которого этот континент и назвали), открытие Тихого океана и кругосветное путешествие Фернана Магеллана. Начнём с того, что Фернан Магеллан никогда не совершал кругосветного путешествия. Он не смог вернуться в Испанию и погиб, пройдя лишь половину пути. Кругосветное путешествие совершил один корабль из возглавляемой им флотилии — "Виктория" — и восемнадцать моряков, дошедших до Испании на этом судне. В испанской публицистике и историографии это путешествие вообще предпочитают называть путешествием Магеллана-Элькано. Ведь именно боцман Хуан Себастьян де Элькано, которого после гибели Магеллана избрали капитаном, всё-таки вернулся в Испанию через 1082 дня после того, как пять испанских кораблей отправились в плавание по Атлантическому океану 20 сентября 1519 года.

Корабль Фердинанда Магеллана "Виктория", фрагмент карты Тихого океана из "Theatro d'el orbe de la tierra" Авраама Ортелиуса, 1612 год Фото: Britannica

Путешествие вокруг света и национальный вопрос

Здесь может играть роль субъективный национальный фактор, ведь Фернан Магеллан был португальцем, которому удалось убедить испанского короля профинансировать экспедицию на запад, чтобы затем вернуться с востока. Зато Хуан Элькано — свой "родной" испанский мореплаватель. Таким образом, следует говорить об экипаже или корабле, совершившем первое кругосветное путешествие. А именно мореплавателем-командиром, совершившим это, стал английский корсар Фрэнсис Дрейк (но это уже совсем другая история).

В то время государства в современном их понимании только формировались. Поэтому мнение о том, что великие географические открытия совершались в основном испанцами, — это очень грубое обобщение. Сама Испания как королевство окончательно сформировалась уже после экспедиции Магеллана — в середине XVI века. Тогда речь шла об объединенной короне Арагона и Кастилии. Ее носили представители австрийской династии Габсбургов, которые также владели землями по всей Европе, в частности Нидерландами, а в ходе всех этих экспедиций и завоеваний на новом континенте Габсбурги параллельно расширяли свои владения и на восток, завладев, в частности, украинским Закарпатьем.

При этом на восток Габсбурги продвигались непосредственно своими войсками, а западные экспедиции для них были чем-то, что сейчас назвали бы рискованными инвестициями. Они были готовы поделиться средствами с различными авантюристами, такими как генуэзец Колумб или португалец Магеллан. Предоставить им часть своих гигантских ресурсов, которые "не жалко" вложить в рискованный проект. Стоит отметить, что король Кастилии и Арагона Карлос I впоследствии был избран императором Священной Римской империи Карлом V, то есть номинальным правителем всего христианского (или хотя бы католического) мира. Поэтому для него не имело большого значения, кого он отправляет в экспедицию — итальянца, португальца или испанца. А вот позже, когда испанское национальное государство всё-таки сформировалось, вопрос о том, кто в конце концов вернулся в Севилью с востока (если точнее — с юга), стал принципиальным.

Испанскому королю Карлосу было 18 лет, когда он согласился профинансировать экспедицию Магеллана к Островам пряностей в 1518 году. Картина Бернарда ван Орлея Фото: Вікіпедія

Золото с нотками специй

На самом деле экспедиция Фернана Магеллана не была проявлением чисто научного энтузиазма. Это был инвестиционный проект, целью которого было создание логистического маршрута для доставки восточных специй на европейские рынки. Именно в таком формате сформулировали бы цель экспедиции сейчас. Еще с древних времен специи доставляли в Европу из Юго-Восточной Азии через Китай, Центральную Азию, а далее — Персию или… степи современной Украины. В частности, использовали маршрут знаменитого Шелкового пути. Но в XV веке этот маршрут перешел под контроль Османской империи, что нарушило традиционные торговые связи.

Во времена Магеллана специи были безумно дорогими Фото: Pexels

Поскольку специи были безумно дорогими, а наценка на них была многократной, в Западной Европе появилось немало желающих заняться этим крайне рискованным, но потенциально чрезвычайно прибыльным делом. Первыми, кто добился успеха в этом деле, стали португальцы — они находились ближе всех к Атлантическому океану, ведь их королевство раньше победило арабов и было основано на несколько веков раньше, чем Испания. Португальские мореплаватели Бартоломеу Диаш и Васко да Гама смогли обогнуть Африку и найти морской путь в Индию, альтернативный сухопутному коридору.

Эта старинная карта носит название Moluccae Insulae Celeberrimae, что переводится как "Славные Молуккские острова"

Если сухопутный коридор представлял собой совокупность этапов перепродажи с многочисленными посредниками, то морской путь существенно сокращал количество посредников, а это означало, что львиная доля прибыли оставалась в карманах того, кто загружал свои корабли в портах Индии. Правда, расходы на морскую экспедицию тоже были немалыми, но дело того стоило.

Португалия имела все шансы стать монополистом на этом рынке морских поставок в обход враждебной Османской империи, но здесь свою роль сыграл геополитический вес. Маленькое королевство было вынуждено учесть европейские реалии и под давлением папы римского (испанца по происхождению) Александра VI заключило с испанскими монархами Тордесильясский договор. Португалии удалось отстоять за собой восточный маршрут, поэтому испанцам оставалось… только направляться на запад.

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Именно поэтому идея проложить путь на восток через запад пользовалась такой популярностью при испанском дворе. Невероятное богатство династии Габсбургов позволяло финансировать столь рискованные проекты. Именно поэтому известные мореплаватели того времени обращались к этому династическому Дому с просьбой снарядить такие, на первый взгляд, причудливые и безумно дорогие экспедиции. Помимо Габсбургов эту экспедицию финансировала немецкая династия предпринимателей Фуггеров, а также другие, менее значительные торговые и частные дома. Так что это была настоящая акционерная компания.

Сам Магеллан воевал за Португалию в Юго-Восточной Азии, в частности участвовал в завоевании Малакки. Там он узнал, что сама Индия также является одним из посредников в торговле пряностями. Поэтому он загорелся желанием добраться до самого "производителя" — Молуккских островов, или, как их тогда называли, "Островов пряностей".

Король Португалии отказал Магеллану в финансировании соответствующих экспедиций. Поэтому амбициозный мореплаватель решил обратиться к юному королю Карлосу с невероятным проектом — добраться до источника пряностей через запад, обойдя таким образом португальские владения и не нарушив Тордесильясский договор.

Современная копия корабля "Виктория" в музее "Нао Виктория" в Чили Фото: Вікіпедія

Тогда представление о том, что Земля круглая, основывалось в основном ещё на античных трудах Аристотеля. До недавнего времени за такие утверждения вообще можно было оказаться на костре инквизиции. Но перспектива баснословных доходов сделала своё дело, и эти теории перестали считаться ересью во времена Магеллана. То, что где-то существует морской проход через Америку в недавно открытое Южное море (именно Магеллан назвал его Тихим океаном) — водоем за Америкой — никто не мог гарантировать. Тем более что этот водоём ведёт не в бездну, а к Юго-Восточной Азии, богатой желанными пряностями.

Поэтому экипаж набирался своеобразный — в основном люди, которым нечего было терять. Тот же Хуан Элькано был обанкротившимся мореплавателем — эта экспедиция была для него шансом избавиться от долгов. Всё или ничего! С таким лозунгом в путь отправлялось большинство моряков.

Невероятно трудное путешествие на край света

Пять кораблей: "Тринидад", "Сан-Антонио", "Консепсьон", "Виктория" и "Сантьяго" вышли из Севильи вверх по реке 10 августа 1519 года. А в открытый океан они вышли только 20 сентября. Поэтому, хотя в Севилью "Виктория" вернулась 8 сентября, считается, что само путешествие длилось менее трёх лет.

Магеллан решил плыть не по традиционному маршруту, а сначала проследовать вдоль африканского побережья, а уже потом повернуть к Америке где-то на широте современного Рио-де-Жанейро.

Далее корабли плыли вдоль побережья в надежде найти проход к водоёму к западу от Америки. В апреле 1520 года вспыхнул бунт, который Магеллан жестоко подавил, казнив зачинщиков. Среди бунтовщиков был и Хуан Элькано, однако его помиловали, учитывая его уникальные навыки морской навигации, что, в конечном итоге, спасло проект.

"Сан-Антонио" всё-таки вернулся в Пиренеи. Там испанские моряки фактически обвинили Магеллана в измене короне. Всё же испанские члены экипажа так и не приняли португальца за своего.

"Сантьяго" потерпел кораблекрушение во время ужасного шторма при поисках пролива. Сам пролив, который флотилия всё-таки обнаружила, представлял собой настоящий лабиринт фьордов, тупиков среди гор и холодных ветров, которые постоянно менялись. Сейчас этот пролив носит имя его первооткрывателя. После ужаса плавания по Магеллановому проливу океан показался мореплавателям тихим и уютным местом, которое они, несмотря на его невероятные размеры, преодолели гораздо легче. Поэтому название океана не оставляло выбора.

Магеллан рассчитывал пересечь Тихий океан за три-четыре дня, но путешествие затянулось на несколько месяцев (99 дней). Экипаж страдал от голода и болезней. Из 166 членов экипажа 19 умерли, а ещё три десятка тяжело болели. Интересно, что руководство экспедиции избежало болезней. Современные исследователи считают, что это было обусловлено употреблением богатой витамином С айвы.

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Весной 1521 года экспедиция добралась до Филиппин. Там, на острове Себу, который являлся торговым центром в торговле с арабами и китайцами, Магеллан вступил в конфликт с местными племенами. Желая продемонстрировать мощь испанского оружия (пушки, броня, огнестрельное стрелковое оружие) он отправился во главе отряда из 49 человек на соседний остров Мактан против полутора тысяч местных жителей во главе с вождем Лапу Лапу, который оказался прекрасным стратегом. Он заманил испанцев на мелководье вне зоны действия корабельных пушек, где местные просто забросали испанцев копьями, воспользовавшись превосходством в численности. Тело Магеллана навсегда осталось на месте сражения.

После этого случая и ещё одного конфликта, на этот раз с племенем, находившимся с ними в союзе (пьяные испанцы приставали к местным женщинам на вечеринке, устроенной дружественным к ним вождём Умабоном), остатки команды Магеллана покинули Себу. Поскольку им не хватало людей на три полноценных экипажа, они сожгли "Консепсьон".

Итоги экспедиции Магеллана

Командование взял на себя Хуан Элькано. Это произошло уже в августе после череды бунтов и других разногласий между оставшимися членами команды и избранными ею капитанами. Элькано стал капитаном "Виктории". Флагманский "Тринидад" решил вернуться обратно по уже пройденному пути через Тихий океан — на этот раз все уже знали, что путешествие затянется дольше, чем на три дня. Однако по дороге домой он попал в руки португальцев, которые отнюдь не были рады испанским попыткам добраться до источника пряностей.

Габриэль Гарсия Берналь в фильме "Магеллан" Фото: Кадр из фильма

Однако Элькано всё же решил добраться до Испании, продолжая плыть на запад. Это уже не был путь в никуда — впереди лежали воды, по которым португальцы перемещались по традиционному маршруту. Поэтому капитан "Виктории" не хотел прерывать путь после того, как были пройдены самые тяжёлые и рискованные этапы экспедиции.

Экипаж "Виктории" был вынужден обходить португальские порты и стараться не попадаться на глаза португальским мореплавателям. Это значительно удлиняло путь и создавало проблемы с пополнением запасов провианта. Так, с ограниченными запасами воды и провианта последний корабль из флотилии Фернана Магеллана добрался до Севильи в начале сентября 1522 года, спустя более трёх лет с того момента, как флотилия из пяти кораблей гордо покинула этот порт. Именно корабль "Виктория" стал первым судном, совершившим кругосветное путешествие. А вот первым человеком, обогнувшим Землю по кругу, вероятно, стал малайец Энрике — раб, которого Магеллан вывез из Малакки, ещё когда служил португальскому королю.Если его биография достоверна, то именно он стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие, когда флотилия Магеллана прибыла в этот регион.

Экспедиция Фернана Магеллана стала ещё одной ступенью на пути к утверждению Новой эпохи. Глобализация в самой Европе — панъевропейский император, нанимающий для дальних экспедиций лучших мореплавателей, независимо от их национальности. Привлечение частного капитала к рискованным проектам — зародыш венчурных инвестиций. Глобальный маршрут, предполагавший контакты с самыми разнообразными народами и племенами, положил начало планетарной глобализации. Конечно, в рамках господства европейцев, что, в свою очередь, заложило фундамент европейского видения планеты — фундамент, который изначально имел свои недостатки, и смерть Магеллана стала их ярким свидетельством.

Португальская медаль "Фернан Магеллан"

Экспедиция Магеллана стала важным этапом в развитии естественных наук. Помимо окончательного подтверждения шарообразности Земли, в ходе путешествия было сделано немало открытий в ботанике, зоологии и других науках, связанных с изучением природы. В состав экспедиции был привлечён известный в то время учёный-венецианец Антонио Пигафетта. Именно из его рассказов мы знаем о ходе экспедиции и именно ему мы обязаны основными научными достижениями. Правда, учёными последующих поколений многие его утверждения были поставлены под сомнение, в частности — реальные причины бунтов и роль в экспедиции самого Магеллана и его оппонента Элькано.

Впрочем, всё это кругосветное путешествие — яркий пример роли и силы человеческой инициативы. Как решение одного человека может изменить мир. Сам Магеллан — это пример того, как можно найти возможности для воплощения любого невероятного проекта. А его печальная судьба служит зловещим предупреждением о том, к чему, в конечном итоге, может привести чрезмерная уверенность в своём господстве.