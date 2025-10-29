Викинги или Колумб? Сколько раз открывали Америку

Открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 году поразило весь мир и изменило его навсегда до неузнаваемости. Но произошло это не сразу, а через несколько десятилетий спустя. Сам Колумб даже не понял, что он сделал — так до конца жизни и думая, что доплыл до Индии с другой стороны. Однако именно время, когда он ступил на берег как потом выяснилось, нового континента считается одной из переломных точек в истории. Это событие большинство историков считают моментом завершения эпохи Средних веков и началом Нового времени. Однако на самом деле европейцы открыли новый континент еще за полтысячелетия до путешествия Колумба и даже основали там несколько поселений. Сейчас это уже доказанный научный факт, который не подлежит оспариванию. Фокус разбирался, остается ли актуальным открытие Христофора Колумба.

Кроманьонцы, полинезийцы и викинги: кто добирался до Америки перед Колумбом?

Первыми европейцами, которые пересекли Атлантику и достигли континента, что сейчас именуется Америкой были викинги, предки норвежцев. И сделали они это на экваторе средневековья. Научные исследования с применением современных научных технологий указывают, что викинги построили свою базу на территории современного Ньюфаундленда в 1021 году.

В целом история заселения континента достигает каменного века. Тогда на него поселились первые люди современного типа, которые стали предками народов, которых мы называем коренными жителями Америки. После этого сейчас известно о трех следующих посещениях Америки народами с других континентов. Дважды это сделали европейцы и однажды полинезийцы.

Полинезийцы сделали свое открытие ориентировочно в ту же эпоху, когда и Христофор Колумб. Ученые выяснили это по образцам сладкого картофеля найденного на островах Тихого океана. Считается, что это растение могло быть завезенным на острова Полинезии только с американского континента. Более точных сведений об этих событиях пока не существует.

Что касается европейских открытий, то долгое время считалось, что Америку первым в истории посетил именно Христофор Колумб во главе экспедиции, снаряженной испанской короной в 1492 году. Когда в Эпоху просвещения, которая была временем зарождения современных наук (начиная с XVIII века) состоялась систематизация, в частности фольклора различных народов, стало известно о двух сагах викингов ("Сага о гренландцах" и "Сага об Эрике Рыжем"), которые сообщали о посещении представителями этого народа земель где-то далеко на западе Атлантики.

Легенда — это еще не факт.

Однако эти саги были неподтвержденным устным источником (считается самым сомнительным в иерархии исторических источников). Это воспринималось где-то на одном уровне с легендами об Атлантиде, например. Вопрос: почему в разных точках мира строили пирамиды? Свидетельствует ли это о том, что когда-то они были между собой связаны? Все это не имеет никаких подтверждений именно с точки зрения исторической науки, а относится скорее к "желтой прессе" и рассказам, например о сокровищах Полуботка, если искать какой-то украинский аналог.

Святой Брендан совершил семилетнее путешествие по океану на Запад в поисках "Земли обетованной"

Поэтому было известно о сагах народа викингов. Также до сих пор существует ирландская легенда о Святом Брендане, монахе, который в VI веке тоже поплыл далеко-далеко на запад и там нашел неизвестную землю. Но никаких других подтверждений этому путешествию не было найдено.

Кто вообще такие викинги

Викинги или норманны — это предки современных скандинавских народов. В условиях сурового скандинавского климата в этой местности вырастали храбрые воины, которых, если взглянуть под другим углом можно назвать и отчаянными безжалостными грабителями. В Скандинавии было ограниченное количество пригодной для проживания земли, поэтому младшие сыновья в роду (вплоть до династий местных племенных вождей) оставались без наследства. У них был выбор либо пойти на военную службу к другим правителям и заработать наследство на чужбине, либо самим собрать ватагу смельчаков (таких же младших сыновей в своих родах) и забрать имущество соседей силой.

Со временем военное мастерство и техника норманнов существенно совершенствовались. Их боевые корабли "дракары" могли доставлять эти боевые ватаги все дальше. Поэтому под угрозу попали не только соседи. Тогда ветви норманнов в основном разделились. Предки современных шведов в основном направляли свои экспедиции на восток, где по сети рек они добирались до Черного моря и даже дальше. Здесь их местное славянское население называло "варягами". Зато предки современных датчан и норвежцев направляли свои походы на запад и даже дальше. Британские острова, побережье Франции, Иберийский полуостров и даже остров Сицилия, где норманны столкнулись с другими такими же ватагами уже арабов со Средиземноморского побережья.

В Западной Европе этих зайцев называли викингами. О них ходили жуткие легенды, как воплощение угрозы для мирных европейских жителей. В самой Скандинавии, конечно эти походы подавались как подвиги мужественных героев и воспевались в местном героическом эпосе.

Отдельные отряды викингов поплыли дальше на запад от британских островов и основали колонии на островах Исландия и Гренландия. Так именно они назвали остров на 90% покрытый льдом "Зеленая земля". И именно здесь впоследствии появились саги о невероятных путешествиях местных викингов еще дальше на запад, где они нашли сначала землю, покрытую скалами ("Хеллуланд"), а затем землю, наполненную виноградниками ("Винланд").

История Трои в Америке

История с этими сагами напоминала историю из Илиады Гомера о легендарной Трое. До 1960 года ее считали хотя и не лишенной смысла, но не хватало достоверных подтверждений. Но тут норвежские археологи Хельге и Анна Ингстади нашли на канадском острове Ньюфаундленд остатки зданий, построенных в норманнском стиле. Это стало тем самым археологическим подтверждением истинности записанных древних скандинавских саг.

Если не вдаваться в детали исторической методологии, то найденных артефактов было достаточно, чтобы подтвердить факт посещения викингами континента. Так же как таким же достоверным фактом считается посещение континента полинезийцами. Тогдашние методы датировки позволили установить, что посещение норманнами Америки состоялось в период между концом VIII и XIII веками. То есть временной промежуток, что в целом соответствует эпохе викингов в Европе. Это во-первых, было точно раньше полинезийского посещения Америки, а во-вторых, соответствовало упомянутым сагам.

В условиях, когда присутствие викингов в Америке стало достоверным, можно более серьезно отнестись и к легендам, которые об этом свидетельствовали. А там говорилось об отважных мореплавателях, которые посещали различные земли к юго-западу от Исландии и Гренландии. Археологи выяснили, что найденные останки жилищ на Ньюфаундленде были перевалочным пунктом викингов. Форпостом, с которого осуществлялись дальнейшие путешествия. Поэтому посещение викингов других точек на континенте вполне реальны. И отсутствие пока подтверждений других визитов этой гипотезы не отрицают. Ведь для чего же тогда строить форпост?

Но проблемным долгое время оставалось более точное датирование посещения викингов, ведь предложенный диапазон слишком уж условный. И вот последние достижения в датировке позволили определить время возведения форпоста с точностью до года. Дело в том, что ученые выяснили, что в 993 году на солнце произошла вспышка, которая оставила определенный след на всех деревьях, которые тогда росли на планете. Следовательно, это дало возможность вычислить сколько времени прошло от вспышки до момента смерти растения. В нашем случае — это срубка древесины, из которой строили найденный форпост. Так было обнаружено, что форпост был построен в 1021 году.

Так означает ли то, что викинги добрались первыми до Америки, что открытие Колумба нивелировано? Стоит ли переносить конец средневековья (а именно открытие Америки считается точкой конца этой эпохи) на начало XI века?

Все равно Колумб!

На самом деле — нет. Ведь дело не в историческом событии, а в последствиях, которые оно повлекло для общественного развития. Открытие Колумба полностью изменило ход истории. Дало начало эре великих географических открытий, которые изменили всю последующую жизнь человечества. И здесь дело даже не в самом моменте, когда корабль "Санта-Мария" доплыл до берегов будущего острова Сан-Сальвадор, а во всем дальнейшем ходе истории. В конце концов Колумб так и не узнал куда он приплыл на самом деле, то есть де-факто он ничего не открыл. Континент исследовал и открыл с научной точки зрения Америго Веспуччи. И в его честь этот континент справедливо и назвали. Экспедиция Колумба — это символическое действие, которое ознаменовало эпоху, которая наступила бы так или иначе, ведь всего через семь лет португалец Васко да Гама таки доплыл до Индии более традиционным маршрутом, обогнув Африку.

Дело не в действии, а в тенденциях эпохи. Викинги могли и не доплыть до континента, утонув на пути к нему (мы не знаем, сколько таких неудачных экспедиций произошло на самом деле, ведь о неудачниках не сочиняют саги). И это никак бы не повлияло на историю человечества. В конце концов они таки доплыли до американского континента... и это не изменило для человечества абсолютно ничего. Это лишь разовое действие, которое добавило эмоций и в так бурную жизнь викингов. И больше ни на что не повлияло.

Зато экспедиция Колумба изменила все, перекроив судьбу миллионов людей сразу и миллиардов — в перспективе. В этом заключается масштаб и историческая значимость именно события 1492 года.