От Римской империи до казачества: 5 военных реформ, которые меняли общество

Фокус составил подборку из ТОП 5 военных реформ, которые полностью изменили историю государств или даже целых регионов, а иногда формировали отдельную эпоху в истории человечества.

Related video

Когда государство сталкивается с агрессией более сильного врага, у него есть немного вариантов как выжить. Безусловно нужно проявить чудеса воинской доблести и мужества, но также незаурядный креатив и способность меняться, чтобы победить. Часто дальновидные правители осуществляют военные реформы заранее, не дожидаясь смертоносной атаки врага, которую можно и не пережить. А бывают случаи, когда военные реформы проводят агрессивно настроенные страны с целью не предупредить агрессию, а сделать свое нападение сокрушительным и обреченным на победу с минимальными потерями. Но все эти реформы всегда касались не только непосредственно самой армии, но и существенно меняли целое общество, которое эту армию формировало и часто эти изменения становились настолько масштабными, что де-факто зарождалось совершенно новое государство.

Военная реформа Тиглатпаласара III

Где: Ассирия

Когда: IX век до нашей эры

Всю свою тысячелетнюю историю Ассирия была главным инноватором в военной сфере, что помогло маленькому городу Ашшур с севера Месопотамии (современный Ирак) сначала выжить в среде врагов, а затем разрастись и создать первую мировую империю. Ассирийцы первыми среди своих соседей стали использовать железо для производства оружия и доспехов, а также верблюдов для логистики (эти животные могут длительное время не есть и не пить, что существенно упрощало перемещение войск в пустынном регионе Ближнего Востока). Ассирия построила первую целостную логистическую систему и прообраз современной почты. Поэтому ее армия перемещалась молниеносно и не менее быстрой и надежной была система связи в ней (конечно по меркам древнего мира). Также была четко выстроена мобилизационная система. Страна была разделена на провинции и основной задачей их аппарата были сбор и содержание военных. Мобилизация традиционно проводилась летом после сбора урожая, ведь в армию забирали тех же крестьян, которые должны были собрать урожай. Поэтому Ассирия воевала преимущественно летом.

Ассирийский правитель создал первую в мире профессиональную регулярную армию Фото: Getty Images Ассирийский правитель создал первую в мире профессиональную регулярную армию Фото: Getty Images

Тиглатпалассар решил изменить эту систему. Он привлек в армию и представителей порабощенных народов, которые должны были воевать на постоянной основе, зато закрепленные земли должны были обеспечивать их в военной и гражданской жизни. По сути ассирийский правитель создал первую в мире профессиональную регулярную армию, сразу увеличив ее численность в несколько раз. Теперь военные кампании Ассирии не были привязаны во времени к сбору урожая — она могла воевать круглый год, ошарашивая врагов своим неожиданным появлением (помним о логистике). Также профессиональные воины могли уделить время более тщательному изучению боевого искусства, что позволило разделить армию на роды войск и развить тактику боя и инженерную часть войск, в частности усовершенствовав осадные машины. Теперь от армии Ассирии нельзя было укрыться и за стенами укрепленных городов.

Последствия: Ассирия стала мировой империей, на следующие два века это государство являлось доминирующим на Ближнем Востоке.

Реформы Гая Мария

Где: Римская республика

Когда: II век до нашей эры

В Римской республике веками существовала нерегулярная армия на основе общественного набора. Пять высших общественных классов считали честью защищать свое "Общее дело". Ежегодно на выборах консулов обновлялся состав армии. Каждый воин должен был самостоятельно себя обеспечить амуницией, продовольствием и т. п.

Конец этой системе положили Пунические войны и Македонская война. Рим превратился из города-республики в великое государство. Участники этих победоносных войн получили на завоеванных территориях многочисленные владения и рабов. Они больше не были фермерами, которые обрабатывают и защищают свою землю. Теперь бывшие обычные римские граждане стали богатыми землевладельцами и их мотивация идти воевать существенно снизилась.

Зато представители шестого бесправного сословия общества окончательно обанкротились, ведь их мелкие хозяйства не выдерживали конкуренции с крупными латифундиями, где работали рабы.

Воины Гая Мария были заинтересованы в постоянных завоевательных войнах. Фото: Getty Images

В 108 году до нашей эры один из римских полководцев Гай Марий решил набрать в войско этих самых обанкротившихся мелких землевладельцев и ремесленников. Он за свой счет вооружил их, обеспечил продуктами и другим необходимым провиантом, а также пообещал им долю из военной добычи после каждого успешного завоевательного похода, а также земельный участок после их выхода на пенсию. Взамен он требовал кроме воинской доблести личной верности. Марий усложнил военную подготовку, которая теперь стала регулярной, в соответствии с указаниями, сформированными военачальником — раньше каждый воин тренировался как сам считал необходимым. Марий нанял гладиаторов, которые должны были обучать его солдат основам рукопашного боя.

Понятно, что эта тренировка была несравненно тяжелее той, которую себе на досуге организовывали римские патриции, но плебсу терять было нечего. Армия — это был их единственный шанс прокормить семью или вообще выжить самим. Марий обещал им карьеру в армии за добросовестную службу. Так что теперь римская армия стала не обязанностью чести для добросовестного гражданина, а карьерным лифтом для тех, кто не нашел себя в гражданской жизни.

Воины Мария были заинтересованы в постоянных завоевательных войнах, ведь награбленное на покоренных землях было их основным доходом. Сам же полководец обогащался пропорционально. Соответственно росло и его политическое влияние. Марий нарушил ограничения на количество сроков избрания консулом и распространил свой опыт на всю римскую армию, которая теперь стала профессиональной.

Последствия: Римская Республика не пережила и столетия после этой реформы и уже в середине первого века до нашей эры военачальники, которые называли себя императорами захватили власть в стране. Так Рим стал империей.

Реформа Карла Мартелла

Где: Государство франков

Когда: VIII век

Предыдущие два примера — это о государствах, которые вели агрессивную внешнюю политику и стремились к ее усилению. Так зарождались империи. Реформа Карла Мартелла — это о защите от могущественных врагов и окончательном крахе Римской империи в цивилизационном плане.

В начале VIII века арабы, которые за несколько десятилетий до того покорили Ближний восток и северную Африку вторглись на Иберийский полуостров (территория современной Испании). Они легко разрушили государство Вестготов. Следующими должны были стать франки.

Понимая все риски борьбы с таким могущественным соперником, местный вождь (конунг) Карл Мартелл решил провести армейскую реформу. Он перевел войско своего государства от родоплеменного ополчения, которое тогда доминировало в Европе, на профессиональную армию.

Картина Шарля де Стебана изображает триумф Карла Мартела в бою с Абдур-Рахманом ибн Абдалахом в битве при Пуатье Фото: Вікіпедія

Карл решил, что воевать должны только наиболее пригодные для этого дела члены племени. Они должны посвятить делу военного искусства всю свою жизнь. Зато другие их соплеменники, которые недостаточно смелы для того, чтобы защищать свою землю, должны их во всем обеспечивать. Тем, кто вызвался вступить в ряды нового войска (позже их стали называть рыцарями), предоставлялись участки земли вместе с крестьянами, которые на них проживали. Эти крестьяне должны были обеспечивать рыцаря, к которому прикреплялись (поэтому со временем их стали называть крепостными). Эти земельные участки назывались феодами, поэтому их владельцы — феодалами. Рыцарь-феодал должен был сам себя обеспечить военным снаряжением, едой и боевыми навыками.

По сути рыцарь был не столько воином, сколько боевой единицей. При необходимости они набирали в свой отряд, сколько считали нужным, воинов с легким вооружением и амуницией и оруженосцев. Но перед вождем ответственность нес именно рыцарь-феодал.

Следствие: в битве при Пуатье с арабами в 732 году рыцарская армия франков одержала убедительную победу. После этого вопрос арабской экспансии в Европу был закрыт навсегда. Сама же Европа получила новый не только военный, но и общественный строй, который пришел на смену социальной структуре, остававшейся со времен Римской империи и родоплеменных традиций разрушивших ее племен. Этот новый порядок просуществовал почти тысячу лет и стал доминирующим в исторический период в Европе, который сейчас мы называем Средневековьем.

Казаки — реестровые и низовые

Где: Украина

Когда: XV-XVI века

По образцу франкской армии было организовано общество и в средневековой Польше. В этом государстве только военное сословие, то есть шляхта могла владеть землей. Желание увеличивать свои земельные владения побуждали эту страну к экспансии, в том числе и на украинские земли, где не все пошло по плану польской шляхты.

Навязывая бывшим русским княжествам и Литве свои правила польский военный общественный слой не мог защитить эти земли от набегов степных кочевников. Поэтому украинцы были вынуждены самоорганизовываться в добровольные казацкие военные объединения, а впоследствии и поселения.

История казачества как степного явления достаточно широка. На украинских землях — это смесь беглецов от произвола шляхты и местных жителей, которые промышляли в степях сотнями лет. Сама выборка в казацкое сословие предполагала небудничное мужество и свободолюбие, ведь эти люди полностью отрекались от привычной жизни и отправлялись в степь, где гораздо больше шансов было найти быструю гибель, чем разбогатеть.

Запорожские казаки. Художник Йозеф Брандт (1841-1915), из частной коллекции Фото: Getty Images

Но со временем казаки объединились в вооруженные ватаги и стали реальной силой на границе с кочевыми ордами. Первые упоминания о привлечении их польской и литовской властью (страны находились в унии, поэтому эти понятия в определенной степени тождественны) к борьбе с кочевниками датируются 1489 годом. А уже в середине XVI века казаки стали полноценными пограничными войсками со своими центрами-крепостями, которые они называли Сечами.

Важно

Степная демократия, первая в мире конституция и защита границ — почему украинское казачество вошло в историю

В 1572 году король Речи Посполитой даровал им привилегии схожие с теми, которые имела шляхта (введение так называемого казацкого "реестра"). Это было довольно неординарное решение, ведь несмотря на подтвержденную военную эффективность казаков, фактически предоставлялись привилегии угнетенному общественному слою.

Это стало бомбой замедленного действия, которая со временем таки взорвалась. Особенностью казаков, было то, что они сформировались стихийно, а суверены своим решением просто легализовали то, что уже и так работало до них.

Следствие: образование украинского казацкого государства в середине XVII века после того, как казаки убедились, что окончательного уравнивания их в правах со шляхтой в Речи Посполитой не будет.

Реформы царя Петра

Где: Московское царство

Когда: начало XVIII века

Московский царь Петр в конце XVII века решил реформировать свою армию по западному образцу и даже сформировал более тридцати полков с инструкторами и офицерами из Западной Европы. Однако поражение под Нарвой от оригинального шведского войска (именно эта страна первой начала реформировать армию по новым образцам) несколько изменила отношение царя к реформированию собственного войска.

Петр решил построить новую армию в соответствии с организацией войска в Западной Европе, но с применением основного ресурса, который имела московская земля — людей.

Царь Петр Первый. Европейский рисунок конца XIX века Фото: Getty Images

Был введен рекрутский набор на пожизненную службу в войске. Это означает, что каждая административная единица должна была отдать определенную часть мужчин, способных держать в руках оружие в царское войско навсегда.

Так царь Петр сформировал армию численностью в сотни тысяч солдат, что помогло одержать ему победу в Северной войне и создать новую империю. Это же войско стерло с карты Европы казацкие государственные образования, ведь казацкое военное искусство нивелировалось количеством российской армии в условиях ведения линейной войны. То, что было эффективно и вызывало восхищение в XVI веке было "вчерашним днем" в веке XVIII.

Последствия: Образование Российской империи.

Выводы для современника

Эти пять военных реформ — лишь самые показательные примеры, как государства на протяжении цивилизованного периода истории человечества зависели от своего войска и менялись вместе с ним часто просто для того, чтобы выжить.

Также даже этот срез показывает, как меняется актуальность тех или иных реформ. Армия Ассирии просуществовала три века, Рима — почти вдвое дольше, а феодальная система в средневековой Европе продержалась почти тысячу лет.

Но общее в этих всех реформах одно — профессиональные военные, наделенные эксклюзивными правами, занимающиеся исключительно военным делом, проявляли себя более эффективно, чем собранная наскоро армия из крестьян и ремесленников, какая бы мотивация у них не была бы.