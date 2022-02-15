Маврикий оспорил территорию Великобритании в Индийском океане и поднял свой флаг (фото)

По словам премьер-министра Маврикия, действия республики законные. Если же британские власти снимут флаг, то это будет равносильно провокации.

Власти Маврикия официально поставили под сомнение право собственности Великобритании на архипелаг Чагос после того, как посол Маврикия в ООН Джагдиш Кунджул поднял флаг своей страны над атоллом Перос-Баньос. На церемонии в понедельник, 14 февраля в 10:30 по местному времени официальные лица Маврикия спели национальный гимн своей страны, а на флагштоке был поднят государственный флаг Маврикия. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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"Мы совершаем символический акт поднятия флага, как это делали британцы много раз, создавая колонии. Мы, однако, возвращаем себе то, что всегда было нашим", — сказал Кунджул.

Также прозвучало заранее записанное обращение премьер-министра Маврикия Правинда Джагнаута, которое могли услышать чагосцы, маврикийские официальные лица и представители СМИ, которые собрались на пляже. Джагнаута пообещал мудро править территорией, следить за безопасностью на море, оберегать морскую среду и права человека. Кроме того, премьер заявил, что будет способствовать тому, чтобы на острова возвращались люди с чагосским происхождением.

"Я рад, что наши чагосские братья и сестры могут отправиться на родину без какого-либо иностранного (британского — Ред) сопровождения… Послание, которое я хочу донести до мира как государство, обладающее суверенитетом над архипелагом Чагос, заключается в том, что мы обеспечим мудрое управление его территорией — над ее морской безопасностью, сохранением морской среды и прав человека, в частности возвращение тех, кто имеет чагосское происхождение", — произнес речь премьер Маврикия.

[ + – ] Фото: The Guardion [ + – ] Фото: The Guardion [ + – ] Фото: The Guardion

В интервью The Guardian Правинда Джагнаута сообщил, что международное общество решило, что эта территория является мавриканской, поэтому действия республики законные. На вопрос о том, что будет, если британские власти уберут флаг, он ответил, что это будет равносильно провокации с их стороны, и назвал такие действия несоблюдением решений международного права.

Напомним, в 2019 году Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая призывает Великобританию вернуть под контроль над архипелагом Чагос властям Маврикию. Резолюция носила рекомендательный характер, а МИД Британии заявил, что не признают притязания Маврикия на этот архипелаг и отдавать эту территорию не собираются. Еще до одобрения резолюции Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания незаконно разделила острова и должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако Лондон выразил несогласие и с этим решением.

Раньше Архипелаг Чагос был частью колонии Маврикий, но в 1966 году, за два года до предоставления Маврикию независимости, архипелаг был отделен от колонии. На его месте в рамках договора с США и Британии была образована территория, на которой расположилась совместная военная база двух стран. Кроме того, все местное население островов было выселено на Маврикий без права на возвращение.