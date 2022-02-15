Маврикій оскаржив територію Великобританії в Індійському океані та підняв свій прапор (фото)

За словами прем'єр-міністра Маврикія, дії республіки є законними. Якщо ж британська влада зніме прапор, то це буде рівносильно провокації.

Влада Маврикія офіційно поставила під сумнів право власності Великобританії на архіпелаг Чагос після того, як посол Маврикія в ООН Джагдіш Кунджул підняв прапор своєї країни над атолом Перос-Баньос. На церемонії в понеділок, 14 лютого о 10:30 за місцевим часом офіційні особи Маврикія заспівали національний гімн своєї країни, а на флагштоку був піднятий державний прапор Маврикія. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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"Ми здійснимо символічний акт підняття прапора, як це робили британці багато разів, створюючи колонії. Ми, однак, повертаємо собі те, що завжди було нашим", — сказав Кунджул.

Також прозвучало заздалегідь зареєстроване звернення прем'єр-міністра Маврикія Правінда Джагнаута, яке могли почути чагосці, маврикійські офіційні особи та представники ЗМІ, які зібралися на пляжі. Джагнаута пообіцяв мудро правити територією, стежити за безпекою на морі, оберігати морське середовище та права людини. Крім того, прем'єр заявив, що сприятиме тому, щоб на острови поверталися люди з чагоським походженням.

"Я радий, що наші чеські брати і сестри можуть вирушити на батьківщину без будь-якого іноземного (британського — Ред.) супроводу… Послання, яке я хочу донести до світу як держава, яка має суверенітет над архіпелагом Чагос, полягає в тому, що ми забезпечимо мудре управління його територією — над її морською безпекою, збереженням морського середовища та прав людини, зокрема повернення тих, хто має чагоське походження", — сказав прем'єр Маврикія.

[ + – ] Фото: The Guardion [ + – ] Фото: The Guardion [ + – ] Фото: The Guardion

В інтерв'ю The Guardian Правінда Джагнаута повідомив, що міжнародне суспільство вирішило, що ця територія є мавриканською, тому дії республіки є законними. На питання про те, що буде, якщо британська влада прибере прапор, він відповів, що це буде рівносильно провокації з їхнього боку, і назвав такі дії недотриманням рішень міжнародного права.

Нагадаємо, у 2019 році Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка закликає Велику Британію повернути під контроль над архіпелагом Чагос владі Маврикію. Резолюція мала рекомендаційний характер, а МЗС Британії заявило, що не визнають домагання Маврикія на цей архіпелаг і віддавати цю територію не збираються. Ще до схвалення резолюції Міжнародний суд ООН виніс ухвалу, згідно з якою Великобританія незаконно розділила острови і має передати контроль над Чагосом Маврикію. Проте Лондон висловив незгоду й із цим рішенням.

Раніше Архіпелаг Чагос був частиною колонії Маврикій, але в 1966 році, за два роки до надання Маврикію незалежності, архіпелаг був відділений від колонії. На його місці в межах договору зі США та Британією було утворено територію, на якій розташувалася спільна військова база двох країн. Крім того, все місцеве населення островів виселили на Маврикій без права на повернення.