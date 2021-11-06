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Военный Фокус

Второй шанс для Британской империи. Как блок AUKUS изменит расстановку сил в Европе

Прямо завтра НАТО не распадется, и Франция не создаст новый альянс с Китаем. Однако конструкции времен Холодной войны становятся все менее действенными. История входит в новую спираль и еще не совсем забытое старое становится уже хорошо узнаваемым новым. Тенденции заданы. Продолжение следует.

Иван Янюк
Иван Янюк
кандидат исторических наук, аналитик международных политических процессов
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великобритания, англия, британская империя, военный парад
Фото: pexels.com | Создание AUKUS — это возврат к геополитике XIX в., когда Британия была "империей, над которой никогда не заходит солнце"

Создание 15 сентября трехстороннего альянса между Австралией, Великобританией и США стало настоящим информационным и геополитическим взрывом. Многочисленные СМИ и аналитики обсуждают его в контексте Восточноазиатской политики или сквозь призму противостояния США — Китай.

Однако обладая даже школьными знаниями географии можно заметить, что этот союз — не региональный, а всемирный, ведь его членом стала Австралия (которая сама является фактически отдельным континентом), и ключевые государства Северной Америки и Евразии. То есть задействовано уже 3 из 5 заселенных континентов — и это если не учитывать военные базы США, которые расположены по всему миру.

Новый альянс гораздо ближе к Европе и Украине, чем это кажется на первый взгляд. И гораздо сильнее влияет — и еще больше повлияет в будущем — на мир, в котором мы живем.

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Две из трех стран-основательниц альянса AUKUS "охватывают" своими интересами весь земной шар. В первую очередь, речь о Соединенном Королевстве. Великобритания после своего демарша по отношению к ЕС стремится сформировать новые геополитические реалии прежде всего на своем родном континенте. Теперь ее внешнюю политику не сковывает Европейский союз, и создание нового альянса указывает, что официальный Лондон не собирается себя ограничивать и повесткой НАТО.

Мир после 15 сентября уже не тот, каким был раньше. Альянс AUKUS стал следствием, материальным воплощением процессов, которые происходили раньше и на еще большее количество явлений в мировой геополитике он может повлиять и вообще обусловить.

Создание AUKUS доказывает, что США и Великобритания не намерены подстраиваться под правила игры в старых альянсах, которые расходятся с их стратегическим видением. Они готовы образовывать на основе своих интересов новые структуры.

Эксперты из изданий содружества уже заговорили об англосфере – общине государств, исторически и культурно связанных с Великобританией. Они отмечают, что речь идет о большем, нежели общий язык и экономические связи, ведь в двух мировых войнах именно Великобритания и ее колонии (бывшие и действующие) одерживали победы. Именно англосфера является самым действенным альянсом в истории. Так зачем тогда изобретать велосипед?

Если такие тезисы будут поддержаны, и тем более станут ведущей стратегией геополитики, это развернет весь ход истории в ХХІ в.

Какие ценности продвигались в последние десятилетия? Свободный рынок, свобода передвижения и формирования сообществ в деловой, культурной, политической и других сферах, несмотря на историческую, культурную и иную специфику. Другими словами – мы ведем с вами бизнес не потому, что мы "одной крови", а потому, что для этого есть конкретные рациональные предпосылки, которые сложились в четко выраженных пространственных условиях.

С XVI ст. прослеживаются тенденции к постепенной замене эпохи свободной торговли эпохой протекционизма. Сейчас мы на грани. AUKUS – образование эпохи протекционизма (новой эпохи), а ЕС и НАТО – старой.

Создание альянса по принципу цивилизационной (англосаксонской) принадлежности подтверждает, что мы возвращаемся к геополитике XIX в. (протекционизма), а это время, когда Великобритания была "мировой фабрикой" и "империей, над которой никогда не заходит солнце".

АУКУС, Джо Байден, Борис Джонсон
Создание трехстороннего альянса между Австралией, Великобританией и США стало информационным и геополитическим взрывом

Очевидно, что место Великой Британии сейчас занимает США. Китай, подобно Германии более ста лет назад, опираясь на свой промышленный потенциал, стремится изменить статус-кво и перераспределить геополитические роли в мире. Россия развивает континентальную экспансию, а Франция, вечно вторая в колонизационной гонке, несмотря на свои амбиции, может быть только младшим партнером мирового гегемона. В предыдущей версии истории Франция все же смирилась со своей ролью и, в конечном итоге, оказалась в лагере победителя. Будет ли так же и теперь? Ведь Китай и Россия тоже знают историю: захотят ли они ее повторения?

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Поведение Китая в новой реальности вполне прогнозируемо. Его бывший высокопоставленный дипломат заговорил о возможности превентивного ядерного удара в ответ на создание нового альянса. Очевидно, что он озвучил то, что на уме у высшего руководства страны. О новом разделении мира на лагеря и возрождении Холодной войны заговорили китайские лидеры стран Юго-Восточной Азии. Однако ход дел в этом регионе предсказуем и понятен. Там формируется четкий водораздел между Китаем и его союзниками как претендентом на нового гегемона и "старым королем" – США, которые формируют свой альянс на основе "нового крупнейшего в мире непотопляемого авианосца" площадью почти 8 млн км, фактически весь континент.

Ранее противостояние тормозил экономический симбиоз США и Китая, однако сейчас пришло время пренебрежения экономической выгодой в противовес геополитическим интересам. Геополитика тесно взаимосвязана с экономикой и вместе они формируют системы сосуществования и сотрудничества государств в мире. В старой системе Китай был отличной сырьевой базой, бездонным колодцем дешевой рабочей силы и мастерской полуфабрикатов для "цивилизованного мира" прежде всего – США. Однако Поднебесная больше не соглашается на отведенную ей роль. Официальный Пекин хочет превратиться из подсобника в мастера, а против такого сценария, разумеется, выступают старые гегемоны.

Однако, как уже было сказано выше, самая большая интрига разгорается внутри лагеря. Насколько ревностно к новому флагману Тихоокеанского флота отнесется старый авианосец – Япония. Недовольство этой страны своей ролью однажды уже привело к великой войне — в Азии в середине прошлого века. Не станут ли внутривидовые распри залогом поражения, или англосаксам лучше надеяться самим на себя?

Впервые со времен Антанты за пределами одного лагеря находятся Великобритания и Франция. Здесь линия ревности та же: не откажется ли США от старого НАТО ради нового AUKUS.

Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО. Байден молча создал ему замену. Но в НАТО — это не только Франция. Там есть Германия, которая вместе с Францией часто действовала вопреки интересам США в Европе. Также там есть страны Восточной Европы, реально нуждающиеся в защите от агрессора с востока. А также многие страны центральной и южной Европы, которые находятся в альянсе скорее по привычке. Понятно, что у всех этих стран разные задачи. Однако долго ли продержится мир в Европе без [действенного] НАТО?

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Самое интересное, что в Азии союзники США находятся по разные стороны баррикад с Китаем и без влияния Вашингтона. У Индии, Японии, Южной Кореи, Вьетнама своя история взаимоотношений с Китаем. Общее то, что Соединенные Штаты больше нужны им, чем наоборот.

В Европе ситуация иная. Интересы континентальной Европы в лице Германии и Франции объективно часто противоречат интересам англосаксов. Их скорее объединяют иррациональные вещи – свобода, демократия и другие ценности Североатлантического мира, хотя рациональная сторона вопроса играет в пользу Поднебесной.

Эксперты уже заговорили об англосфере – общине государств, исторически и культурно связанных с Великобританией
Эксперты уже заговорили об англосфере – общине государств, исторически и культурно связанных с Великобританией
Фото: pexels.com

Однако в Европе есть свой активный игрок в геополитические шахматы. Это Россия. И здесь в роли Японии и Ко – страны Восточной Европы, среди которых и Украина, вообще не успевшая даже войти в НАТО. И теперь мы вместе с соседями можем оказаться зажатыми не только между "Востоком и Западом", но и между отдельными фракциями "Запада", контуры которых, в результате этих событий становятся все более четкими.

Украинским властям все чаще нужно будет выбирать к чьим позициям прислушиваться – Франции и Германии, которые являются организаторами Нормандского формата, или Великобритании и США, которые все же активнее помогают Украине с военной точки зрения. Все идет к тому, что их мнения все чаще будут противоположными и сидеть на двух стульях официальному Киеву будет все сложнее. Придется выбирать.

Прямо завтра НАТО не распадется, и Франция не создаст новый альянс с Китаем. Однако конструкции времен Холодной войны становятся все менее действенными. История входит в новую спираль и еще не совсем забытое старое становится уже хорошо узнаваемым новым. Тенденции заданы. Продолжение следует