Дорогой ХХ век! Это кино я уже смотрел. Почему украинцам нужно отвыкать от однополярного мира

Однополярный мир во главе с США — это уже история. То, что Америка (как и весь Западный мир) переживает глубокий системный кризис, — секрет Полишинеля.

Достаточно полистать интеллектуальные бестселлеры последнего десятилетия, чтобы убедиться, что на Западе (по крайней мере, англо-саксонском Западе) это утверждение принимается, как очевидный факт, не требующий доказательств. Дискуссия скорее идет о причинах этого кризиса и пути выхода из него.

Для меня (и не только) очевидно, что пандемия коронавируса окончательно похоронила глобальное американское лидерство.

Если человеческая жизнь что-то значит (а Западная цивилизация традиционно была антропоцентрической), тогда государство, которое, с большим отрывом от остального мира является безусловным антилидером, как по количеству заболевгих, так и по количеству умерших от COVID-19 (и одним из глобальных антилидеров по этим показателям в пересчете на миллион населения) — такое государство априори не может быть примером для подражания и "светочем для мира".

Можно, конечно, пробовать списать полный провал в борьбе с пандемией на беспомощное правление Трампа, но Штаты всегда гордились прочностью, эффективностью и правильным дизайном своих институтов, которые должны предотвращать эксцессы неадеквата, дорвавшихся до власти. И именно эти институты сегодня оказались беспомощными перед новым вызовом.

Более того, все, кто читал серьезные исследования о причинах нынешнего кризиса в США, знают, что Трамп в Белом доме — это было следствие, а не причина хронических болезней американской демократии, на которые она прихварывала последние 25-30 лет.

Некоторые исследователи даже считают началом болезни контроверсионное решение Верховного суда США по делу Roe v. Wade далекого 1973 года, которым суд легализовал на федеральном уровне аборты, и, тем самым, радикально расколол американское общество.

Я не знаю, смогут американцы разобраться самом сильном кризисе, с которым столкнулась их страна со времен Великой депрессии.

Поскольку я искренне люблю США, то молюсь чтобы титан снова поднялся на ноги, как это ему удалось после Гражданской войны 1860-х или Великой депрессии 1930-х. Впрочем, как ученый, я знаю, что ни одна империя, ни одно государство не живет вечно.

Более того, возвышение Запада, которое впоследствии вылилось в глобальное наступление либеральной демократии, было связано с его технологическим доминированием в мире.

Примерно с 1500 года н.э. Запад неизменно доминировал технологически, и поэтому мог продвигать в мир свои ценности и модели управления. Похоже, сегодня технологическое доминирование Запада во главе с Соединенными Штатами подходит к концу.

На днях я пересмотрел доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности и был просто поражен, насколько центр технологического развития сдвинулся с Запада на Восток.

По всем позициям интеллектуальной собственности пока существует безусловное лидерство Китая — от промышленных патентов до новых сортов растений.

Это означает, что несмотря на Теслу, Space-X, Google, Apple и Facebook, американцы потеряли технологическое лидерство в пользу Поднебесной, а Запад — в пользу Азии. И этот технологический сдвиг, очевидно, говорит не просто о завершении эпохи американского доминирования в мире, а шире — глобального доминирования Запада.

Это не означает, что Украине следует отвернуться от США и побежать бить челом Китаю. Или, тем более, России.

Это значит, что нужно принять и осознать реальность многополярного мира, и учиться в нем жить и добиваться успеха. Мира, в котором четыре из десяти крупнейших экономик расположены в Азии, две — в Северной Америке и четыре — в Европе. (Кстати, мировая экономика №11 по уровню ВВП — это Россия).

Мир, в котором больше всего патентов в пересчете на 100 млрд. ВВП регистрируют три азиатские страны: Корея, Китай и Япония. Мир, в котором подтрунивать над больным титаном могут себе позволить не только Пекин, но и Москва, Тегеран или Анкара.

Украине пришло время перечитать книгу-завещание великого американского дипломата Генри Киссинджера "Мировой порядок". Она сегодня гораздо актуальнее, чем труды его вечного оппонента Збигнева Бжезинского.

Нам очень нужно выйти из биполярной системы мышления времен холодной войны, в которой весь мир поделен на дерзких разбойников-россиян, добрых и сильных американцев и богатых (но пугливых) европейцев.

Нам может нравиться или нет "цифровой тоталитаризм" Си Цзиньпина или новейший агрессивный национализм индийца Моди или турка Эрдогана, но мы не можем просто ингорировать эти явления, и их влияние на наш маленький взаимосвязанный мир.

Мы можем проклинать Путина последними словами, но должны принять как факт, что "география — это судьба" — и учиться сосуществовать с мощным соседом, имея в виду, что он может быть и врагом (напоминаю, что РФ — это 11-я по уровню ВВП экономика и вторая по мощности армия мира).

На наших геополитических радарах должны появиться не только Вашингтон, Москва, Брюссель, Берлин и Париж, но также Лондон, Анкара, Пекин, Сеул, Токио, Нью Дели, Эр-Рияд, Иерусалим и Варшава.

Мы должны научиться жить в сложном и меняющемся мире. Мире, в котором — в отличие от времен холодной войны — нельзя просто найти себе мощного сюзерена и делать под его "крышеванием", что заблагорассудится. Ибо "сукиным детям" сюзерен все простит, если они будут оставаться "своими сукиными детьми".

Украина — не Андорра и даже не Словения, чтобы позволить себе счастье оставаться на карте мира "a far away country, between people of whom we know nothing". Увеличение мирового населения, рост потребности в пище и питьевой воде, а также глобальные изменения климата, вновь превращают Украину в слишком лакомый кусок на перекрестке цивилизаций.

Чтобы эту территорию опять не разорвали, нам следует выстроить правильные, прагматичные отношения со всеми центрами силы в современном мире. А не делать монопольные ставки на Вашингтон.

В конце концов, при всей своей мощи, США времен Обамы не смогли предотвратить ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе. Думаю, мало кто верит, что за последние 7 лет глобальное влияние Штатов увеличилось.

Так что, я не говорю Goodbye America — я говорю: Украина, добро пожаловать в новый разнообразный мир, где монопольные ставки больше не работают!

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.