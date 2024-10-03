Время привыкать к игре без правил. Как Украине выжить в мире, где все не так, как раньше

Related video

УКРАИНА: МЕЖДУ ЮПИТЕРАМИ И БЫКАМИ

Эпоха правил подходит к концу. Правила всегда держатся либо на балансе сил мощных игроков, либо на доминировании кого-то одного, кто эти правила устанавливает и обеспечивает их выполнение. Первая модель поддержания мирового правопорядка (довольно несправедливого, но реального) канула в Лету с завершением холодной войны. Вторая — завершается на наших глазах из-за подъема автократий во главе с Китаем и усталости США единолично нести бремя мирового лидерства.

Трагедия Украины в том, что она апеллирует к правилам (международное право, устав ООН и т. д.) в то время, когда правила больше не работают. Пока в мире был один Юпитер и сотни быков, главное правило заключалось в том, что быки должны действовать по правилам, и только Юпитер имеет право на исключения из правил (вроде несанкционированных СБ ООН бомбардировок Сербии 1999 года или вторжения в Ирак в 2003 году). Известная латинская пословица Quod licet Iovi, non licet bovi прекрасно работала до тех пор, пока некоторые быки не почувствовали себя Юпитерами, а настоящий Юпитер, уставший от бесконечных войн и внутренних проблем, не смог (или не захотел) их поставить на место.

И если настоящий Юпитер нарушал правила, когда они казались ему не слишком справедливыми, то быки, возомнившие себя Юпитерами, нарушают правила прежде всего для того, чтобы доказать, что они больше не быки — отныне Юпитеру придется с ними договариваться. Если кому-то кажется, что для Путина уничтожение Украины — самоценная цель, позволю себе не согласиться. Покорение Украины для кремлевского упыря — средство доказательства Западу (и прежде всего США), что Россия больше не будет играть по правилам — она их будет устанавливать за столом переговоров, как это было в Ялте почти 80 лет назад, или как fait accompl, по праву сильного.

И не факт, что Запад со временем не согласится на российское предложение. По крайней мере, пока он не готов ни воевать на стороне Украины, ни обеспечить решающий перелом в войне в пользу Украины. Не может или не хочет, я наверняка не знаю. Скорее всего, второе. А если не хочет, то почему бы в один недобрый для Украины момент ему не признать, что с Россией надо договариваться о новом мироустройстве, потому что старое она уничтожила, а Запад оказался не в состоянии наказать ее за это. Кстати, идея возвращения мира к "концерту великих держав", который должен заменить американскую гегемонию, принадлежит не Путину — ее наиболее ярким апологетом был покойный Генри Киссинджер.

Кисинджер и Путин — два противника американской гегемонии Фото: EPA

Пока новый баланс сил не установился в мире, апеллирование к правилам — слабый аргумент. Если бы эти правила работали, Россия никогда бы не напала на Украину. Курды имели бы свое государство или косовары не имели бы своего. Абхазия и Южная Осетия были бы в составе Грузии. США никогда бы не вторглись в Ирак (по крайней мере без резолюции СБ ООН). А член НАТО Турция не закупала бы российские вооружения и не подавала заявление на вступление в БРИКС.

Что мы можем противопоставить этому миру, который хаотизируется у нас на глазах? Только собственную субъектность и собственную силу. Но для этого нам нужна совсем другая модель украинской государственности: эффективная, справедливая, действенная. В 2022-м — вопреки всем прогнозам — украинцы доказали миру, что хотят жить в собственном государстве. Теперь остается договориться, каким это государство должно быть. Чтобы корабль "Украина" не утонул в бурную эпоху, пока мир находится в зоне турбулентности, государства разбираются, кто из них Юпитер, а кто — бык, а "концерт великих наций" сейчас больше похож на какофонию, чем на полифонию.

Ключ к выживанию Украины — не в НАТО и не в ЕС (до вступления в эти объединения мы можем элементарно не дожить), он в радикальном реформировании украинской государственности. Если мы уже продемонстрировали несокрушимую волю к жизни, то следует сделать следующий шаг и признать, что одной воли мало — нужен эффективный механизм самоорганизации, выживания и развития нации под названием "государство".

Без радикального реформирования украинской государственности мы имеем все шансы погибнуть в этом мире юпитеров и быков. Или стать для них вечным пастбищем...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно