Раздел между Трампом, Си и Путиным: какое будущее может ждать Европу, если она не изменится

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СДЕЛАТЬ ЕВРОПУ СНОВА ВЕЛИКОЙ

...Мир, который мы знали и к которому привыкли, уже история. Он был несовершенен, но в нем были хоть какие-то правила и какие-то ценности. В мире 2025 осталось только право сильного и логика сделок.

Путин почти достиг своего: как 80 лет назад Рузвельт, Сталин и Черчилль делили мир в Ялте, так — очень похоже — Трамп, Си и Путин будут делить мир пока неизвестно где. И в этом мире выживут или вассалы, или сильные. Украине пора определяться, какой путь она выберет. Пока еще есть возможность выбирать...

По иронии судьбы, тот же выбор стоит перед Европой. Бывший центр мира, континент империй, деливших между собой весь мир, на наших глазах превращается в мировую провинцию, от которой — по большому счету — ничего не будет зависеть. И диагноз европейской болезни тот же, что и украинской — иждивенчество. Украина за 33 года своей независимости так и не научилась жить без капельницы международной финансовой помощи. Европа — без дармового американского зонтика безопасности и дешевых российских энергоносителей.

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Огнем, мечом и добрым словом. Как Европа стала великой — и как ее путь сейчас повторяет Украина

Теперь жизнь и Украины, и Европы подошла к кассе. И возле нее мы либо согласимся быть вассалами Трампа, Си и Путина, либо совместными усилиями попытаемся сделать Европу снова великой, вернув ей статус одного из геополитических полюсов мира. Пазлы сложились так, что без Украины это невозможно. Потому что Европа сейчас — военный карлик, которого (при условии невмешательства Америки) может завоевать не только Россия, но и Украина. Но Европа до сих пор богата. До сих пор густонаселенная (хотя эмиграция, особенно из мусульманских стран, и стала для нее настоящим вызовом). До сих пор обладает некоторыми передовыми технологиями.

И в этой ситуации Украина нужна Европе не меньше, чем Европа Украине. Вопрос лишь в том, найдутся ли в Европе лидеры, готовые к таким радикальным изменениям? Или политические пигмеи в одиночку, часто втайне, покорно присягнут новым сюзеренам: кто Трампу, кто — Путину, а кто — Си. И это станет катастрофой для Украины...

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