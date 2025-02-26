Огнем, мечом и добрым словом. Как Европа стала великой — и как ее путь сейчас повторяет Украина

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Когда мы на Майдане скандировали "Украина — это Европа", мы имели в виду не только то, что место Украины в Евросоюзе, но и то, что Украина — это часть европейской цивилизации, той самой, которая придумала демократию, свободные выборы, свободу слова и парламент — понятные нам ценности свободы. В противовес условной деспотической Азии, которую олицетворяли для нас Россия, Путин и Янукович.

Но когда сейчас я говорю "Украина — это Европа", я думаю о другом.

Я думаю о том, что Украина сейчас и есть Европа, и кроме Украины, Европы не осталось. Не в географическом смысле, конечно, нет — в смысловом, историческом.

Если вспоминать историю Европы не только в ХХ веке, а раньше, со всеми ее Генрихами и Людовиками, обычным правом и внутренними разборками, то легко увидеть, что тот дух полностью совпадает с духом нынешней Украины. Огромный творческий запал, колоссальное вдохновение, готовность к драке в любую секунду, тяга ко всему новому с корнями и остатками всего старого — это мы и есть.

Нам, пожалуй, не очень понятны все до одной современные европейские ценности, которые являются странной смесью многовековой истории, двух мировых войн и социал-демократической традиции прошлого века. Но нам точно понятны ценности той Европы, которая была до этого — немного дикой, немного грязной, очень хаотичной, очень мозаичной, постоянно конфликтной, но объединенной не картой, а духом и идеями.

Незабываемый Майдан Фото: GettyImages.com

Той Европе хватило сил и вдохновения овладеть сначала собой, а потом почти всем миром, родить в муках американскую культуру, распространить огнем, мечом, а если не получалось — то добрым словом свои идеи, религии и языки. Мы же сейчас распространили по всему миру "Slava Ukraini", распространили идею свободы и преимущества меньшего света над большой тьмой. Мы вдохновляем маленьких, но свободных по всему миру бороться до конца против большого зла — и этот факт невозможно не заметить. И если мы упадем в бездну, то они упадут на колени.

Нам помогает наша внутренняя сила, нам помогает такой привычный нам хаос, который мы привыкли называть самоорганизацией, горизонтальными связями — или Майданом или Сечью, в зависимости от исторической эпохи. И это, по моему мнению, и есть дух Европы. Он сейчас, кажется, живет в нас, и только в нас.

Будет интересно, если именно мы вернем Европе ее сущность. Пока все идет именно к этому.

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