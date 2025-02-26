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Мнения

Огнем, мечом и добрым словом. Как Европа стала великой — и как ее путь сейчас повторяет Украина

На Майдане Украина кричала о желании стать Европой — и она стала Европой даже в большей степени, чем сама Европа, считает политик Юрий Гудименко. Сейчас нам есть чему поучить Запад, есть что ему напомнить, чтобы он стал великим снова.

Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
Ветеран войны, публицист
eye 39
ВСУ
Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook | Украина напоминает Европу в ее лучшие, боевые времена
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Когда мы на Майдане скандировали "Украина — это Европа", мы имели в виду не только то, что место Украины в Евросоюзе, но и то, что Украина — это часть европейской цивилизации, той самой, которая придумала демократию, свободные выборы, свободу слова и парламент — понятные нам ценности свободы. В противовес условной деспотической Азии, которую олицетворяли для нас Россия, Путин и Янукович.

Но когда сейчас я говорю "Украина — это Европа", я думаю о другом.

Я думаю о том, что Украина сейчас и есть Европа, и кроме Украины, Европы не осталось. Не в географическом смысле, конечно, нет — в смысловом, историческом.

Если вспоминать историю Европы не только в ХХ веке, а раньше, со всеми ее Генрихами и Людовиками, обычным правом и внутренними разборками, то легко увидеть, что тот дух полностью совпадает с духом нынешней Украины. Огромный творческий запал, колоссальное вдохновение, готовность к драке в любую секунду, тяга ко всему новому с корнями и остатками всего старого — это мы и есть.

Нам, пожалуй, не очень понятны все до одной современные европейские ценности, которые являются странной смесью многовековой истории, двух мировых войн и социал-демократической традиции прошлого века. Но нам точно понятны ценности той Европы, которая была до этого — немного дикой, немного грязной, очень хаотичной, очень мозаичной, постоянно конфликтной, но объединенной не картой, а духом и идеями.

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Незабываемый Майдан
Фото: GettyImages.com

Той Европе хватило сил и вдохновения овладеть сначала собой, а потом почти всем миром, родить в муках американскую культуру, распространить огнем, мечом, а если не получалось — то добрым словом свои идеи, религии и языки. Мы же сейчас распространили по всему миру "Slava Ukraini", распространили идею свободы и преимущества меньшего света над большой тьмой. Мы вдохновляем маленьких, но свободных по всему миру бороться до конца против большого зла — и этот факт невозможно не заметить. И если мы упадем в бездну, то они упадут на колени.

Нам помогает наша внутренняя сила, нам помогает такой привычный нам хаос, который мы привыкли называть самоорганизацией, горизонтальными связями — или Майданом или Сечью, в зависимости от исторической эпохи. И это, по моему мнению, и есть дух Европы. Он сейчас, кажется, живет в нас, и только в нас.

Будет интересно, если именно мы вернем Европе ее сущность. Пока все идет именно к этому.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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