Противостоять Трампу, спасать себя, помочь Украине — что решили на экстренном саммите в Париже

Экстренный саммит лидеров государств Евросоюза 17 февраля в Париже президент Франции инициировал вскоре после того, как специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о том, что Европа не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны. Смогли ли решить хоть какие-то вопросы лидеры Европы выяснял Фокус.

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"Я реалист и хотя не выступаю принципиально против участия европейских политиков в переговорах — не считаю необходимым привлекать к переговорам тех, кто является частью проблемы. Вспомните Минск-2 — там была куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", — аргументировал свою позицию Кит Келлог.

Между тем подавляющее большинство лидеров стран-членов ЕС считают, что мирное соглашение без участия в обсуждении Украины и европейцев неприемлемо.

О чем договорились евро лидеры в рамках внепланового саммита

Как сообщила французская Le Figaro, непосредственно перед встречей с европейскими коллегами президент Макрон якобы провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Между тем, ни в Елисейском дворце, ни в Белом доме вероятный контакт двух лидеров не комментировали, но и факт его наличия не опровергали.

В экстренной встрече в Париже приняли участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая представляла балтийские и скандинавские страны. Кроме того, на заседании присутствовали два высокопоставленных чиновника Евросоюза (ЕС) председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

О том, что дискуссия на парижском саммите была предметной и непростой свидетельствуют по меньшей мере два факта: во-первых, длительное время мероприятия (более 5 часов), во-вторых, отсутствие итогового консолидированного коммюнике.

Зато вскоре после завершения саммита его непосредственные участники озвучили свои персональные мнения. Первым высказался немецкий канцлер. В частности, Олаф Шольц, выступив против обсуждений по развертыванию европейских военных в Украине в рамках потенциального мирного урегулирования, отметил, что "даже немного раздражен" дебатами на эту тему. "За спиной Украины говорят о каких-то результатах мирных переговоров, на которые Украина не согласилась и не села за стол переговоров, о возможных вариантах результатов... Это все очень неуместно. Мы даже не знаем, каким, собственно говоря, будет тот результат", — пояснил он свою позицию. Отдельно господин Шольц акцентировал, что между Европой и Соединенными Штатами не должно быть разделения безопасности и ответственности: "НАТО основывается на том, что мы всегда действуем вместе и разделяем риски, тем самым гарантируя нашу безопасность. Это не должно подвергаться сомнению".

После Шольца свою позицию по итогам экстренного саммита в Париже обозначил и британский премьер. Кир Стармер также заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав это "единственным способом" эффективного сдерживания России в будущем. Стармер также повторил ранее озвученный тезис о готовности введения британских войск в Украину, но подчеркнул, что это должно произойти при непосредственной поддержке США. Кроме того, глава британского правительства рассказал, что на следующей неделе поедет в Вашингтон, где встретится с Дональдом Трампом, "чтобы обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами прочного мира". Также премьер-министр Великобритании, об анонсировав переговоры с президентом Зеленским "в ближайшие дни".

В отличие от Шольца и Стармера, глава польского правительства высказался более конкретно. В частности, Дональд Туск рассказал, что в рамках экстренного саммита в Париже было достигнуто соглашение об изменении фискальных правил ЕС, которое позволит увеличить оборонные расходы. "В Европе четко осознали необходимость увеличения оборонных расходов, поэтому не нужно раздражаться, когда американский союзник говорит нам о необходимости тратить больше, быть сильнее и устойчивее", — подчеркнул Туск. По его словам, участники встречи в Елисейском дворце имеют стопроцентную уверенность в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета.

Уже фактически в ночь на вторник, 18 февраля организатор экстренного саммита в Париже позвонил на Банковую. По итогам "длительного диалога" с Макроном президент Зеленский констатировал следующее: "У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".

В свою очередь Эмманюэль Макрон в соцсети X подчеркнул, что достижение мира в Украине возможно только при прекращении российской агрессии и предоставлении сильных и надежных гарантий безопасности для Украины. Французский лидер попутно добавил, мол, без очерченных гарантий существует высокий риск повторения сценария Минских договоренностей, которые "не принесли долгосрочного мира".

Что продемонстрировал экстренный саммит Макрона

Комментируя Фокусу внеплановую встречу европейских лидеров в Париже, политолог Игорь Чаленко отметил:"Саммит Макрона, прежде всего, показал, что в любом случае тесное и непосредственное сотрудничество Европы в сфере безопасности с США однозначно должно быть. Как по мне, в целом этот саммит должен продемонстрировать единство Европы перед разноплановыми инициативами Белого дома, потому что когда звучат ответы сепаратного толка относительно ресурсных возможностей Европы в плане обеспечения гарантий безопасности для Украины это не добавляет геополитических баллов самой Европе. Наряду с тем Макрон, организовав экстренный саммит, вызвал на себя шквал критики со стороны многих членов ЕС, которых на встречу не пригласили. Но в данном случае, скорость победила над качеством с точки зрения невозможности согласования в сверх короткий срок визитов большого количества руководителей европейских стран".

Подчеркнув, что французский лидер является одним из ключевых координаторов дальнейших общеевропейских кейсов по безопасности, эксперт резюмировал: "Для Макрона было крайне важным провести саммит евролидеров по горячим следам Мюнхенской без пековой конференции. Кроме того, как по мне, он хотел оперативно сыграть на предложениях Киева о введении единой европейской армии и продемонстрировать, что такие вещи в будущем непременно будут воплощаться в жизнь и Европа в конце концов придет к формированию общих вооруженных сил".

Франция и Великобритания наиболее решительны

В идеале, убежден политолог Максим Джигун, Украина должна была бы увидеть от европейцев после "холодного душа" Мюнхенской конференции четкую, решительную и согласованную позицию относительно гарантий безопасности для Европы в целом и Киева, в частности. Развивая эту мысль в разговоре с Фокусом, эксперт подчеркнул: "А что мы увидели взамен? Увидели то, что Европейский Союз с населением 500 миллионов просит у Соединенных Штатов с населением 330 млн защитить ЕС и Украину своими, прежде всего, военными ресурсами. Европа должна наконец осознать, что с администрацией Трампа рассчитывать на хоть какое-то паритетное распределение сил для поддержки Украины не приходится. Поэтому сейчас Европа оказывается в ситуации, когда она или максимально консолидирует все свои ресурсы, или молча наблюдает, как ползучими темпами Россия достигает своего. При последнем сценарии уже через несколько лет европейцы сами с оружием в руках будут вынуждены защищаться, в том числе с помощью 5-й поправки устава НАТО".

В указанном контексте, убежден Максим Джигун, позиция французского президента "не может нам не импонировать, ведь даже несмотря на отсутствие мгновенного консенсуса в рамках ЕС, Макрон последовательно выступает идейным вдохновителем встреч, во время которых евролидеры предметно обсуждают трек безопасности".

"То, что сейчас хотя бы две страны — Франция и Великобритания публично заявляют о возможности введения миротворческого контингента в Украину — уже большой плюс и хорошее изменение общего тона дискуссии, поскольку в 2022-м мы говорили о касках от немцев, а сейчас речь идет о введении вооруженных сил нескольких стран, которые стали лидерами. Кстати, совсем неслучайно, что лидерами стали именно французы и британцы: оба хотят демонстрировать лидерство в Европе и у обоих есть свое, мягко говоря, недовольство действиями России, в том числе в исторической ретроспективе", — отмечает политолог. Кроме того, предполагает эксперт, к "клубу решительных" в лице Парижа и Лондона вскоре после внеочередных выборов 23 февраля, может присоединиться и осторожный пока Берлин, который при вероятном новом канцлере в лице Мерца станет "более решительным, резким и проукраинским".

"Общее видение Германии, Великобритании и Франции, по моему мнению, почти автоматически означает согласие на их самые смелые инициативы львиной доли стран-членов Евросоюза. Уже сейчас ходят слухи, что к подобному миротворческому контингенту может присоединиться Дания, Норвегия, Чехия и другие страны. Поэтому, я бы сказал, что несмотря на отсутствие по состоянию на сейчас широкого консенсуса, экстренный саммит в Париже продемонстрировал переход на качественно новый уровень дискуссии", — заключает Максим Джигун.

Какая формула гарантий безопасности для Украины может соблазнить Трампа

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "От экстренного саммита ЕС в Париже заранее не следовало ожидать, скажем так, прорывных сенсационных решений, ведь очевидно, что европейцы ожидают старта и итога переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Европейцы хотят увидеть, с какими требованиями будет выступать Россия и, отталкиваясь от этого, будут строить свою тактику. То есть, пока европейцы, скажем так, на паузе. Между тем, заявления премьера Великобритании, прозвучавшие после экстренного саммита в Париже, достаточно интересны. Почему? Потому что Лондон, с одной стороны, выражая свою готовность отправить войска в Украину, с другой стороны настаивает, что в этом процессе так или иначе должны принимать участие Соединенные Штаты".

Моделируя дальнейшую картину, политолог предположил, что США таки будут принимать участие в процессе формирования миротворческого контингента или на уровне командования, или путем гарантирования европейцам прикрытия с воздуха без присутствия своих военных на территории Украины. Такая формула, убежден Игорь Рейтерович, позволит Белому дому убить одним выстрелом двух зайцев, поскольку с одной стороны Трамп выполнит свое ключевое избирательное обещание о том, что ни один американский военный не будет даже близко стоять к российским войскам, а с другой — администрация США будет сохранять полный контроль над ситуацией. Подобный сценарий развития событий политолог считает чрезвычайно выгодным для американцев, которые, сохраняя лидерство, руками европейцев предоставят Украине гарантии безопасности и остановят полномасштабную войну.