Европа должна создать Вооруженные силы: главные тезисы выступления Зеленского на конференции в Мюнхене (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европа должна задуматься над созданием собственных Вооруженных сил, а также обратить внимание на рост угрозы РФ в сторону европейцев.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором дне Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где сделал ряд важных заявлений в адрес присутствующих на форуме. Фокус собрал ключевые тезисы из спича главы государства.

О планах Кремля

Глава государства отметил, что РФ планирует создание новых формирований, а также планирует осуществить переброску группы войск в Беларусь. По словам Зеленского, размеры новых соединений превышают численность армий большинства стран Европы.

"В этом году Москва планирует создать 15 новых дивизий, численность которых достигнет 150 тысяч. Это больше, чем национальные армии большинства европейских стран. Летом Россия планирует ввести войска в Беларусь под предлогом "учений", — сказал президент.

О единстве Европы и вопросах взаимодействия с США

Зеленский отметил, что европейским странам стоит задуматься о создании собственных сил безопасности в том случае, если США может выразить отказ в сторону ЕС по вопросам нейтрализации угроз.

"Мы должны понимать, что сейчас Америка может сказать Европе "Нет" во многих вопросах, которые представляют для нас угрозу. Нам нужна своя армия. Я думаю, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы", — сказал президент Украины.

Глава государства считает, что Европе необходимо объединиться и начать действовать так, чтобы никто не мог сказать Европе "Нет", "управлять ею или относиться к ней как к препятствиям".

"Это не просто накопление оружия. Речь идет о рабочих местах, технологическом лидерстве, экономической силе", — подчеркнул Зеленский.

О переговорах с РФ, выборах и взаимодействии с партнерами

В то же время глава государства прямо заявил, что Киев никогда не согласится на соглашения, "подписаны за нашей спиной и без нашего участия".

"И то же правило должно действовать для всей Европы. Путин хочет переговоров с Америкой один на один, нам этого не нужно", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина планирует провести встречу с партнерами Киева в третью годовщину начала полномасштабного вторжения РФ, которая состоится как в формате живого общения, так и в режиме онлайн.

Также глава государства добавил, что готов говорить о выборах, но "сейчас украинцы не хотят выборов".

"Нам нужно единство внутри страны. Если кому-то это не нравится — они могут выбрать другое гражданство", — откровенно сказал Зеленский.

О гарантиях безопасности для Украины и НАТО

Украинский президент отмечает, что пока "не снимает с повестки дня членство Украины в НАТО", однако добавляет, что лидер РФ Владимир Путин якобы кажется "самым влиятельным членом НАТО", ведь ему удается блокировать решения Альянса.

"И это при том, что Россию остановила армия Украины — не страна НАТО, не войска Альянса, а только наш народ и армия", — констатирует Зеленский.

Глава государства однозначно считает, что краеугольным камнем в вопросе гарантий безопасности должно быть членство в Североатлантическом альянсе или условия, которые "позволяют нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине".

В то же время Зеленский скептически высказался относительно того, готова ли РФ предоставить соответствующие гарантии безопасности из-за того, что Кремлю эта война нужна из меркантильных соображений.

"Путин не может дать реальных гарантий безопасности. Не только потому, что он патологический лжец, но и потому, что России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть", — констатировал глава государства.

Ранее сообщалось, что в первый день конференции выступил вице-президент США Вэнс. Он заявил, что не понимает, от чего именно и ради чего защищается Европа. По его словам, европейцы отошли от "основных ценностей", которые разделял и Вашингтон.

Впоследствии стало известно, что Китай пообещал ответить на "запугивание" и напомнил о воссоединении с Тайванем. Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай не может допустить конфликта с США.