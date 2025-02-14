"Что именно мы защищаем?": Вэнс "прошелся" по Европе, не упомянув о войне в Украине (видео)

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что не понимает, от чего именно и ради чего защищается Европа. По его словам, европейцы отошли от "основных ценностей", которые разделял и Вашингтон.

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Вашингтон надеется сыграть свою роль в мирных переговорах между Украиной и РФ, но больше обеспокоен положением дел в Европе. Об этом во время своего выступления 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Джеймс Дэвид Вэнс о Европе и безопасности — с 14:26

"Хотя администрацию Трампа очень беспокоит состояние европейской безопасности и надеемся, что мы сможем достичь рациональной договоренности между Россией и Украиной, но мы надеемся, что европейское сообщество сможет нарастить собственную защиту", — заявил он.

По словам политика, США больше всего беспокоят не внешние факторы, как Россия и Китай, а внутренняя угроза. Он отметил, что Европа отошла от "основных ценностей", которые разделяют и в США.

Вэнс раскритиковал отмену выборов в Румынии, поставив под сомнение демократические ценности Европы. Он призвал "подумать" о борьбе с цензурой, подчеркнув, что к инновациям и творчеству нельзя заставить.

"К сожалению, когда я смотрю на Европу сейчас, я думаю: что случилось с некоторыми из тех, кто победил в Холодной войне? Когда я смотрю на Брюссель, когда речь идет о попытках закрытия социальных медиа за то, что, они говорят, является языком ненависти", — отметил он.

Американский вице-президент заявил, что нужно, чтобы Европа увеличила свою роль в безопасности континента. США же, по его словам, сосредоточатся на регионах мира, которые находятся в опасности. О каких странах идет речь, политик не уточнил.

"Как можно говорить о бюджете, если мы не знаем, что именно мы защищаем?", — сказал он.

Вэнс сообщил, что ему непонятно, от чего именно и ради чего защищается Европа. Он подчеркнул, что важно общее видение. Вице-президент США добавил, что если Европа хочет доступной энергетики, нужно правильное руководство.

Аплодисменты и радость сменились напряжением: реакция европейцев на критику Вэнса

Нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал в зале во время конференции, рассказал, что в начале выступления Вэнса все "хлопали и радовались". Однако когда речь зашла о Европе, в зале начало ощущаться напряжение.

По словам парламентария, европейские лидеры и бюрократы начали пересматриваться, находясь в откровенном шоке.

"Я слушаю выступление Вэнса вместе с одной из делегаций в Мюнхене. Они переглядываются и не понимают вообще ничего. Кто-то говорит, что это выглядит, как объявление войны", — передал украинский политик.

Также Гончаренко прокомментировал содержание самой речи, в частности отсутствие упоминаний об Украине.

"В своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине. Это плохой для нас звонок. Глобально — Украина рассматривается США, как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный. Поэтому ЕС должен заплатить и решить эту проблему", — написал он.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет назвал "нереальной целью" возвращение Украиной контроля над территориями в границах до 2014 года. Также он сообщил, что украинская безопасность — больше не в приоритете у США.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в случае отказа от соглашения, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Украины, Россия может столкнуться с дополнительными санкциями и военными мерами.