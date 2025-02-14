"Що саме ми захищаємо?": Венс "пройшовся" по Європі, не згадавши про війну в Україні (відео)

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявив, що не розуміє, від чого саме і задля чого захищається Європа. З його слів, європейці відійшли від "основних цінностей", які поділяв і Вашингтон.

Related video

Вашингтон сподівається зіграти свою роль у мирних переговорах між Україною й РФ, але більше занепокоєний станом справ у Європі. Про це під час свого виступу 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції заявив віцепрезидент США Джеймс Девід Венс.

Джеймс Девід Венс про Європу та безпеку — з 14:26

"Хоча адміністрацію Трампа дуже непокоїть стан європейської безпеки й сподіваємося, що ми зможемо досягти раціональної домовленості між Росією та Україною, але ми сподіваємося, що європейська спільнота зможе наростити власний захист", — заявив він.

Зі слів політика, США найбільше турбують не зовнішні фактори, як Росія і Китай, а внутрішня загроза. Він наголосив, що Європа відійшла від "основних цінностей", які поділяють і в США.

Венс розкритикував скасування виборів у Румунії, поставивши під сумнів демократичні цінності Європи. Він закликав "подумати" про боротьбу з цензурою, підкресливши, що до інновацій і творчості не можна змусити.

"На жаль, коли я дивлюсь на Європу зараз, я думаю: що трапилось з деякими з тих, хто переміг у Холодній війні? Коли я дивлюся на Брюссель, коли йдеться про спроби закриття соціальних медіа за те, що, вони кажуть, є мовою ненависті", — зауважив він.

Американський віцепрезидент заявив, що потрібно, щоб Європа збільшила свою роль у безпеці континенту. США ж, з його слів, зосередяться на регіонах світу, які перебувають в небезпеці. Про які країни йдеться, політик не уточнив.

"Як можна говорити про бюджет, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо?", — сказав він.

Венс повідомив, що йому незрозуміло, від чого саме і задля чого захищається Європа. Він підкреслив, що важливим є спільне бачення. Віцепрезидент США додав, що якщо Європа хоче доступної енергетики, потрібне правильне керівництво.

Оплески і радість змінились напругою: реакція європейців на критику Венса

Нардеп Олексій Гончаренко, який був присутнім у залі під час конференції, розповів, що на початку виступу Венса усі "хлопали і раділи". Однак коли мова зайшла про Європу, у залі почала відчуватись напруга.

Зі слів парламентаря, європейські лідери та бюрократи почали переглядатись, перебуваючи у відвертому шоку.

"Я слухаю виступ Венса разом з однією з делегацій в Мюнхені. Вони переглядаються і не розуміють взагалі нічого. Хтось каже, що це виглядає, як оголошення війни", — передав український політик.

Також Гончаренко прокоментував зміст самої промови, зокрема відсутність згадок про Україну.

"В своїй промові Венс нічого не сказав про війну та Україну. Це поганий для нас дзвінок. Глобально — Україна розглядається США, як такий же васал, як і ЄС, але ще більш проблемний. Тому ЄС має заплатити і вирішити цю проблему", — написав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Хегсет назвав "нереальною метою" повернення Україною контролю над територіями у кордонах до 2014 року. Також він повідомив, що українська безпека — більше не в пріоритеті у США.

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявив, що в разі відмови від угоди, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України, Росія може зіткнутись з додатковими санкціями та військовими заходами.