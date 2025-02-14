"Військові інструменти": США можуть силою примусити Москву до угоди щодо України, — Венс

За словами віцепрезидента США, глава Білого дому не піде на переговори про мирну угоду з "надітими шорами". Коментарі Венса, судячи з усього, являють собою найсильніші запевнення адміністрації Трампа в підтримці Києва.

Related video

Віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив, що Росія може зіткнутися з додатковими санкціями та навіть "військовими інструментами", якщо відмовиться погодитися на угоду, яка гарантує довгострокову незалежність України. Про це повідомляє NBC News.

Коментарі перед великою конференцією з безпеки в Мюнхені в п'ятницю пролунали на тлі стурбованості в Європі після того, що президент Дональд Трамп назвав "тривалим і вельми продуктивним" дзвінок президенту Росії Володимиру Путіну.

"Є економічні важелі впливу, звичайно, є військові важелі впливу, — сказав Венс, описуючи можливий тиск, який США можуть застосувати щодо Росії. — Існує безліч формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про суверенну незалежність України". Коментарі Венса, судячи з усього, являють собою найсильніші запевнення адміністрації Трампа в підтримці Києва.

Президент США не піде на переговори про мирну угоду з "надітими шорами", — додав він також.

"Він скаже: "Все на столі, давайте укладемо угоду", — зазначив Венс.

П'ятнична безпекова конференція відбувається на тлі побоювань щодо того, які подальші дії може вжити Москва, особливо на тлі припущень Трампа про те, що США не захищатимуть союзників по НАТО, якщо на них нападуть.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не ухвалить жодної мирної угоди, укладеної тільки між США і Росією.

За його словами, Україна повинна вести переговори з позиції сили, з сильними і надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО буде найбільш економічно ефективним для партнерів.

Нагадаємо, що, за інформацією журналістів, віцепрезидент США в Мюнхені може оголосити про виведення військ США з Європи.

Також повідомлялося, що Трамп погодився з тим, що шлях Україні в НАТО закритий, тому що проти цього виступає Москва.