"Военные инструменты": США могут силой принудить Москву к сделке по Украине, — Вэнс

По словам вице-президента США, глава Белого дома не пойдет на переговоры о мирном соглашении с "надетыми шорами". Комментарии Вэнса, судя по всему, представляют собой самые сильные заверения администрации Трампа в поддержке Киева.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Россия может столкнуться с дополнительными санкциями и даже "военными инструментами", если откажется согласиться на соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины. Об этом сообщает NBC News.

Комментарии перед крупной конференцией по безопасности в Мюнхене в пятницу прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Европе после того, что президент Дональд Трамп назвал "длительным и весьма продуктивным" звонок президенту России Владимиру Путину.

"Есть экономические рычаги воздействия, конечно, есть военные рычаги воздействия, — сказал Вэнс, описывая возможное давление, которое США могут применить по отношению к России. — Существует множество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о суверенной независимости Украины". Комментарии Вэнса, судя по всему, представляют собой самые сильные заверения администрации Трампа в поддержке Киева.

Президент США не пойдет на переговоры о мирном соглашении с "надетыми шорами", — добавил он также.

"Он скажет: "Все на столе, давайте заключим сделку", — отметил Вэнс.

Пятничная конференция по безопасности проходит на фоне растущих опасений относительно того, какие дальнейшие действия может предпринять Москва, особенно на фоне предположений Трампа о том, что США не будут защищать союзников по НАТО, если на них нападут.

Позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никакого мирного соглашения, заключенного только между США и Россией.

По его словам, Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО будет наиболее экономически эффективным для партнеров.

Напомним, что, по информации журналистов, вице-президент США в Мюнхене может объявить о выводе войск США из Европы.

Также сообщалось, что Трамп согласился с тем, что путь Украине в НАТО закрыт, потому что против этого выступает Москва.