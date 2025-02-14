"Военные инструменты": США могут силой принудить Москву к сделке по Украине, — Вэнс
По словам вице-президента США, глава Белого дома не пойдет на переговоры о мирном соглашении с "надетыми шорами". Комментарии Вэнса, судя по всему, представляют собой самые сильные заверения администрации Трампа в поддержке Киева.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Россия может столкнуться с дополнительными санкциями и даже "военными инструментами", если откажется согласиться на соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины. Об этом сообщает NBC News.
Комментарии перед крупной конференцией по безопасности в Мюнхене в пятницу прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в Европе после того, что президент Дональд Трамп назвал "длительным и весьма продуктивным" звонок президенту России Владимиру Путину.
"Есть экономические рычаги воздействия, конечно, есть военные рычаги воздействия, — сказал Вэнс, описывая возможное давление, которое США могут применить по отношению к России. — Существует множество формулировок, конфигураций, но мы заботимся о суверенной независимости Украины". Комментарии Вэнса, судя по всему, представляют собой самые сильные заверения администрации Трампа в поддержке Киева.
Президент США не пойдет на переговоры о мирном соглашении с "надетыми шорами", — добавил он также.
"Он скажет: "Все на столе, давайте заключим сделку", — отметил Вэнс.
Пятничная конференция по безопасности проходит на фоне растущих опасений относительно того, какие дальнейшие действия может предпринять Москва, особенно на фоне предположений Трампа о том, что США не будут защищать союзников по НАТО, если на них нападут.
Позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никакого мирного соглашения, заключенного только между США и Россией.
По его словам, Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО будет наиболее экономически эффективным для партнеров.
Напомним, что, по информации журналистов, вице-президент США в Мюнхене может объявить о выводе войск США из Европы.
Также сообщалось, что Трамп согласился с тем, что путь Украине в НАТО закрыт, потому что против этого выступает Москва.