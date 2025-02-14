Вице-президент Трампа в Мюнхене может объявить о выводе войск США из Европы, — Bild

Председатель конференции Кристоф Хойсген сказал журналистам, что Штаты ждут от Европы большего вклада в оборону. Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц также ожидает "жесткого заявления" от США.

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Во время трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе из стран Европы американских войск. Об этом сказал председатель конференции, немецкий дипломат Кристоф Хойсген, пишет Bild.

Хойсген отметил, что Соединенные Штаты ждут от европейских лидеров более весомого вклада в область обороны.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативной партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц также ожидает, что вице-президент США может сделать "жесткое заявление" в адрес стран Европы во время "Мюнхена-2025", пишут журналисты. На пресс-конференции перед началом мероприятия он заявил, что "эта конференция запомнится надолго".

Джей Ди Вэнс подтверждал, что в Мюнхене затронет вопрос переговоров для завершения войны между Россией и Украиной. Он отмечал, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Североатлантический альянс в будущем был способен противостоять вызовам.

Перед началом конференции вице-президент США встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Министр отметила, что мероприятие в Мюнхене является "важным как никогда", потому что запланированные президентом США Дональдом Трампом переговоры с РФ ставят Европу перед "экзистенциальным выбором".

Напомним, 10 февраля СМИ писали, что вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В опубликованном 14 февраля интервью Джей Ди Вэнс сказал, что США могут разместить войска в Украине, если президент РФ Владимир Путин не согласится заключить мир с надежными гарантиями безопасности.

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 14 февраля опроверг заявление президента США Дональда Трампа о встрече украинской делегации с россиянами в Мюнхене.