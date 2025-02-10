Пока без Трампа: вице-президент США Вэнс встретится с Владимиром Зеленским, — CBS News

Вэнс намерен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе, на которой президент Зеленский будет возглавлять украинскую делегацию. В то же время о встрече с Трампом речь пока не идет.

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Ежегодная конференция по вопросам безопасности стартует в Мюнхене уже 14 февраля: на ней будет присутствовать ряд политиков, среди которых и Джей Ди Вэнс — известный политический и общественный деятель, бывший сенатор и венчурный капиталист, нынешний вице-президент Соединенных Штатов Америки. Во время конференции американский чиновник намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало 9 февраля из источников CBS News.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", — говорится в сообщении.

В то же время пока неизвестны подробности относительно того, о чем Вэнс хочет поговорить с Владимиром Зеленским. Также пока не сообщают конкретной даты встречи политиков.

Стоит отметить, что, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о намерении встретиться с украинским лидером "уже в ближайшие дни", пока о таком разговоре речь не идет, пишут в CBS News.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025: что известно

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности продлится с 14 по 16 февраля и соберет более 60 лидеров стран и правительств. От США на событии будут присутствовать представители новой администрации Белого дома, в том числе и вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Также в администрации Белого дома ранее анонсировали проведение важных дискуссий во время конференции по завершению войны в Украине.

Сама программа конференции будет состоять из трех частей: основной программы, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

Стоит также добавить, что вице-президент Джей Ди Вэнс ранее выступал за сокращение военной помощи Украине, пока советники Дональда Трампа Майк Уолтц и Кит Келлог предлагали более радикально давить на Москву в попытках завершить войну. Из-за этого в Белом доме случился раскол, как сообщал Фокус 5 февраля.

Также ранее стало известно, что Кит Келлог хочет посетить Украину перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Американский чиновник намерен приехать в Киев после 11 февраля, как выяснил Фокус 3 февраля.