В Белом доме произошел раскол из-за мирных переговоров и способов давления на Путина, — NBC

Мнения сторонников Трампа по украинскому вопросу разделились, отметило агентство. Если вице-президент Джей Ди Вэнс выступает за сокращение военной помощи Киеву, то советники Майк Уолтц и Кит Келлог предлагают жестко надавить на Москву.

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Президент США Дональд Трамп, вступив в должность, оказался в ситуации, когда необходимо выполнить предвыборное обещание – урегулировать конфликт в Украине. Его администрация рассматривает несколько подходов, включая экономические санкции, ограничение военной помощи Киеву и возможное использование замороженных российских активов. Однако в Белом доме произошел раскол из-за стратегии завершения войны в Украине и методов давления на президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале агентства NBC News.

Несмотря на обещания Трампа быстро завершить войну, стратегический подход внутри Белого дома вызывает споры. Еще до инаугурации советники президента начали разрабатывать различные сценарии завершения конфликта.

Один из таких планов предложил соратник Трампа Кит Келлог, который позже стал спецпредставителем США по вопросам Украины и России. Его инициатива предусматривала предоставление Украине дополнительного вооружения лишь при условии начала мирных переговоров. Одновременно Вашингтон планировал усилить поддержку Киева, если Москва откажется от дипломатического диалога.

Дебаты в окружении Трампа: жесткий курс или компромисс?

Источники NBC сообщили, что сейчас в администрации Трампа, похоже, существуют два противоположных подхода к завершению войны. Одна сторона, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца и Кита Келлога, предлагает использовать экономические и военные рычаги давления на Путина, чтобы принудить его к переговорам. По их мнению, без этих жестких шагов Москва не пойдет на уступки.

Другие сторонники Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, выступают за сокращение военной помощи Киеву, чтобы вынудить его быстрее заключить мирное соглашение. Вэнс ранее называл Украину "самым коррумпированным правительством Европы" и выражал скептицизм по поводу многомиллиардной поддержки со стороны США.

"Зачем тратить 130 миллиардов долларов на Украину, если мы даже не можем оплатить свои собственные счета дома?" — сказал Вэнс в одном из выступлений.

Однако снижение военной помощи Украине критики такой позиции рассматривают как фактическое разоружение Киева и уступку Москве.

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В свою очередь сам Трамп предложил увязать поддержку Украины с американскими экономическими интересами. В частности, он заявил, что Соединенным Штатам должны обеспечить доступ к украинским редкоземельным металлам.

Еще одним вариантом давления на Россию может стать использование замороженных активов для финансирования Украины. Так бывший посол США в Украине Уильям Тейлор назвал этот шаг одним из наиболее вероятных инструментов поддержки Киева. Но Москва по этому поводу заявила, что расценивает любые попытки изъять российские активы как воровство и готова отстаивать свои интересы в судах.

Таким образом на данный момент Белый дом остается разделен по вопросу Украины. Будет ли Трамп придерживаться жесткого курса или выберет компромиссный вариант — зависит от баланса сил внутри его администрации и реакции России на его заявления.

Напомним, агентство NBC News со ссылкой на правительственные источники сообщило, что президент Дональд Трамп понимает, насколько сложно решить вопрос войны в Украине, и что Россия не будет конструктивной, если на нее не окажут больше давления.