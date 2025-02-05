У Білому домі стався розкол через мирні переговори і способи тиску на Путіна, — NBC

Думки прихильників Трампа щодо українського питання розділилися, зазначило агентство. Якщо віцепрезидент Джей Ді Венс виступає за скорочення військової допомоги Києву, то радники Майк Волтц і Кіт Келлог пропонують жорстко натиснути на Москву.

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Президент США Дональд Трамп, вступивши на посаду, опинився в ситуації, коли необхідно виконати передвиборчу обіцянку — врегулювати конфлікт в Україні. Його адміністрація розглядає кілька підходів, включно з економічними санкціями, обмеженням військової допомоги Києву і можливим використанням заморожених російських активів. Однак у Білому домі стався розкол через стратегію завершення війни в Україні та методи тиску на президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться в матеріалі агентства NBC News.

Попри обіцянки Трампа швидко завершити війну, стратегічний підхід всередині Білого дому викликає суперечки. Ще до інавгурації радники президента почали розробляти різні сценарії завершення конфлікту.

Один із таких планів запропонував соратник Трампа Кіт Келлог, який пізніше став спецпредставником США з питань України та Росії. Його ініціатива передбачала надання Україні додаткового озброєння лише за умови початку мирних переговорів. Одночасно Вашингтон планував посилити підтримку Києва, якщо Москва відмовиться від дипломатичного діалогу.

Дебати в оточенні Трампа: жорсткий курс чи компроміс?

Джерела NBC повідомили, що зараз в адміністрації Трампа, схоже, існують два протилежні підходи до завершення війни. Одна сторона, включно з радником з національної безпеки Майком Волтцом і Кітом Келлогом, пропонує використовувати економічні та військові важелі тиску на Путіна, щоб примусити його до переговорів. На їхню думку, без цих жорстких кроків Москва не піде на поступки.

Інші прихильники Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, виступають за скорочення військової допомоги Києву, щоб змусити його швидше укласти мирну угоду. Венс раніше називав Україну "найбільш корумпованим урядом Європи" і висловлював скептицизм з приводу багатомільярдної підтримки з боку США.

"Навіщо витрачати 130 мільярдів доларів на Україну, якщо ми навіть не можемо оплатити свої власні рахунки вдома?" — сказав Венс в одному з виступів.

Однак зниження військової допомоги Україні критики такої позиції розглядають як фактичне роззброєння Києва і поступку Москві.

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Зі свого боку сам Трамп запропонував пов'язати підтримку України з американськими економічними інтересами. Зокрема, він заявив, що Сполученим Штатам мають забезпечити доступ до українських рідкоземельних металів.

Ще одним варіантом тиску на Росію може стати використання заморожених активів для фінансування України. Так колишній посол США в Україні Вільям Тейлор назвав цей крок одним із найімовірніших інструментів підтримки Києва. Але Москва з цього приводу заявила, що розцінює будь-які спроби вилучити російські активи як крадіжку і готова відстоювати свої інтереси в судах.

Таким чином наразі Білий дім залишається розділеним щодо питання України. Чи буде Трамп дотримуватися жорсткого курсу, чи вибере компромісний варіант — залежить від балансу сил усередині його адміністрації та реакції Росії на його заяви.

Нагадаємо, агентство NBC News із посиланням на урядові джерела повідомило, що президент Дональд Трамп розуміє, наскільки складно вирішити питання війни в Україні, і що Росія не буде конструктивною, якщо на неї не чинитимуть більше тиску.