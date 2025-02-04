"Даємо їм гроші": Трамп вимагає від України гарантій доступу до рідкоземельних металів, — Bloomberg

Україна володіє значними запасами урану, титану, літію і графіту. За оцінками Києва, вони можуть коштувати трильйони доларів.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною, яка передбачає, що охоплена війною країна надасть доступ до своїх критично важливих ресурсів в обмін на військову допомогу. Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми хочемо укласти угоду з Україною, за якою вони отримають те, що ми їм даємо, за їхні рідкоземельні метали та інше", — заявив Трамп напередодні. — Ми хочемо гарантій. Ми даємо їм гроші, швидко".

В України немає великих запасів рідкоземельних металів, про які було б відомо. Вони переважно виробляються в Китаї та відіграють ключову роль в оборонній та інших високотехнологічних галузях. Але Україна має значні запаси урану, титану, літію і графіту. За оцінками Києва, вони можуть коштувати трильйони доларів.

Трамп у понеділок закликав європейських союзників надати більшу підтримку Україні.

"Для них це важливіше, ніж для нас, але вони набагато нижчі за нас по грошах", — сказав він. Президент США також заявив, що планує спертися на Китай, щоб натиснути на Путіна і домогтися угоди.

"У них є велика влада над цією ситуацією", — сказав Трамп наприкінці минулого місяця, додавши, що він обговорив питання з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, Трамп відновлює постачання зброї Україні.

Також повідомлялося, що Жорін пояснив, чому перехід армії на корпуси може бути неефективним.