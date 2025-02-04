"Даем им деньги": Трамп требует от Украины гарантий доступа к редкоземельным металлам, — Bloomberg

Украина обладает значительными запасами урана, титана, лития и графита. По оценкам Киева, они могут стоить триллионы долларов.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет заключить соглашение с Украиной, предполагающее, что охваченная войной страна предоставит доступ к своим критически важным ресурсам в обмен на военную помощь. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, за их редкоземельные металлы и другое", — заявил Трамп накануне. — Мы хотим гарантий. Мы даем им деньги, быстро".

У Украины нет крупных запасов редкоземельных металлов, о которых было бы известно. Они в основном производятся в Китае и играют ключевую роль в оборонной и прочих высокотехнологичных отраслях. Но Украина обладает значительными запасами урана, титана, лития и графита. По оценкам Киева, они могут стоить триллионы долларов.

Трамп в понедельник призвал европейских союзников оказать большую поддержку Украине.

"Для них это важнее, чем для нас, но они намного ниже нас по деньгам", — сказал он.

Президент США также заявил, что планирует опереться на Китай, чтобы надавить на Путина и добиться соглашения.

"У них есть большая власть над этой ситуацией", — сказал Трамп в конце прошлого месяца, добавив, что он обсудил вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что, по данным Reuters, Трамп возобновляет поставки оружия Украине.

Также сообщалось, что Жорин объяснил, почему переход армии на корпусы может быть неэффективным.