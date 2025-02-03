"Надо учесть ошибки": Жорин объяснил, почему переход армии на корпуса может быть неэффективным

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин говорит, что решение о возвращении к корпусной системе в ВСУ назрело давно, но важно, чтобы это разделение не было формальностью "для отчетов".

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Изменение структуры Вооруженных сил Украины и создание корпусов в украинской армии повысит эффективность управления войсками, но только если все подразделения одного корпуса будут воевать на одном направлении, не распыляясь по линии фронта. Такое мнение заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин (позывной — "Мосе") высказал в своем Telegram-канале.

"Переход на корпуса в украинской армии — решение, которое уже очень давно назрело. И главное теперь сделать все для достижения эффективного результата, а не просто для отчетов", — отметил военный.

Максим Жорин напомнил, что корпуса существовали в украинской армейской структуре и раньше, но это было формальное разделение, "административные надстройки над бригадами". По словам подполковника, такие корпуса не имели смысла, потому что подразделения все равно воевали на разных участках линии соприкосновения. При таких условиях эффективно координировать их действия было невозможно.

"Если мы говорим о корпусах как более действенной системе управления войсками и масштабирования успешных подразделений — все воинские части, входящие в корпус, должны воевать на одном направлении. Надеюсь, новая организационная структура войска учтет все прошлые ошибки", — сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин о переходе армии на корпусную структуру Фото: Скриншот

Корпусная структура ВСУ: что известно о реформе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 3 февраля объявил о возвращении армейских корпусов в структуру ВСУ для усиления боеспособности украинских подразделений. Медиа военной тематики "Милитарный" разъясняло, что армейские корпуса нужны для эффективного управления большой армией, чтобы иметь военные соединения, способные выполнять задачи на отдельном операционном направлении.

В состав корпусов обычно входят несколько боевых дивизий или бригад и формирования обеспечения. Корпусная структура была в Сухопутных войсках ВСУ в 90-х годах, но впоследствии систему реформировали, а на базе части корпусов создали Оперативные командования.

Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые подходы в комплектовании боевых подразделений и увеличение количества заказов на дроны и другие боевые средства.