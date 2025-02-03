"Треба врахувати помилки": Жорін пояснив, чому перехід армії на корпуси може бути неефективним

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін каже, що рішення про повернення до корпусної системи в ЗСУ назріло давно, та важливо, щоб цей поділ не був формальністю "для звітів".

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Зміна структури Збройних сил України та створення корпусів в українській армії підвищить ефективність управління військами, але тільки якщо всі підрозділи одного корпусу воюватимуть на одному напрямку, не розпорошуючись по лінії фронту. Таку думку заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін (позивний — "Мосе") висловив у своєму Telegram-каналі.

"Перехід на корпуси в українській армії — рішення, яке вже дуже давно назріло. Та головне тепер зробити все для досягнення ефективного результату, а не просто для звітів", — зазначив військовий.

Максим Жорін нагадав, що корпуси існували в українській армійській структурі й раніше, але це був формальний поділ, "адміністративні надбудови над бригадами". За словами підполковника, такі корпуси не мали сенсу, бо підрозділи, все одно воювали на різних ділянках лінії зіткнення. За таких умов ефективно координувати їхні дії було неможливо.

"Якщо ми говоримо про корпуси як більш дієву систему управління військами та масштабування успішних підрозділів — всі військові частини, що входять до корпусу, мають воювати на одному напрямку. Маю надію, нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки", — сказав заступник командира 3-ї ОШБр.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін про перехід армії на корпусну структуру Фото: Скриншот

Корпусна структура ЗСУ: що відомо про реформу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 3 лютого оголосив про повернення армійських корпусів до структури ЗСУ для посилення боєздатності українських підрозділів. Медіа військової тематики "Мілітарний" роз'яснювало, що армійські корпуси потрібні для ефективного керування великою армією, щоб мати військові з'єднання, здатні виконувати завдання на окремому операційному напрямку.

До складу корпусів зазвичай входять кілька бойових дивізій або бригад і формування забезпечення. Корпусна структура була в Сухопутних військах ЗСУ у 90-х роках, але згодом систему реформували, а на базі частини корпусів створили Оперативні командування.

Нагадаємо, 1 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував нові підходи у комплектуванні бойових підрозділів і збільшення кількості замовлень на дрони та інші бойові засоби.