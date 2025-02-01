Більше замовлень на дрони: Зеленський анонсував нові підходи у комплектуванні військових

Президент розповів, що керівництво країни готує нові формати підтримки бригад та комплектування бойових підрозділів. Серед іншого, він анонсував збільшення інвестицій на зброю та кількості замовлень на дрони.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного тижня українцям представлять деталі щодо напрацювання нових форматів забезпечення бойових бригад та підрозділів зброєю. За його словами, ці підходи стосуватимуться збільшення темпів у постачанні зброї, а також збільшення кількості замовлень на самі бойові засоби, зокрема дрони. Про це очільник держави повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення ввечері 31 січня.

Зеленський розповів, що мав нещодавно зустріч з військовими. Під час неї він заслухав доповідь стосовно ситуації на фронті, а також щодо комплектування бойових бригад та підрозділів.

За підсумками розмови, глава держави поставив завдання, щоб вже наступного тижня українцям представили нові формати комплектування військових.

Окремий акцент у своєму відеоповідомленні Володимир Зеленський зробив на проблемі постачання збройних засобів до війська. Він наголосив, що зараз потрібно "збільшити темпи постачання", а також "треба більше такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів".

"Більше замовлень на дрони, більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї", – зазначив Володимир Зеленський.

Разом з тим, глава держави, згадуючи про атаку росіян 31 січня по Одесі, зазначив, що "ППО – це перший пріоритет" у забезпеченні оборони України.

Також президент запевнив, що необхідні доручення він вже зробив. Тому вже наступного тижня можна сподіватися на подробиці стосовно нового підходу у комплектуванні українського війська.

"Наша промисловість має потенціал", – зазначив президент.

Під час свого відеозвернення запевнив, що країни Європи готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво: цим займаються дипломати.

Нагадуємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що "викладачі військових ліцеїв та навчальних закладів мають бути на фронті", стверджуючи, що вони "мають знати, як виглядає сучасна війна". Про це Фокус писав 29 січня.

Також президент розповідав, чим демобілізація може загрожувати Україні. За словами Зеленського, Путін може вбити всіх українців, якщо половина армії піде.