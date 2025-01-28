"Путін нас вб'є всіх": Зеленський пояснив, чим небезпечна демобілізація для України (відео)

За словами президента України, війна "втомлює будь-яку людину", але у питаннях мобілізації та демобілізації потрібно насамперед звертати увагу на законодавство.

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У військовослужбовців Збройних сил України є право на ротації та відпустки, проте демобілізація може призвести до того, що половина української армії "піде додому". Про це в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі заявив президент України Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

"Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися, якщо завтра половина піде додому — Путін нас вб'є всіх", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що згідно з законодавством наразі мобілізуються громадяни віком 25 років та старше.

"Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього", — наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що війна "втомлює будь-яку людину", але єдина річ, на яку наразі потрібно звертати увагу у питаннях, що стосуються мобілізації — це законодавство.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки, які хотів би побачити від партнерів.

27 січня колишній сценарист студії "Студії Квартал 95" Макс Вишинський заперечив чутки про те, що чоловіки-"кварталівці" мають бронювання від мобілізації.