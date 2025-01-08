"Ведуться дискусії": нардеп прокоментував можливість демобілізації військових (відео)

Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко каже, що наразі основним питанням є ротація підрозділів на передовій, тоді як можливість демобілізації перебуває на стадії дискусій.

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Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що наразі в парламенті тривають дискусії про те, коли стане можливою демобілізація військових. Про це політик розповів у кулуарах парламенту для журналістів, повідомляє Еспресо.

За словами Костенка, наразі основним аспектом обговорення є питання про терміни служби та успішність самого процесу мобілізації.

"Це дуже складна тема, про яку ми говорили, про терміни служби. І та ситуація, яка у нас є, ми пам’ятаємо, що навіть заступник міністра, який приходив в залу, говорив про те, що якщо зараз безпосередньо, при цих умовах мобілізації які є, визначити строки та дозволити людям звільнятися, це може призвести до поразки у війні. Це ми маємо всі розуміти", — зазначив парламентар.

За словами Костенка, законопроєкт про строки служби військових звертає увагу на ротацію підрозділів, які перебувають на передовій, а щодо питання демобілізації — тривають обговорення, як це зробити.

"Наступне питання – чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлено завдання уряду – так. Ми нещодавно були з головою комітету в Міністерстві оборони, де були представники Міноборони, Генштабу. Говорили саме про цей законопроєкт. Там більше увагу звертають на ротації підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Тому, основна увага – це на ротації. Щодо демобілізації, там ведуться дискусії", — констатував народний депутат.

Раніше стало відомо, які підстави для зняття відстрочки або бронювання існують під час мобілізації. Керівник компанії може самостійно анулювати відстрочку від мобілізації, ідеться у постанові Кабміну.

Також повідомлялося, кого не призвуть у 2025 році. Наразі низка категорій громадян має право на відстрочку від проходження військової служби.