Мобілізація в Україні: кого не призвуть у 2025 році

Воєнний стан в Україні наразі продовжений до 7 лютого 2025 року. Певні категорії громадян мають право на відстрочку від проходження військової служби.

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Стало відомо, кого не мобілізують у 2025 році в Україні. Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як і у 2024 році, примусовому призову не підлягають громадяни віком до 25 та після 60 років. Втім, є низка категорій людей, які не будуть мобілізовані і в такому проміжку. Мова про громадян, які мають право на відстрочку та були заброньовані роботодавцем.

Хто має право на відстрочку:

багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей);

особи, які доглядають за непрацездатними членами родини;

студенти денної форми навчання;

науковці та викладачі, які працюють у закладах освіти.

Зокрема, не можуть бути мобілізовані люди, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами ВЛК, та громадяни, виключені з військового обліку.

Втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально.

Зазначимо, що наразі мобілізації підлягають українці віком від 25 до 60 років. З 18 років громадянина можуть мобілізувати в тому разі, якщо він закінчив військову кафедру або проходив строкову службу, або ж добровільно.

Воєнний стан в Україні наразі продовжений до 7 лютого 2025 року.

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