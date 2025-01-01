Мобілізація в Україні: кого не призвуть у 2025 році
Воєнний стан в Україні наразі продовжений до 7 лютого 2025 року. Певні категорії громадян мають право на відстрочку від проходження військової служби.
Стало відомо, кого не мобілізують у 2025 році в Україні. Про це йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Як і у 2024 році, примусовому призову не підлягають громадяни віком до 25 та після 60 років. Втім, є низка категорій людей, які не будуть мобілізовані і в такому проміжку. Мова про громадян, які мають право на відстрочку та були заброньовані роботодавцем.
Хто має право на відстрочку:
- багатодітні батьки (троє і більше неповнолітніх дітей);
- особи, які доглядають за непрацездатними членами родини;
- студенти денної форми навчання;
- науковці та викладачі, які працюють у закладах освіти.
Зокрема, не можуть бути мобілізовані люди, яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами ВЛК, та громадяни, виключені з військового обліку.
Втім, право на звільнення від мобілізації має бути підтверджено документально.
Зазначимо, що наразі мобілізації підлягають українці віком від 25 до 60 років. З 18 років громадянина можуть мобілізувати в тому разі, якщо він закінчив військову кафедру або проходив строкову службу, або ж добровільно.
Воєнний стан в Україні наразі продовжений до 7 лютого 2025 року.
Нагадаємо, чим загрожує неявка до ТЦК з 1 січня 2025 року.
Також Фокус писав про найважливіші події в Україні у 2024 році.