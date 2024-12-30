Штраф за неявку до ТЦК з 1 січня: чим загрожує ігнорування повістки

За порушення закону про мобілізацію на порушників очікують великі штрафи і навіть тюремний термін.

Related video

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних громадян до армії для захисту держави від російського агресора. У 2024 році було ухвалено законопроєкт 10449, який врегулював порядок призову. За порушення, залежно від проступку, з 1 січня їм загрожує адміністративна та/або кримінальна відповідальність. Про це пише УНІАН.

Згідно з постановою Кабміну №1487, військовозобов'язаним потрібно бути на військовому обліку, приїжджати в місцевий центр комплектування за викликом, проходити медогляд, навчання і вирушати на службу.

Штрафи за порушення закону про мобілізацію в Україні

Якщо не з'явитися в ТЦК, то в цьому випадку можуть притягнути до відповідальності за адміністративними статтями 210 і 210-1. Псування або втрата військово-облікових документів не допоможе — за це теж передбачено покарання.

Дві згадані адміністративні статті передбачають відповідальність за відмову приїхати в ТЦК, на ВЛК або навчання для подальшого захисту Вітчизни. Якщо ви не стали на облік, не повідомили державу про зміну місця проживання або своїх даних — за все це також передбачено штраф за неявку за повісткою. Він варіюється в межах 17-25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб відповідальність серйозніша — 34-59 тис. гривень.

Перевірити наявність штрафу можна в "Дії" та Opendatabot.

Важливо пам'ятати, що вас не можуть притягнути за не оновлення даних, якщо ця інформація є в державних реєстрах.

Кримінальна відповідальність за неявку до ТЦК

Також за порушення закону про мобілізацію загрожує тюремним строком. Це можливо, якщо пройти лікарську комісію, але проігнорувати "бойову" повістку. Тоді адміністративна відповідальність перетвориться на кримінальну і військовозобов'язаному може загрожувати п'ять років в'язниці. Якщо є пом'якшувальні обставини, то суддя замість цього може дати умовне з випробувальним терміном.

Юрист Сергій Савинський зазначає, що в разі несплати, кошти можуть вилучити з ваших рахунків і навіть примусово продати майно для погашення боргу, якщо він перевищує 160 тисяч гривень.

Що буде, якщо не забрати повістку з пошти

У 2024 році повістки почали розсилати рекомендованим листом поштою. Якщо її проігнорувати, то за це може загрожувати 17-25 тис. гривень штрафу, як якби ви забрали її, але в ТЦК не прийшли.

Юристка Ангеліна Чипець з юридичної компанії Justice пояснювала, що повістка вважається доставленою в той момент, коли вона потрапляє в поштову скриньку. При цьому кримінальна відповідальність загрожує, навіть якщо громадянин не підписував документ. Але для цього потрібно довести, що військовозобов'язаний свідомо ухилявся від обов'язку перед країною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, в деяких випадках можуть її втратити. Наприклад, у разі подання неправдивої інформації або ж невиконання певних зобов'язань вона може бути анульована.