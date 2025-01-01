Мобилизация в Украине: кого не призовут в 2025 году
Военное положение в Украине сейчас продлено до 7 февраля 2025 года. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку от прохождения военной службы.
Стало известно, кого не мобилизуют в 2025 году в Украине. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как и в 2024 году, принудительному призыву не подлежат граждане в возрасте до 25 и после 60 лет. Впрочем, есть ряд категорий людей, которые не будут мобилизованы и в таком промежутке. Речь о гражданах, которые имеют право на отсрочку и были забронированы работодателем.
Кто имеет право на отсрочку:
- многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);
- лица, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи;
- студенты дневной формы обучения;
- ученые и преподаватели, работающие в учебных заведениях.
В частности, не могут быть мобилизованы люди, которые признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам ВВК, и граждане, исключенные из воинского учета.
Впрочем, право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально.
Отметим, что сейчас мобилизации подлежат украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. С 18 лет гражданина могут мобилизовать в том случае, если он закончил военную кафедру или проходил срочную службу, или же добровольно.
Военное положение в Украине сейчас продлено до 7 февраля 2025 года.
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