Мобилизация в Украине: кого не призовут в 2025 году

Военное положение в Украине сейчас продлено до 7 февраля 2025 года. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку от прохождения военной службы.

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Стало известно, кого не мобилизуют в 2025 году в Украине. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как и в 2024 году, принудительному призыву не подлежат граждане в возрасте до 25 и после 60 лет. Впрочем, есть ряд категорий людей, которые не будут мобилизованы и в таком промежутке. Речь о гражданах, которые имеют право на отсрочку и были забронированы работодателем.

Кто имеет право на отсрочку:

многодетные родители (трое и более несовершеннолетних детей);

лица, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи;

студенты дневной формы обучения;

ученые и преподаватели, работающие в учебных заведениях.

В частности, не могут быть мобилизованы люди, которые признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам ВВК, и граждане, исключенные из воинского учета.

Впрочем, право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально.

Отметим, что сейчас мобилизации подлежат украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. С 18 лет гражданина могут мобилизовать в том случае, если он закончил военную кафедру или проходил срочную службу, или же добровольно.

Военное положение в Украине сейчас продлено до 7 февраля 2025 года.

Напомним, чем грозит неявка в ТЦК с 1 января 2025 года.

Также Фокус писал о самых важных событиях в Украине в 2024 году.