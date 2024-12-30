Мобилизация, Залужный, F-16, Курская операция: важнейшие события 2024 года в Украине

Уходящий год стал годом сложных испытаний и важных решений для Украины, определяя не только ее военные стратегии, но и место на международной арене. Фокус рассказывает, какие события были наиболее значительными в третий год полномасштабного вторжения.

Related video

Этот год стал для Украины еще одним годом большой борьбы за свою независимость и суверенитет. В течение 2024-го события на фронте и в тылу быстро сменяли друг друга, создавая новые вызовы и возможности для страны. От ключевых операций Вооруженных сил Украины до новых этапов дипломатических усилий и международной поддержки — этот год ознаменовался как важными победами, так и тяжелыми потерями. Все эти события не только определяют ход войны, но и формируют будущее Украины, как в военном, так и в политическом контексте. От обмена пленными до новейших технологий оружия, от ударов по стратегическим объектам до международных дипломатических инициатив — каждый день 2024 года приносил новые повороты в войне, которая влияет на безопасность и стабильность не только в Украине, но и в мире в целом.

Возвращение украинских героев домой

Самый большой обмен пленными за весь период войны состоялся 3 января 2024 года. Во время операции домой вернулись 230 украинцев, среди которых 224 военнослужащих и 6 гражданских лиц.

Освобожденные военные представляют различные подразделения: 130 бойцов Вооруженных сил Украины, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, а также 1 полицейский. Среди них есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции. Освобождены также 48 человек, которых ранее считали пропавшими без вести.

Этот обмен стал результатом сложных переговоров и дипломатических усилий, в том числе при участии Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили посредниками в процессе освобождения украинцев.

Возвращение этих украинцев стало важным символом надежды для их семей и напоминанием о необходимости продолжения дипломатических усилий для освобождения всех пленных.

В течение 2024 года состоялось еще десять обменов: 31 января вернулись 207 украинцев, 8 февраля — 100, 31 мая — 75, 25 июня — 90, 28 июня — 10, 17 июля — 95, 24 августа — 115, 13 сентября — 49, 14 сентября — 103, 19 октября — 95 наших людей.

Обмен состоялся после полугодового перерыва и отказа россиян вести переговоры Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Атаки на российские НПЗ

С конца января 2024 года Украина начала серию успешных операций против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтяных объектов. Используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) наносит точные удары по стратегическим объектам на территории России.

Так в январе состоялись атаки на нефтебазы в Брянской, Курской и Белгородской областях, в частности на "Орелнефтепродукт" в Орле и "Петербургский нефтяной терминал". В любом случае — удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Через месяц — атака на НПЗ "Первый завод" в Калужской области и другие нефтяные объекты в Ростовской и Курской областях. Удар по "Лукойлу" в Смоленской области и нефтебазам в Нижнекамске и Елабуге состоялся в апреле, а в мае прогремели взрывы на НПЗ в Туапсе, Волгоградской и Рязанской областях. В начале лета украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. После нефтеперерабатывающие заводы в Рязани и Волгоградской области.

Атаки все еще продолжаются. Так недавно прогремели взрывы в Орле — украинские дроны вновь атаковали местную нефтебазу. Также, ранее в ночь на 29 ноября дроны ударили по нефтебазе в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар. Кроме того, 13 ноября дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе. А в ночь на 12 ноября поразили российский склад горюче-смазочных материалов в Белгородской области.

Эти операции направлены на ослабление российской нефтяной инфраструктуры, являющейся важным элементом экономической и военной мощи России. Атаки нефтеперерабатывающих объектов имеют стратегическое значение и демонстрируют высокий уровень эффективности украинских сил.

Отставка Залужного

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Залужный возглавлял ВСУ с июля 2021 года и стал символом украинского сопротивления во время войны с Россией.

Зеленский объяснил свое решение необходимостью "перезагрузки" руководства ВСУ, подчеркивая, что это не означает изменения стратегических подходов или направлений действий. Назначение новых лиц на ключевые посты было частью плана для совершенствования военных структур и адаптации к новым вызовам войны.

Вместо Залужного на должность главнокомандующего был назначен генерал-полковник Александр Сырский, который ранее возглавлял Сухопутные войска Украины. Зеленский также присвоил Залужному звание Героя Украины за его выдающиеся заслуги в военной сфере.

Залужный, в свою очередь, продолжает карьеру на дипломатическом поприще: в марте 2024 года он был назначен послом Украины в Великобритании.

Это освобождение стало важным моментом для Украины и ее военных, вызвав значительный резонанс как в Украине, так и за ее пределами.

Сейчас Залужный работает над укреплением двусторонних отношений между Украиной и Великобританией в различных сферах Фото: Анна Маляр / Facebook

Выход ВСУ из Авдеевки

17 февраля украинские войска завершили вывод своих подразделений из города Авдеевка в Донецкой области, который в течение нескольких месяцев стал эпицентром ожесточенных боев.

Битва за Авдеевку продолжалась с 2014 года, когда город стал частью боевых действий на востоке Украины после начала войны на Донбассе. Однако наиболее интенсивные и масштабные бои начались в середине 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину.

С начала 2022 года бои за Авдеевку были частью более широкой борьбы за контроль над Донбассом. Город был стратегически важным, поскольку его расположение позволяло контролировать важные дороги и наблюдать за активностью противника. Российские войска и сепаратисты активно пытались захватить Авдеевку, что привело к постоянным и жестоким боям.

В частности, с осени 2022 года бои набрали новую интенсивность, когда российские войска попытались осуществить штурм города. В течение 2023 года Авдеевка оставалась одной из самых обстреливаемых и разрушенных точек на фронте.

Выход ВСУ в начале 2024 года из города был осуществлен, чтобы избежать окружения и сохранить боеспособность подразделений. Это стратегическое решение было принято на основе анализа ситуации, где дальнейшее пребывание в городе могло бы привести к большим потерям среди личного состава ВСУ.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, выход был частью плана по переходу к обороне на более выгодных рубежах. Оставление Авдеевки позволило сохранить жизни украинских военных и обеспечить лучшие условия для последующих оборонительных операций.

Отмечается, что в течение пяти месяцев, с октября 2023 года до февраля 2024 года, российские войска несколько раз пытались штурмовать Авдеевку, применяя тяжелую технику, артиллерию и авиацию. В частности, за этот период было уничтожено более 364 российских танков и 748 боевых бронированных машин, а также более 250 артиллерийских систем. В результате контрнаступательных действий Украины удалось захватить 95 российских военных в плен.

Между тем, российская армия понесла значительные потери. В ходе штурмов было уничтожено более 47 тысяч личного состава противника, а также несколько самолетов. Украинские военные продолжали оказывать сопротивление, сохраняя территории на востоке Донбасса, но в конце концов было принято решение о выходе из Авдеевки, чтобы избежать массовых жертв.

Несмотря на выход из города, украинские войска продолжают держать оборону на других рубежах Донбасса и готовятся к дальнейшим боевым действиям.

Оккупанты почти полностью уничтожили Авдеевку Фото: Соцсети

1100 ракет против энергосистемы Украины

Весной 2024 года Россия осуществила серию масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, используя различные виды ракет и беспилотных летательных аппаратов. В общем, за этот период было выпущено около 1100 ракет, включая крылатые и баллистические ракеты, что привело к значительным повреждениям энергосистемы и перебоям в поставках электроэнергии по всей стране.

Первые блэкауты в этом году начались с 22 марта. Тогда Россия осуществила масштабный комбинированный ракетно-авиационный удар по Украине, используя 151 воздушную цель, из которых 92 были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины. Ударам подверглись Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкий, Полтавская область, Винницкая область, Львовская область, Ивано-Франковская область, Николаевская область, Одесская область и другие части страны.

В результате атаки был поврежден Днепрогэс: разрушен второй энергоблок, что привело к загрязнению почвы и утечке нефтепродуктов в реку Днепр. В Харькове было зафиксировано отключение электроснабжения, а в семи областях (Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Запорожская, Одесская и Донецкая) произошли экстренные отключения электроэнергии.

На протезе всего периода Россия продолжает совершать массированные атаки по украинской энергетической системе. Самые сложные блэкауты пришлись на лето, тогда отключения света продолжались по 8-10 часов. Сейчас блэкауты продолжаются но продолжаются до 4 часов в сутки и не по всей Украине.

Закон о мобилизации

Одно из самых не популярных решений украинской власти — усиление мобилизации.

18 мая в Украине вступили в силу изменения в законодательство, которые касаются мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Одним из главных изменений — обязанность для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет самостоятельно обновить свои данные для воинского учета в течение 60 дней с момента вступления в силу закона.

Еще одно важное изменение — снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Также изменились условия получения отсрочек от мобилизации. Отдельно усилена ответственность за нарушение законодательства в сфере мобилизации и воинского учета. Те, кто не обновили вовремя данные или нарушили требования по воинскому учету, могут быть оштрафованы. Также предусмотрено введение санкций, в частности конфискации транспортных средств, в случае нарушения установленных норм.

После того, как вышел срок в 60 дней для обновления данных — усилилась так называемая бусификация. Представители ТЦК начали принудительную мобилизацию на улицы тех, кто якобы не обновил свои данные, нарушая при этом права людей и действующие законы.

Удар по больнице "Охматдет"

8 июля Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине, в результате которого погибли десятки людей, а сотни получили ранения. Одной из целей атаки стала детская специализированная больница "Охматдет" в Киеве. По данным следствия, ВС РФ атаковали ракетой Х-101.

В результате ракетного удара по "Охматдету" погибли двое работников больницы, а еще 32 человека, среди которых дети, получили ранения. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что все пациенты, которые находились в операционных и реанимационных отделениях во время атаки, были эвакуированы и спасены.

Всего в результате массированного ракетного обстрела погибли 47 человек, в том числе 33 в Киеве, 10 в Кривом Роге, 3 в Покровске и 1 в Днепре. Около 190 человек получили ранения.

После атаки спасательные и аварийно-спасательные работы продолжались в течение нескольких дней.

Эта трагедия стала очередным подтверждением террористических методов ведения войны со стороны России и подчеркнула необходимость усиления обороноспособности Украины и защиты гражданского населения.

8 июля враг попал по еще двум больницам в центре Киева и по объектам в Кривом Роге и Днепре Фото: НДСЛ Охматдит

F-16 в Украине

В августе 2024 года Украина получила первые истребители F-16. Это не только значительный шаг в усилении воздушной силы страны, но и важная победа в переговорном процессе с международными партнерами, в частности США и странами Европейского Союза, которые согласились предоставить Украине эти высокотехнологичные боевые самолеты.

F-16 является одним из самых распространенных боевых самолетов в мире, способным выполнять широкий спектр задач, включая защиту воздушного пространства, удары по наземным целям и проведение разведки. Их способность работать в условиях противовоздушной обороны делает их незаменимым элементом для обеспечения национальной безопасности Украины, особенно в условиях постоянных угроз со стороны России.

Получение F-16 стало результатом интенсивных переговоров, которые длились много месяцев.

Сейчас истребители выполняют важную роль в защите украинского неба. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что во время массированного ракетного удара ВС РФ украинские истребители F-16 успешно перехватили и уничтожили семь российских крылатых ракет, направленных на гражданские объекты.

В целом Украина должна была получить 85 истребителей F-16 от Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии, что должно было значительно усилить военно-воздушные силы страны.

Одним важным аспектом преимущества F-16 является его совместимость с системами НАТО

Курская операция

25 декабря ВСУ нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБРМП) Российской Федерации, расположенному в заброшенном гражданском здании в городе Льгов Курской области.

Этот удар стал частью длительной операции ВСУ в Курской области, которая началась 6 августа 2024 года, когда украинские войска пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. В течение следующих месяцев украинские силы продвигались вглубь территории России, контролируя несколько сотен квадратных километров. Это первая украинская общевойсковая операция на приграничной территории России с начала полномасштабного российского вторжения.

За время операции потери российской армии приближаются к 21 тысяче солдат, в частности уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники, среди которых 54 танка и 276 боевых бронированных машин. Курская операция ВСУ также заставила Россию перегруппировать свои войска, в частности перебросить подразделения из Донецкой области и Запорожского направления для остановки украинского наступления.

Несмотря на давление со стороны российских войск, украинские силы продолжают удерживать контроль над значительной частью Курской области, что свидетельствует об эффективности операции и способности ВСУ к ведению боевых действий на территории противника.

План победы

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил детали "Плана победы", амбициозного документа, направленного на завершение войны с Россией и восстановление национальной безопасности страны. План состоит из пяти основных пунктов:

приглашение Украины в НАТО до окончания войны;

продолжение операций на территории РФ и снятие запретов на удары;

размещение в Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания;

экономического потенциала Украины, природных ресурсов;

послевоенного периода — "самый опытный военный контингент" в Украине.

А также трех тайных приложений, которые были переданы лидерам США, Великобритании, Германии, Франции и Италии для дальнейшего согласования.

Президент Зеленский подчеркнул, что реализация этого плана станет важным этапом в принуждении России к миру и завершении конфликта. Он также отметил, что "План победы" уже поддержали ключевые международные партнеры, и его выполнение имеет целью полное восстановление мира и суверенитета Украины уже в ближайшие годы.

Напомним, Фокус спросил военных, как они оценивают этот "документ" и какова вероятность скорого окончания войны. Мнения бойцов разделились.

"Орешником" по Днепру

21 ноября Россия впервые применила новую ракету средней дальности "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепре.

Накануне сообщалось, что РФ может готовить удар по Украине стратегической ракетой РС-26 "Рубеж". Пуск планировался с полигона в Астраханской области.

Президент РФ Владимир Путин заявил об ударе новейшей баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на пуски ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории РФ. США также говорят, что это была экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж".

По информации официальных лиц США, вероятно, Россия имеет лишь несколько таких ракет Фото: Из открытых источников

Путин продолжает открыто угрожать новым ударом "Орешником" по Украине. Например, на заседании руководителей стран блока ОДКБ в Астане 28 ноября он заявил, что Генеральный штаб вместе с Министерством обороны РФ уже подбирают цели. В списке — "центры принятия решений", военные объекты и предприятия оборонной промышленности.

Дошло до того, что на своей пресс-конференции глава Кремля предложил ударить по Киеву "Арешником" и посмотреть, смогут ли с ней справиться западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он добавил, что Россия к такому "эксперименту" готова, но сомневается, что к этому готова другая сторона.

В ответ Зеленский отметил последствия такого "эксперимента", назвав лидера страны-агрессора нецензурным словом.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... До***йоб", — написал он.