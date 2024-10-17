Война завтра не закончится: чего не хватает в "плане победы" и вступит ли Украина в НАТО до окончания войны

Второй день подряд украинцы обсуждают "план победы", который представил президент Зеленский. Фокус спросил военных, как они оценивают этот "документ" и какова вероятность скорого окончания войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский представил "план победы" Верховной Раде 16 октября. Он содержит пять пунктов, которые касаются:

приглашение Украины в НАТО до окончания войны;

продолжение операций на территории РФ и снятие запретов на удары;

размещение в Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания;

экономического потенциала Украины, природных ресурсов;

послевоенного периода — "самый опытный военный контингент" в Украине.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украине необходимы два компонента — настоящие эффективные санкции и дальнобойное оружие.

Фокус узнал, что украинские военнослужащие думают о "плане победы" и считают ли его реальным.

Реальность "плана победы": война завтра не закончится

Многим украинцам может казаться что "план победы" нереальный или провальный, но в начале полномасштабного вторжения РФ украинцам также многие вещи казались нереальными, но сейчас мы это имеем, высказалась лейтенантка 47-й ОМБр Анастасия Блищик.

"И мы этим пользуемся на поле боя. Это огромная, на самом деле, была проделана работа, как и представителей ВСУ, так и действующей нашей власти. Понятно, что этот "план победы" включает то, что нам придется еще дальше воевать. Я рада, что это понимает президент Украины, что мы продолжим еще воевать с россиянами", — сказала Фокусу Блищик.

Она отметила, что, возможно, многие ожидали, что "план победы" будет содержать какие-то пункты, что уже завтра закончится война. Но хорошо, что украинцы не тешат уже себя иллюзиями, как это было до и в начале полномасштабного вторжения.

"Когда началась полумасштабная война мы также недооценивали врага, нарисовав образ чмони, который ворует унитаз. Но нет, наш враг сильный, наш враг — это сильная армия, которая имеет на вооружении кучу техники, оружия. И самое главное, у них есть огромный человеческий ресурс, которым они пользуются, и который им не жалко. Если мы сейчас скажем, что мы уже не готовы воевать, давайте мы с Путиным будем садиться за стол переговоров, то я бы на месте Путина не останавливалась. Я бы шла дальше и забирала бы Украину, делила бы ее по Днепру", — отметила лейтенантка.

Блищик считает, что хорошо то, что Зеленский понимает реалии и требует то, что облегчит работу военнослужащим. Речь идет о помощи союзников, разрешения бить по территории РФ. Ей жаль, как и всем украинцам, что война завтра не закончится, но нужно готовиться к затяжным боевым действиям.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что ни один план не отменяет необходимости воевать, что и нужно всем осознать.

"А то после этих новостей опять все будут просто ждать победы. Можно обсуждать все, что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше", — написал Максим Жорин.

По его словам, жить с надеждами — это нормально. Однако нужно, чтобы надежды не оторвали внимания от реальности. Тогда как украинская реальность — это ощутимое продвижение ВС РФ, их преимущество в численности и вооружении, сплоченный враг. Жорин отметил, в такой реальности единственный возможный план — это собрать все силы и сражаться.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что "план победы" можно представить только в случае Третьей мировой войны.

"Объявленные сегодня условия не более чем — "не про*бать то, что осталось". Хотя против такого врага, без преувеличений, это уже победа", — сказал боец.

Украина в НАТО: каковы шансы вступления до окончания войны

На вопрос, есть ли шансы, что Украина вступит в НАТО до окончания войны, Анастасия Блищик сообщила, что нужно, чтобы партнеры взяли "свои яйца в руки" и приняли это решение, а не боялись Путина. На ее взгляд, Запад просто боится лидера Кремля из-за его угроз. Поэтому Путин чувствует свою силу и понимает, что его боятся, а значит он якобы в правильном русле действия. Поэтому нужно действовать на три шага вперед.

Военнослужащий ВСУ, бывший нардеп Игорь Луценко считает, что вопрос в том, когда закончится война.

"Война действительно может быть настолько долгой, что мы вступим, выйдем из НАТО и так далее. Если мы говорим о ближайших полутора годах, то я думаю, что практически нулевые (шансы вступить в НАТО, — ред.)", — сказал Фокусу Игорь Луценко.

По его мнению, Украина может вступить в НАТО тогда, когда в Альянсе изменится внутренняя позиция. Сейчас же есть антиукраинская Венгрия и Словакия, пророссийская Турция, которая активно сотрудничает с РФ. Он отметил, что по меньшей мере эти страны тем или иным способом не способствовать тому, чтобы Украина оказалась в НАТО. Если что-то изменится, например политически внутри Венгрии и Словакии, то тогда да. Но на это уйдет минимум 3-4 года.

Военнослужащий и адвокат Маси Найем считает, что вступление Украины в НАТО было бы справедливым, но все решится после выборов США.

"Будет шанс, мне кажется, если будет Камила Харрис, и ощутимо меньше шансов, если будет Дональд Трамп", — говорит Фокусу Найем.

Война на территории России: будут ли бунты россиян

"План победы" содержит пункт о том, чтобы перенести войну на территорию РФ, чтобы ее граждане начали понимать, что это такое и развернули ненависть в сторону Кремля. Военнослужащая Блищик не думает, что украинские удары по территории врага помогут остановить войну.

"Я не думаю, что россияне прям завтра уже соберутся и начнут выходить на какие-то акции. Они будут молчать, они будут это терпеть. Однако понятно, что будет легче нам. Потому что нам надо бить по их складам. Нам надо, чтобы эти все "Шахеды", ракеты на нас не летели. Нам надо уничтожать их авиацию, которая пускает КАБы. Нам надо это дальнобойное оружие, средства ПВО, как можно больше ракет для того, чтобы нам здесь было гораздо легче, чтобы россияне не могли достигать своих целей", — заявила она.

Она считает, что сейчас трудно на фронте, потому что Украина чувствует снарядный голос, и это тянется на постоянной основе. В частности, не было такого момента, чтобы военные могли разбрасываться снарядами, как россияне, чтобы они сидели в своих окопах и не могли голову поднять. То есть нам постоянно чего-то не хватает, тогда как оккупантам нет, у них все есть. Россия имеет мощное производство боеприпасов, ракет. Зато Украине нужно сделать так, чтобы россияне не могли этим пользоваться и оказаться в ситуации, когда им нечем воевать.

Луценко также убежден, что это достаточно малая вероятность, тогда как удары по РФ скорее радикализируют и объединяют народ вокруг своего лидера.

"Эти удары должны быть, но их цель переноса войны на территорию врага должна быть не в том, чтобы убедить его народ в чем-то, что нужно сбрасывать Путина, или еще что-то делать, а в том, чтобы просто лишить необходимых ресурсов Россию для войны", — сказал он.

По мнению Луценко, россияне не развернутся против Кремля. Могут быть свои процессы в стране, но они не будут напрямую связаны с тем, что Украина перенесет войну на территорию РФ.

"Там народ достаточно пассивен, там так же нет какой-то мощной партизанской войны против нас. И так же и другие россияне равнодушны, они будут жить под кем угодно. Если они будут что-то делать, то разве что в пользу Путина, потому что они нас не любят", — пояснил военный.

Маси Найем не верит в субъективность россиян. Как показывает практика они задумываются о своей политической верхушке только тогда, когда им становится "еще больше больно".

"Мне кажется, что массовые удары повсеместно в большинстве городов России возможно дадут какой-то намек на то, что они (россияне, — ред.) начнут двигаться. То есть, верю ли я, что это остановит войну? Ну, вряд ли", — заявил он.

Чего не хватает "плану победы"

В "плане победы" говорится о том, что важно проводить совместные защитные операции с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе. По словам Игоря Луценко, западным партнерам нужно вместе с украинцами тренироваться противодействовать дронам. То есть испытать новые системы антидроновой борьбы разного рода. Главное тренировать персонал, чтобы он привыкал, что вот сейчас уже дроновая война будет.

Найем считает, что речь идет о том, что условно Турция даст корабли, которые подойдут к украинским берегам и будут сбивать российские дроны. Однако он не думает, что это будет единственная ПВО.

"Возможно, если единая ПВО, то партнеры должны дать своих людей. Если они дают своих людей, они фактически вступают в войну", — пояснил он.

Игорь Луценко убежден, что перспектива "плана победы" в том, что о нем некоторое время будут говорить, но потом перестанут. От Украины постоянно должен исходить какой-то сигнал.

"Один из типов сигнала — это слово "план", документ под названием "план". Далее, возможно, надо будет придумать еще что-то. Главное, чтобы о нас не забывали, чтобы мы были все время на слуху по всем возможным каналам", — заявил боец.

По его словам, для победы нужно, чтобы Украину держали постоянно на слуху. Но западные страны очень прохладно относятся к украинским предложениям.

"Нам постоянно надо лупить эту скалу постепенно, и у нас есть в этом успехи. Мы же видим, что когда-то нам не давали ничего, кроме Javelin, а сейчас уже есть F-16-е и тому подобное. Поэтому надо продолжать на этом не останавливаться. И, конечно, "план" этому помогает", — пояснил он.

Найем заметил, что в "плане победы" нет самых главных вещей. В частности, нет ничего о том, что Украина усилит военных, демобилизуя их. Также нет ни одного слова о том, как снова создать единство общества.

"Сейчас мы настолько разобщены, что это самая большая угроза. Ничего не сказано о том, как удовлетворить очень сильный спрос на справедливость", — сказал Маси Найем.

Анастасия Блищик считает, что у партнеров нет выбора не согласиться на "план" Зеленского.

"Если они не согласятся, тогда все, они должны понимать, что проиграла не только Украина, проиграли они все. Мы страна, которая никогда в жизни не воевала, мы не имели никогда мощного производства какого-то вооружения, техники, мы отдали все свое оружие, расформировали практически армию, отдали ядерку, и мы надеялись, что нам будут помогать", — сказала военная.

Нельзя допустить, чтобы на политической мировой арене было понятно, что Путин победитель. Она думает, что партенры это прекрасно осознают, а потому и продолжают помогать. Конечно же, по словам Блищик, все будет зависеть от выборов в США.

"Надеюсь, что поддержка все равно будет нарастать, и ее будет как можно больше. Но нельзя исключительно рассчитывать только на партнеров. Мы должны что-то немножко сами делать — производство снарядов, дронов. Я мечтаю о том дне, когда воины ВСУ ничего не будут просить в соцсетях, не будут открывать никакие сборы. Я мечтаю об этом дне, когда государство будет обеспечивать на все 100% автомобилями, дронами, боеприпасами, ракетами, техникой, всем", — добавила она.

Бывший нардеп Луценко заявил, что если партнеры не будут на 100% соглашаться с "планом", то все равно продолжат помощь. Всегда появляется какой-то фактор, которых позволяет получать помощь.

Военнослужащий Найем отметил, что Украина проиграет войну, если партнеры прекратят помощь.

"Если партнеры не будут помогать, мы проиграем сразу, потому что это вооружение, финансирование", — добавил он.

Напомним, 16 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план победы", который представил Зеленский, не предусматривает освобождение всех оккупированных территорий военным путем. По его словам, речь идет о создании условий, когда для РФ становится слишком высокой ценой продолжать оставаться в Украине.

17 октября в СМИ сообщили, что ключевым элементом "плана победы" является официальное приглашение Украины в НАТО. Тогда как в представленном "плане" не было раскрыто его секретных пунктов.