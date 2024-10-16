"План победы": у Зеленского раскрыли, о чем говорится в секретных приложениях (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не просит "фантастического оружия". Однако, по его словам, Киеву нужны два компонента от партнеров и он имеет подтверждение, насколько это эффективно бьет по Кремлю.

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16 октября президент Владимир Зеленский презентовал в Верховной Раде свой "план победы". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" 16 октября раскрыл детали относительно тайных приложений к основным пунктам.

Комментарий Михаила Подоляка (о дальнобойном оружии — с 4:37 и 20:16)

Он подчеркнул, что больше оружия для Украины — это "единственный выход" на сегодня.

"Там в приложениях как раз таки проговорено, какое должно быть оружие для того, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия", — отметил Подоляк.

Он объяснил, что разрушение производства оружия в России приведет к большей ее зависимости от так называемых партнеров. В то же время как Иран, так и Северная Корея заинтересованы в том, чтобы накапливать ресурсы для собственных конфликтов.

Советник подчеркнул, что настоящие эффективные санкции и дальнобойное оружие — это два компонента, необходимые сейчас Украине.

"Тем более, что мы имеем абсолютно конкретное фактажное подтверждение того, насколько это эффективно на территории РФ", — заверил он.

Подоляк отметил, что Украина не требует "фантастического оружия", а речь идет о конкретных целях и инструментах.

"У вас на складе такое-то количество этих инструментов, а давайте мы такой-то процент отправим сегодня, чтобы он поработал по территории РФ", — передал он.

Политик подчеркнул, что в позиции Киева есть "абсолютно сквозная логика". Зеленский обещает партнерам в ответ выполнить "свою часть работы", и ее выполняют. Подоляк подчеркнул, что речь идет об "инвестициях в общую безопасность", и логика Украины соответствует международному праву и понятна партнерам.

"Президент как раз таки старается объяснить логику действий и почему в этой войне нет этих самых компромиссных решений, почему это будет только отложенная война для нашего даже поколения, не следующих", — добавил он.

Напомним, во время выступления в парламенте президент подтвердил, что КНДР поддержала агрессию Кремля, отправив не только оружие, но и людей.

Презентованный Зеленским "план победы" уже прокомментировали в Кремле. Представитель лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что, скорее всего, речь идет о плане США воевать "до последнего украинца".