"План перемоги": у Зеленського розкрили, про що йдеться у секретних додатках (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не просить "фантастичної зброї". Однак, з його слів, Києву потрібні два компоненти від партнерів і він має підтвердження, наскільки це ефективно б’є по Кремлю.

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16 жовтня президент Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді свій "план перемоги". Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна" 16 жовтня розкрив деталі щодо таємних додатків до основних пунктів.

Коментар Михайла Подоляка (про далекобійну зброю — з 4:37 та 20:16)

Він підкреслив, що більше зброї для України — це "єдиний вихід" на сьогодні.

"Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя для того, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, зокрема, де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені й скільки для цього потрібно зброї", — зауважив Подоляк.

Він пояснив, що руйнування виробництва зброї у Росії призведе до більшої її залежності від так званих партнерів. Водночас як Іран, так і Північна Корея зацікавлені у тому, щоб накопичувати ресурси для власних конфліктів.

Радник наголосив, що справжні ефективні санкції та далекобійна зброя — це два компоненти, необхідні нині Україні.

"Тим більше, що ми маємо абсолютно конкретне фактажне підтвердження того, наскільки це ефективно на території РФ", — запевнив він.

Подоляк зауважив, що Україна не вимагає "фантастичної зброї", а йдеться про конкретні цілі та інструменти.

"У вас на складі така-то кількість цих інструментів, а давайте ми такий-то відсоток відправимо сьогодні, щоб він попрацював по території РФ", — передав він.

Політик підкреслив, що у позиції Києва є "абсолютно наскрізна логіка". Зеленський обіцяє партнерам у відповідь виконати "свою частину роботи", і її виконують. Подоляк наголосив, що йдеться про "інвестиції у спільну безпеку", і логіка України відповідає міжнародному праву та зрозуміла партнерам.

"Президент як раз таки старається пояснити логіку дій і чому в цій війні немає оцих самих компромісних рішень, чому це буде тільки відкладена війна для нашого навіть покоління, не наступних", — додав він.

Нагадаємо, під час виступу у парламенті президент підтвердив, що КНДР підтримала агресію Кремля, відправивши не лише зброю, але й людей.

Презентований Зеленським "план перемоги" вже прокоментували у Кремлі. Речник лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що, найімовірніше, йдеться про план США воювати "до останнього українця".