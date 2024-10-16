Можемо завершити війну не пізніше 2025-го: Зеленський представив у Раді "план перемоги", деталі

Перший пункт документа — запрошення України до НАТО вже зараз. Крім того, пропонується розгорнути на території країни зброю неядерного стримування і повернути війну на територію Росії, щоб повалити режим Кремля.

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Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної Ради України представив народним депутатам "план перемоги". Про це в середу, 16 жовтня, повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Ключові моменти виступу:

Залежність від реакції Путіна: Зеленський наголосив, що Росія не зацікавлена в чесному мирі, а президент РФ Володимир Путін прагне лише продовження війни. Україна має змінити ситуацію на свою користь, щоб завершити війну, незалежно від планів Путіна. Формула миру та дипломатія: Україна запропонувала "формулу миру" ще два роки тому і вже провела успішні мирні саміти. Однак Росія поки що уникає чесної дипломатії, натомість висуваючи ультиматуми. Впевненість у силі українських воїнів: Зеленський наголосив, що українські військові гарантують, що ультиматуми Росії не мають жодної цінності, що дає Україні впевненість у своїх позиціях. Стратегія завершення війни: "План перемоги" має призвести до проведення другого мирного саміту та остаточного завершення війни. Реалістичні терміни: Якщо міжнародні партнери підтримають план, війну можна завершити не пізніше наступного року. Загроза посилення Росії: Зеленський попередив, що якщо Україна та її союзники не посилять свої дії зараз, наступного року Путін може значно зміцнити свої позиції та остаточно відкинути дипломатичні рішення. Примус Росії до миру: Зеленський наголосив, що Україна не прагне до заморожування конфлікту або компромісів щодо суверенітету. План перемоги має бути реалізований, щоб змусити Росію брати участь у мирних переговорах.

"Росія повинна погратися. Це не заморожування, це не торгівля суверенітетом, ми повинні реалізувати план перемоги й змусити Росію бути на саміті миру", — цитує Гончаренко виступ президента Зеленського.

"План перемоги" Зеленського

"План перемоги" складається з п'яти пунктів і трьох таємних доповнень, повідомив Гончаренко.

Перший пункт — це запрошення в НАТО зараз.

— це запрошення в НАТО зараз. Другий пункт — оборона. Повернути війну на територію РФ, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна і розгортати ненависть у бік Кремля. Президент наголосив також на важливості проведення спільних захисних операцій з європейськими сусідами для збивання дронів в українському небі. Також необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах на російській території.

— оборона. Повернути війну на територію РФ, щоб росіяни почали розуміти, що таке війна і розгортати ненависть у бік Кремля. Президент наголосив також на важливості проведення спільних захисних операцій з європейськими сусідами для збивання дронів в українському небі. Також необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах на російській території. Третій пункт — стримування (неядерне). Під нього, за словами парламентарія, є таємний додаток, який отримали партнери України. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому. Також ідеться про спільне виробництво зброї, зокрема фінансування заходом виробництва зброї в Україні.

— стримування (неядерне). Під нього, за словами парламентарія, є таємний додаток, який отримали партнери України. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому. Також ідеться про спільне виробництво зброї, зокрема фінансування заходом виробництва зброї в Україні. Четвертий пункт — в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну та її союзників. Україна пропонує підписати спеціальну угоду про спільний захист та інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів. Угоди мають бути підписані з ЄС і США.

— в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Вони можуть посилити Україну та її союзників. Україна пропонує підписати спеціальну угоду про спільний захист та інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів. Угоди мають бути підписані з ЄС і США. П'ятий пункт розрахований на повоєнний час. Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент, воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, 29 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський представить "план перемоги" українцям після показу його лідеру США Джо Байдену. За його словами, деякі пункти ініціативи залишаться в таємниці, адже можуть бути "дуже чутливими".