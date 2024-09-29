"Деякі пункти дуже чутливі": Єрмак розповів, коли "план перемоги" представлять українцям

Деякі пункти президентської ініціативи залишаться у таємниці для громадян, зазначив Андрій Єрмак. Це зроблено для того, аби про них не дізнався ворог.

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Глава держави Володимир Зеленський має намір представити співгромадянам свій "план перемоги" у війні проти Росії після того, як показав його очільнику Білого дому Джо Байдену. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Безумовно, як він і пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям", — сказав він.

Утім, Єрмак не назвав конкретних термінів презентації плану українському народу, але заявив, що деякі пункти ініціативи залишаться в таємниці, оскільки можуть бути "дуже чутливими".

"Можу сказати, що так, безумовно, є частини, які дуже чутливі та закриті. І не тому, що є секрети. Це наша країна, в якій не може бути секретів. Але ж ви знаєте, що все, що стає публічним, про це чує і ворог, і тому деякі деталі цього плану закриті", – зазначив глава ОП.

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Керівник Офісу президента також розповів, що Володимир Зеленський обговорив план перемоги України з лідерами із Групи семи. Ймовірно, за його словами, не усі деталі були озвучені президентом України під час зустрічі з главами G7, як це було у розмові американським президентом. Але, наголосив він, цього було "достатньо для того, щоб розуміти, що це за план" й Київ працюватиме з усіма союзниками, бо підтримка України дуже важлива.

Він зазначив, що Джо Байден та адміністрація президента США прийняли план перемоги з великою увагою та цікавістю.

Андрій Єрмак зазначив, що для президента України важливо, що план перемоги також було презентовано Конгресу США, який є головним законодавчим органом та голосує за пакети підтримки нашої країни" та обом кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає план перемоги України.

Також Фокус писав, як у Кремлі відреагували на "план перемоги" Зеленського.