Курська область і нова зброя: ЗМІ розкрили "план перемоги" Зеленського

За даними The Sunday Times, продовження воєнних операцій у Курській області Росії входить до плану президента України, який цього тижня буде представлено президенту США Джо Байдену, а також кандидатам Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

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"План перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він представить західним союзникам під час візиту на сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передбачає продовження операцій Збройних сил України в Курській області Росії, а також гарантії безпеки для Києва як для країн-учасниць НАТО. У Києві вважають, що це зміцнить позицію України на переговорах. Про це пише The Sunday Times з посиланням на одного з неназваних західних дипломатів.

За даними видання, під час візиту до США Зеленський закличе надати гарантії безпеки, щоб майбутня адміністрація Трампа не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

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За словами самого Зеленського, план потребує швидкої підтримки президента Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла почати переговори до кінця року з позиції сили.

"Я думаю, що це історична місія", — цитує газета Зеленського. "Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі чиновники, які хочуть перемоги України, перебувають на офіційних постах".

Які пункти входять до плану перемоги Зеленського

Як з'ясувало видання, план Зеленського містить чотири ключові елементи:

Запит про надання гарантій безпеки з боку західних країн, подібних до пакту про взаємну оборону, який отримують країни-члени НАТО. Звернення за "специфічним" сучасним озброєнням для ЗСУ. Міжнародна фінансова допомога для відновлення зруйнованої війною української економіки. Продовження воєнних операцій, включно з наступом у Курській області.

Зазначимо, що поки що цей план не був офіційно оприлюднений. Зеленський заявив, що не розкриє деталей до зустрічі з президентом США Джо Байденом, а також планує обговорити його з кандидатами на пост президента США — Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Крім того, джерела видання зазначають, що Байден навряд чи публічно оголосить про зняття заборони на використання американських далекобійних ракет для ударів по території Росії, хоча можливість негласного зняття ембарго не виключена. Однак західні військові сумніваються, що це суттєво вплине на перебіг бойових дій, оскільки російські сили вже перемістили ключові об'єкти за межі досяжності цієї зброї.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає анонсований план перемоги України у війні. За його словами, Україна досі й так дотримується "плану Б".