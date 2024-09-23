Курская область и новое оружие: СМИ раскрыли "план победы" Зеленского

По данным The Sunday Times, продолжение военных операций в Курской области России входит в план президента Украины, который на этой неделе будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

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"План победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он представит западным союзникам во время визита на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, включает продолжение операций Вооруженных сил Украины в Курской области России, а также гарантии безопасности для Киева как для стран-участниц НАТО. В Киеве считают, что это укрепит позицию Украины на переговорах. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на одного из неназванных западных дипломатов.

По данным издания, во время визита в США Зеленский призовет предоставить гарантии безопасности, чтобы будущая администрация Трампа не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

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По словам самого Зеленского, план нуждается в быстрой поддержке президента Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с позиции силы.

"Я думаю, что это историческая миссия", — цитирует газета Зеленского. "Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных постах".

Какие пункты входят в план победы Зеленского

Как выяснило издание, план Зеленского содержит четыре ключевых элемента:

Запрос о предоставлении гарантий безопасности со стороны западных стран, подобных пакту о взаимной обороне, который получают страны-члены НАТО. Обращение за "специфическим" современным вооружением для ВСУ. Международная финансовая помощь для восстановления разрушенной войной украинской экономики. Продолжение военных операций, включая наступление в Курской области.

Отметим, что пока этот план не был официально обнародован. Зеленский заявил, что не раскроет деталей до встречи с президентом США Джо Байденом, а также планирует обсудить его с кандидатами на пост президента США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Кроме того, источники издания отмечают, что Байден вряд ли публично объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по территории России, хотя возможность негласного снятия эмбарго не исключена. Однако западные военные сомневаются, что это существенно повлияет на ход боевых действий, поскольку российские силы уже переместили ключевые объекты за пределы досягаемости этого оружия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит анонсированный план победы Украины в войне. По его словам, Украина до сих пор и так придерживается "плана Б".