План победы Украины: Зеленский заявил об онлайн-встречах с РФ (обновлено)

Украина активно работает над разработкой плана победы. Три пункта уже подготовлены, а в начале ноября будет готов весь документ, подчеркнул президент.

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План победы Украины будет доступен всем странам, в том числе и России, которая должна быть на втором саммите мира. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 сентября, сообщает РБК-Украина и "Интерфакс-Украина".

Обновлено в 13:30. В контексте о встречах в онлайн-формате речь шла о переговорах по пунктам Формулы мира, а не о переговорах с представителями РФ.

Агентство "Интерфакс-Украина" исправило собственную новость, в которой речь шла якобы о переговорах с РФ в онлайн-формате. Редакция отдельно подчеркнула, что в публикацию внесли правки в третий абзац.

"Исправлено в 3-м абз. — встреч с представителями РФ не было", — говорится в публикации.

"Президент добавил, что Украина активно работает над планом, уже подготовлены три пункта. По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн", — говорится в исправленном журналистами третьем абзаце.

Фото: Скриншот

"Мы заявили, что готовы видеть Россию на втором саммите мира, потому что все наши союзники, включая самых близких, которые на нашей стороне и всегда против российской агрессии — все сказали, что Россия должна быть на втором саммите. Потому что воюет Россия против Украины. Не может без одной из сторон быть окончание войны", — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина активно работает над планом победы. Три пункта уже подготовлены, а встречи в онлайн формате состоялись.

"Еще будут встречи офлайн и онлайн. И, как мы сказали в начале ноября, весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией", — заверил президент.

Также Зеленский отметил, что план победы предусматривает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров Украины.

"Конкретные действия, которые зависят исключительно от партнеров, и уже никто мне не скажет, что это зависит от российской стороны. План просто является мостом к саммиту мира и к любому этапу окончания войны. Мост, который усиливает Украину. По моему мнению, план будет открыт всем, в том числе, обществам в разных странах. И Россия должна его видеть. Потому что этот план усиливает Украину. И они должны об этом знать", — констатировал глава государства.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский будет добиваться от президента США Джо Байдена официального приглашения вступить в НАТО, а также постоянных поставок современного оружия в рамках плана по прекращению войны с РФ.