Приглашение в НАТО и оружие: чего будет добиваться Зеленский в США, — Bloomberg

По словам журналистов, Зеленский представит Байдену план, в котором также содержится четкий путь к членству в Европейском союзе, а также другие договоренности в сфере экономики и безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться от президента США Джо Байдена официального приглашения вступить в НАТО, а также, чтобы Штаты взяли на себя обязательства по постоянным поставкам современного оружия в рамках плана по прекращению войны с РФ. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, ожидается, что Зеленский представит Байдену план, в котором также содержится четкий путь к членству в Европейском союзе, а также другие договоренности в сфере экономики и безопасности. Презентация пройдет уже 26 сентября.

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Издание пишет, что некоторые сторонники Украины начинают рассматривать варианты прекращения огня и переговоров. В ходе этих обсуждений Зеленский придерживается своей прежней позиции, что Украина не может уступить территорию, захваченную Россией.

Сообщается, что в этом месяце Зеленский усилил критику в адрес партнеров Украины в связи с тем, что, по его мнению, они "ослабевают", в то время как Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Отмечается, что прорыв ВСУ в Курской области РФ, а также недавняя просьба Киева использовать оружие США и Великобритании для нанесения ударов по более глубокой территории России вызвали у Вашингтона и его союзников вопросы относительно стратегии Зеленского на период до 2025 года.

"Наша задача — поставить Украину в сильную позицию на поле боя, чтобы она заняла сильную позицию за столом переговоров", — заявил 14 сентября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о готовности плана победы Украины. Советник администрации президента США Джон Кирби не вдавался в подробности относительно возможной встречи Байдена и Зеленского, посоветовав дождаться официальных заявлений.

Позже Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если Вашингтон не поддержит анонсированный план победы. Он признался, что стратегии президента США Джо Байдена в отношении Украины не видел. Однако он заверил, что "с удовольствием" с ней ознакомился бы.