Запрошення до НАТО і зброя: чого домагатиметься Зеленський у США, — Bloomberg

За словами журналістів, Зеленський представить Байдену план, у якому також міститься чіткий шлях до членства в Європейському Союзі, а також інші домовленості у сфері економіки та безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський домагатиметься від президента США Джо Байдена офіційного запрошення вступити до НАТО, а також щоб Штати взяли на себе зобов'язання щодо постійних поставок сучасної зброї в межах плану з припинення війни з РФ. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, очікується, що Зеленський презентує Байдену план, у якому також міститься чіткий шлях до членства в Європейському Союзі, а також інші домовленості у сфері економіки та безпеки. Презентація відбудеться вже 26 вересня.

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Видання пише, що деякі прихильники України починають розглядати варіанти припинення вогню і переговорів. Під час цих обговорень Зеленський дотримується своєї колишньої позиції, що Україна не може поступитися територією, захопленою Росією.

Повідомляється, що цього місяця Зеленський посилив критику на адресу партнерів України у зв'язку з тим, що, на його думку, вони "слабшають", тоді як Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру напередодні зими.

Зазначається, що прорив ЗСУ в Курській області РФ, а також нещодавнє прохання Києва використати зброю США і Великої Британії для нанесення ударів по глибшій території Росії викликали у Вашингтона і його союзників запитання щодо стратегії Зеленського на період до 2025 року.

"Наше завдання — поставити Україну в сильну позицію на полі бою, щоб вона зайняла сильну позицію за столом переговорів", — заявив 14 вересня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про готовність плану перемоги України. Радник адміністрації президента США Джон Кірбі не вдавався в подробиці щодо можливої зустрічі Байдена і Зеленського, порадивши дочекатися офіційних заяв.

Пізніше Зеленський розповів, чи має план "Б" на випадок, якщо Вашингтон не підтримає анонсований план перемоги. Він зізнався, що стратегії президента США Джо Байдена щодо України не бачив. Однак він запевнив, що "із задоволенням" із нею ознайомився б.