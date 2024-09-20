Кульгава качка: чи погодиться Байден запросити Україну до НАТО

Володимир Зеленський сподівається отримати від Джо Байдена запрошення для України на вступ у НАТО до січня 2025 року, тобто до того, як чинний президент США залишить Білий дім. Чи пристане ключовий союзник Києва на цю пропозицію, з’ясовував Фокус.

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Частиною "плану перемоги", який невдовзі представить у Вашингтоні президент Володимир Зеленський, є пункт про євроатлантичні прагнення офіційного Києва. Зокрема, видання Le Monde повідомляє, що Зеленський "у сподіванні прискорити закінчення війни прагне переконати Байдена вжити рішучих заходів і дати Україні можливість вступити в переговори з позиції сили".

"Президент України не хоче, щоб йому нав’язували будь-які примусові рішення. Через це він розробив "мирний план" і "план перемоги" , які збирається представити не лише Байдену, а й двом кандидатам у президенти США — Дональду Трампу і Камалі Гарріс — та американському Конгресу. За словами поінформованого джерела, "мирний план" має сприяти відновленню миру. А другий план покликаний зробити Україну сильнішою після досягнення мирної угоди.Оскільки Путін не виявляє схильності до реальних переговорів, мета встановлення миру залишається вельми абстрактною", — зазначає видання.

Частиною "плану перемоги", який представить у Вашингтоні Володимир Зеленський, є пункт про євроатлантичні устремління Києва

Чи справді Байден боїться Третьої світової війни

Le Monde також акцентує, що Банкова, мовляв, хоче отримати від Байдена до того, як він залишить Білий дім у січні 2025-го, запрошення для України на вступ до НАТО після закінчення війни. Водночас наголошується, що це один із ключових пунктів "плану перемоги".

"Але є проблема. Байден — людина часів холодної війни, зосереджений на ідеї, що членство України в НАТО призведе до Третьої світової. Тому його план полягає у допомозі Києву в поміркованому режимі задля уникнення ескалації", — зазначає газета і наводить коментар, який дав з цього приводу президент Зеленський: "Усе залежить від рішення Байдена".

У цьому контексті слід зазначити, що буквально днями радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив про те, що Джо Байден "сповнений рішучості використати чотири місяці, які залишилися до закінчення терміну його повноважень, щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".

Чому США відкинуть пропозицію України стосовно Альянсу

Політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом зазначає: "Потрібно чітко розуміти, що США ведуть війну з Росією і лише трішки допомагають Україні. Отже,, будь-які плани та побажання, які йдуть з Києва, зависають — і в цьому є певна трагедія. Президент Зеленський робить ставку на чужу допомогу, а Сполучені Штати вимагають від нього плану, де є виключно український слід. Але ми маємо розуміти, що насправді, ані Байден, ані Трамп не хочуть ніяких змін в Україні, війна в якій фактично розвалила НАТО".

Наголосивши, що Сполученим Штатам наразі необхідно рятувати Альянс, а не Україну, експерт додав: "У НАТО немає власного плану перебудови і реформації, то як вони можуть приймати наш план? Крім того, навіщо, запитується, натовським генералам, які в житті не тримали в руках нічого важчого, аніж стакан віскі з содовою, потрібні поруч бойові генерали з України? Тому, гадаю, з "планом перемоги", зокрема з тією його частиною, що стосується блоку, буде великий конфуз, оскільки вона побудована на позитивному ставленні США, а я його не бачу".

Президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та інші глави держав на зустрічі Українського договору під час 75-го саміту НАТО Фото: Getty Images

Політолог констатував: "Мій песимізм базується на тому, що ані Байден, ані Трамп не збираються щось змінювати – вони домовляються з Росією, яка, звісно ж, має свої плани. Тобто ми, на превеликий жаль, опинилися між молотом і ковадлом і маємо думати, як не бути побитими з того чи іншого боку".

На переконання Віктора Небоженка, Україна мала б підійти до питання інакше, а саме — спочатку запитати у США, які ресурси вони реально готові надати, а тоді вже писати план.

"Загалом, потрібно констатувати, що ми маємо справу з дуже цинічними іграми західної дипломатії. Вони, знаючи, що ми стікаємо кров’ю, кажуть, дайте, мовляв, нам план перемоги. План перемоги буває тоді, коли ми за крок до перемоги, а не тоді, коли ми в кроці від поразки. США відкидатимуть будь-які плани України, постійно заявляючи про їхню недосконалість тощо", — підсумовує Віктор Небоженко.

Отримати запрошення в НАТО до кінця каденції Байдена — цілком реально

Своєю чергою політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом робить такий акцент: "Маємо чітко усвідомлювати, що все, що наразі говорять про "план перемоги" у ЗМІ, передусім західних, це лише припущення, адже з тієї інформації, що я маю, цей план бачили не так багато людей, а в повному обсязі — ще менше. Крім того, слід розуміти, що Зеленський повезе в США не лише план, а й розгорнуті додатки до нього, які залишатимуться непублічними. Тобто, ми працюємо з припущеннями, а припущення про наявність саме натовської складової заслуговує на нашу увагу, адже це надзвичайно важливо в контексті майбутнього переговорного кейсу".

На переконання експерта, за наявності політичної волі Білого дому, пункт про надання Україні запрошення до НАТО до кінця каденції чинного президента США здається цілком реалістичним.

Володимир Зеленський у сподіванні прискорити закінчення війни прагне переконати Байдена вжити рішучих заходів, пишуть ЗМІ Фото: Скриншот

"Якщо Сполучені Штати в особі Байдена захочуть піднести нам цей прощальний подарунок, вони це можуть зробити. І тут головне саме політична воля, за наявності якої механізм (скликання позачергового засідання Альянсу тощо), обов’язково знайдеться. А для нас надзвичайно важливо отримати це запрошення в межах майбутнього переговорного процесу. Річ у тім, що проблема НАТО може бути одним із предметів переговорів. Гіпотетично наші партнери можуть нас спонукати до того, щоб ми, йдучи назустріч окремим забаганкам Російської Федерації, відмовилися від вступу до Північноатлантичного альянсу. А якщо ми зараз отримаємо запрошення до НАТО, то цей кейс випаде з переговорного портфелю, як такий, що вже не підлягає обговоренню", — наголошує Олег Лісний.

У разі отримання запрошення в Альянс, вважає експерт, акценти змістяться на пошук справедливого миру, на чому цілком закономірно наполягає Київ.

"Чи вдасться дотиснути Байдена — сказати складно. І тут питання не лише в спроможностях президента Зеленського і нашої делегації загалом. Надзвичайно важливу роль відіграватиме саме бажання президента Сполучених Штатів піти на цей надзвичайно важливий крок", — наголошує політолог.

Олег Лісний упевнений: не на користь рішення про надання Україні запрошення до НАТО грає те, що Джо Байден, який невдовзі залишить Овальний кабінет, у політичному сенсі є "кульгавою качкою", до бажань і рішень якої можуть не дослухатися інші країни-члени Альянсу. Попри це, каже експерт, наразі є "дуже багато шансів" отримати це запрошення, а все впирається лише в бажання Байдена та його бачення власної ролі у світовій історії.