"Якщо є бажання": Путін заявив, що Росія готова вести з Україною переговори

За словами глави Кремля, Москва нібито готова вести переговори з Україною, але вони мають ґрунтуватися на переговорному процесі 2022 року, який спочатку проходив у Мінську, а потім у Стамбулі.

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Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова вести переговори з Україною. Однак вони повинні враховувати якісь сьогоднішні реалії. Про це він розповів під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Путіна, Москва нібито готова вести переговори з Україною, але вони мають ґрунтуватися на переговорному процесі 2022 року, який спочатку проходив у Мінську, а потім у Стамбулі.

Водночас він зазначив, що виконавча влада в Україні нібито є "нелегітимною".

"Якщо є бажання вести переговори, то можна знайти з ким вести. Ми готові до цих переговорів. Але тільки на тих умовах, про які ми домовлялися ще починаючи ці переговори в Мінську і потім у Стамбулі, а не на якихось "вигадках", — сказав Путін.

Можливі переговори з Росією: що відомо

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заперечує можливість територіальних поступок РФ. Глава держави переконаний, що територіальні поступки лише дадуть можливість ворогу отримати паузу перед новим вторгненням. Також Зеленський сумнівається, що очільник Кремля вийде переможцем із повномасштабного конфлікту.

"А якщо хтось сам спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною... Гітлер доробляв лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", — заявив президент.

Раніше Зеленський говорив про неможливість переговорів з РФ. Він наголосив, що наразі невідомо, коли закінчиться війна на, тож наразі початок переговорів із Москвою виглядає нереалістичним. Мирна угода буде "пасткою", оскільки президент РФ Володимир Путін порушить будь-яку угоду, і довіряти йому точно не можна.