Команда Гарріс розміщує рекламу з підтримкою України в ключових штатах США, — Politico (відео)

Штаб кандидатки від демократів Камали Гарріс розпочав нову рекламну кампанію в Пенсильванії, Мічигані та Вісконсині. У цих американських штатах проживає значна кількість населення з корінням з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

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Кампанія на підтримку Камали Гарріс, яку запустили демократи, включатиме телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії. Потім її транслюватимуть у двох інших важливих штатах, що коливаються, — Мічигані та Вісконсині, пише Politico.

Зазначається, що під час дебатів Гарріс безпосередньо звернулася до "800 тисяч польських американців у Пенсильванії", стверджуючи, що Польща стане наступною ціллю Росії після України.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", — заявила Гарріс.

У сукупності ці меседжі є новим підходом демократів до роботи в спірних штатах, зазначає Politico, пов'язуючи свою передвиборчу кампанію зі спільнотами, для яких війна в Україні має більш особистий резонанс, і прагнучи переконати їх у тому, що Трамп відмовиться від України і союзників на східному фланзі НАТО.

Відомо, що понад 700 тис осіб у Пенсильванії, або близько 5 відсотків населення штату, є польськими американцями, а близько 122 тис — українськими американцями. У Мічигані проживає близько 900 тис. польських американців і 40 тис. українських американців, а у Вісконсині — близько 480 тис. польських американців.

Керівник цієї рекламної кампанії, етнічний поляк Том Маліновскі стверджує, що навіть невелика перевага голосів американців із Центральної та Східної Європи матиме значення в цих перегонах.

Нагадаємо, під час дебатів Дональд Трамп сказав, що в Україні помирають мільйони людей, і тому війну потрібно закінчувати. Камала Гарріс зазначила, що Україна має право захищатися і завдяки підтримці Штатів та союзників продовжує протистояти РФ.

У липні президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозиції Трампа щодо його способу завершити війну. Він пояснив, що це "погана ідея" і що американський політик не зможе змусити Путіна зупинитися.