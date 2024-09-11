Дебати Трампа і Гарріс: що говорили кандидати в президенти США про війну в Україні

Трамп ухилився від відповіді на запитання ведучого про те, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні проти Росії.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп сказав, що в Україні помирають мільйони людей, а тому війну потрібно закінчити. Таку заяву він зробив під час дебатів зі своїм опонентом від Демократичної партії Камалою Гарріс.

За словами Трампа, якби він виграв минулі президентські вибори і став би знову президентом США, то ніякої війни б не почалося. Він зазначив, що глава Кремля Володимир Путін залишався б у Москві і не втрачав би своїх солдатів в Україні.

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Також республіканець заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив про нього, що Росія, Китай і Північна Корея боялися Трампа. Він також зазначив, що війна почалася через те, що Путін побачив некомпетентність адміністрації Джо Байдена під час виведення американських військ з Афганістану.

Крім того, за словами Трампа, він добре знає як президента України Володимира Зеленського, так і президента Росії Володимира Путіна. Він пообіцяв швидко закінчити війну, якщо його оберуть, ще до того, як пройде інавгурацію.

Що сказала Камала Гарріс про Україну

Гарріс заявила, що якби президентом США був Дональд Трамп, то Путін "уже сидів би в Києві" і планував напад на Польщу. Вона зазначила, що план Трампа щодо швидкого завершення війни полягає в тому, щоб "скласти руки".

За її словами, Трамп хоче домовитися з "диктатором", однак у нього нічого не вийде.

"Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід", — сказала Гарріс.

Вона зазначила, Україна має право захищатися і завдяки підтримці Штатів та союзників продовжує протистояти РФ.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс дала перше інтерв'ю як кандидатка в президенти. Фокус опублікував головне з інтерв'ю, про війну в Україні демократка не згадала.