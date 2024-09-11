Дебаты Трампа и Харрис: что говорили кандидаты в президенты США о войне в Украине

Трамп уклонился от ответа на вопрос ведущего о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против России.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сказал, что в Украине умирают миллионы людей, а потому войну нужно закончить. Такое заявление он сделал во время дебатов со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.

По словам Трампа, если бы он выиграл прошлые президентские выборы и стал бы снова президентом США, то никакой войны бы не началось. Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин оставался бы в Москве и не терял бы своих солдат в Украине.

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Также республиканец заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о нем, что Россия, Китай и Северная Корея боялись Трампа. Он также отметил, что война началась из-за того, что Путин увидел некомпетентность администрации Джо Байдена во время вывода американских войск из Афганистана.

Кроме того, по словам Трампа, он хорошо знает как президента Украины Владимира Зеленского, так и президента России Владимира Путина. Он пообещал быстро закончить войну, если его выберут, еще до того, как пройдет инаугурацию.

Что сказала Камала Харрис об Украине

Харрис заявила, что если бы президентом США был Дональд Трамп, то Путин "уже сидел бы в Киеве" и планировал нападение на Польшу. Она отметила, что план Трампа по быстрому завершению войны состоит в том, чтобы "сложить руки".

По ее словам, Трамп хочет договориться с "диктатором", однако у него ничего не получится.

"Вы думаете, что можете договориться с диктатором, но он съест вас на обед", – сказала Гаррис.

Она отметила, Украина имеет право защищаться и благодаря поддержке Штатов и союзников продолжает противостоять РФ.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью как кандидат в президенты. Фокус опубликовал главное из интервью, о войне в Украине демократка не упомянула.